Frust bei Potsdams Gastronomen: Dehoga-Abstandsempfehlung kurz vor Wiedereröffnung verschärft

Seit Tagen hatten Jörn Rohde und sein Team daran gearbeitet, die Kneipe Hafthorn für ihre Wiedereröffnung am Freitag vorzubereiten. Dabei hielt er sich an die rund 60 Vorgaben für Restaurants, die der Deutsche Hotel und Gaststättenverband ( Dehoga) Brandenburg am 11. Mai ausgegeben hatte. Doch nur einen Tag vor der Wiedereröffnung hat der Verband seine Handlungsempfehlung nochmal verschärft: Demnach darf ab Freitag nur zusammen sitzen, wer auch zusammen wohnt. Für Bewohner aus verschiedenen Haushalten gilt weiterhin der Mindestabstand von 1,50 Metern. Das teilte der Dehoga seinen Mitgliedern am Donnerstagnachmittag in einer Rundmail mit.

Für Potsdamer Gastronomen wie Jörn Rohde bedeutet das im Zweifel, dass noch weniger Gäste gleichzeitig bewirtet werden können. „Jede Vorbereitung, die wir getroffen haben, ist damit wieder hinfällig“, sagt Jörn Rohde, der Geschäftsführer der Kneipe Hafthorn. „Wir sind alle am durchdrehen.“

Der Gastwirt hatte sich darauf eingestellt, statt 180 Menschen nur noch 48 auf den Bänken in seinem Biergarten unterbringen zu können, um den Mindestabstand zu gewährleisten. Mit der kurzfristigen Neuregelung könnten es am Ende nochmal weniger sein.

Missverständnis wegen vager Formulierungen

Dass die Gastronomen diese Information erst so kurz vor der Wiedereröffnung erhalten haben, liege vor allem daran, dass sich das Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg in seiner jüngsten Verordnung „sehr vage“ ausgedrückt habe, erklärt Olaf Lücke, der Dehoga-Hauptgeschäftsführer. Eine Nachfrage beim Ministerium habe schließlich Klarheit gebracht – wenn auch sehr spät.

„Für unsere Mitglieder kann das eine Halbierung des Platzangebotes bedeuten“, erklärt Lücke. Manche Gastronomen hätten sich deswegen dafür entschieden, mit der Wiedereröffnung noch eine Weile zu warten.

Eingang zur Kneipe Hafthorn in der Friedrich-Ebert-Straße. Quelle: Christel Köster

Rund 60 Empfehlungen für Gastronomen

Am Freitag sollte die Durststrecke der Gastronomen ein Ende haben. In den vergangenen Tagen hatte das Hafthorn-Team fieberhaft darauf hin gearbeitet, möglichst viele der Vorgaben in der Dehoga-Handlungsempfehlung vom 11. Mai umzusetzen. „Das sind teilweise sehr komplizierte und schwer zu realisierende Vorgaben“, sagt Jörn Rohde vom Hafthorn.

Statt einer mehrseitigen Speisekarte gibt es nun eine laminierte DIN-A4-Version, die sich leichter abwischen lässt. Salz- und Pfefferstreuer stehen nicht mehr auf dem Tisch, sondern kommen nur noch auf Nachfrage. Die Kellner tragen Mundschutz und waschen sich nach jedem servierten oder abgeräumten Teller die Hände und desinfizieren Türklinken und Tische.

Jörn Rohde ist der Geschäftsführer der Kneipe Hafthorn – und verärgert über das Regel-Chaos. Quelle: Varvara Smirnova

Zapfenstreich um 22 Uhr

Die Gäste müssen ihren Mundschutz zwar nicht am Tisch tragen, sollten ihn aber auf dem Weg dahin oder auf dem Weg zur Toilette aufsetzen. Wer reinkommt, muss sich außerdem die Hände desinfizieren. Mal eben ein Bier an der Theke bestellen oder mit den Kellnern quatschen ist tabu. Lange Kneipennächte sind ebenfalls verboten: Um 22 Uhr gehen alle Lichter aus.

Der Gastronom Bengt Rudolph, der in Potsdam mehrere Restaurants leitet, weiß nicht, was er von den Dehoga-Empfehlungen halten soll. „Das sind ja alles nur Empfehlungen“, sagt er. „Das große Problem ist doch, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was wir dürfen und was nicht.“

„Wenn morgen das Ordnungsamt kommt, wissen wir nicht einmal, worauf wir kontrolliert werden“, fügt Rudolph hinzu. Statt mehr Handlungsempfehlungen hätte der Gastronom lieber klare Vorgaben von der Stadt.

Sorge um Datenschutz

„Das größte Problem wird wahrscheinlich die Datenerfassung“, sagt Jörn Rohde. Jeder einzelne Gast müsse gleich zu Beginn ein Datenblatt ausfüllen, damit im Fall einer Corona-Infektion die Infektionskette nachvollzogen werden kann. „Ich kann mir vorstellen, dass da viele keinen Bock drauf haben.“

Trotzdem werde er alle Gäste darum bitten, sich an die Regeln zu halten. „Wir müssen da mitspielen, damit wir aufmachen können“, sagt der Geschäftsführer. Gäste rauszuwerfen könne er sich angesichts der Einkommenslücke der letzten Monate ohnehin nicht leisten.

Auch mit erschwerten Arbeitsbedingungen freue er sich darauf, die Kneipe am Freitag endlich wieder zu öffnen. „Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft“, so Rohde. Er hofft, dass alles glatt geht und die Gäste am ersten Wochenende mitmachen – auch, wenn er keine Ahnung hat, was ihn erwartet.

Von Hannah Rüdiger