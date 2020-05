Kein Corona-Bonus fürs St. Josefs-Krankenhaus: „Die Mitarbeiter sind unheimlich enttäuscht“

Potsdam

Der 500-Euro-Corona-Bonus für die Mitarbeiter des städtischen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ schlägt der Belegschaft des katholischen St. Josefs-Krankenhauses der Alexianer aufs Gemüt. Die kleinere der beiden Potsdamer Kliniken war nach der Schließung des 1100-Betten-Riesen am 1. April bei der medizischen Versorgung und im Rettungswesen in die erste Reihe gerückt. Eine Einsatzprämie schüttet die Stadt aber nur für ihr eigenes Klinikum aus. Wie berichtet, soll dort jeder Mitarbeiter einmalig jeweils 500 Euro erhalten. Die Finanzierung der dafür nötigen insgesamt 900 000 Euro aus Rücklagen der Stadt ist beschlossen.

Am St. Josefs-Krankenhaus rumort es derweil. „Das, was die Mitarbeiter hier in den letzten Wochen geleistet haben, ist nicht hoch genug anzurechnen“, sagt die Ärztliche Direktorin Gesine Dörr. „Dass nun die Kollegen im Bergmann eine Prämie bekommen sollen, sorgt natürlich für Frust. Die Mitarbeiter sind unheimlich enttäuscht.“

„Einseitige Berücksichtigung der Stadt“

Oliver Pommerenke, der Regional-Geschäftsführer der Alexianer, ergänzt: „Wir haben hier eine große Unruhe, das muss man ganz klar so sagen. Klar ist das Bergmann ein städtisches Haus – und die Politik entscheidet sich für eine Prämie in ihrem Haus. Dennoch kommt diese einseitige Berücksichtigung der Stadt bei unseren Mitarbeitern ganz, ganz schlecht an. Denn sie waren es, die in den letzten Wochen hier all die Patienten aufgefangen haben, die im Bergmann nicht mehr aufgenommen werden konnten. Die haben so hart gearbeitet. – Und ich sage Ihnen, ich würde unseren Mitarbeitern jede Prämie der Welt zahlen, denn sie haben das so was von verdient. Aber ich kann momentan einfach nicht, denn diese Krise hat auch uns in eine finanzielle Schieflage gebracht, die es einfach nicht zulässt.“

Hauseigener Zuschlag nur für ausgesuchte Mitarbeiter

Was Pommerenke nicht sagt: Auch am St. Josefs-Krankenhaus ist nach MAZ-Informationen bereits seit Ende März eine Corona-Prämie vorgesehen – diese fällt allerdings deutlich geringer aus als der städtische Bonus und soll auch nur jenen Mitarbeitern gewährt werden, die auf der Covid-Station eingesetzt waren. So kündigt die Geschäftsführung in einem an diese Mitarbeiter verschickten „Nachtrag zum Dienstvertrag“ an, in der Zeit vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 monatlich eine Leistungszulage zu zahlen. Diese beträgt demnach bei Vollzeitbeschäftigung monatlich 46,02 Euro brutto. Bei Teilzeit fällt die Zahlung entsprechend geringer aus. Der MAZ liegt das Schreiben vor.

Krankenschwester: „Für das Geld besser Masken und Kittel kaufen“

Die ansehnliche Summe aus der Stadtkasse quer durch Bergmann-Reihen auf der einen Seite, ein Handgeld für wenige Mitarbeit am St. Josefs-Krankenhaus auf der anderen: Die Belegschaft am christlichen Haus ist doppelt verärgert. „Die Geschäftsführung hat sicher gedacht, besser wenig als nichts“, sagt eine Krankenschwester. „Das Gegenteil von gut ist aber gut gemeint. Der Corona-Zuschlag ist ein Schlag. Und zwar ein Schlag ins Gesicht aller unserer Kollegen. Wir alle sind sauer – egal, ob man diese Prämie nun bekommt oder nicht.“ Wer vom Bonus ausgenommen sei, verstehe nicht weshalb. Wer ihn erhält, ist über die Höhe empört. „Was bleibt davon nach Abzug der Steuern? – Nichts“, sagt die Krankenschwester. „Es wäre besser, für das Geld Schutzmasken und Kittel zu kaufen. Und wir Mitarbeiter freuen uns auch über ein, zwei Tage mehr Urlaub in diesem außerordentlich anstrengenden Jahr.“

Behandlung von Covid-Fällen hat finanzielle Schieflage zur Folge

Die Corona-Pandemie hat dem St. Josefs-Krankenhaus besonders zu schaffen gemacht, räumt Oliver Pommerenke ein. „In der Covid-Zeit waren wir über Wochen eines der wenigen Krankenhäuser in Brandenburg, das auch Covid-Fälle in Massen behandelt hat. Nun gibt es ein Hilfspaket, das Krankenhäusern 560 Euro pro leerem Bett zukommen lässt. Diese reichen aber aufgrund unserer ursprünglichen Leistungsfähigkeit schon nicht. Und unsere Betten waren auch nicht leer, sondern wir haben eine Vielzahl von leichten bis mittelschweren Covid-Fällen behandelt. Und genau das bringt uns jetzt in eine finanzielle Schieflage.“ Für einen Covid-Patienten erhalte das Krankenhaus für einen Behandlungs-Zeitraum von 15 bis 20 Tagen zwischen 2200 und 3500 Euro. Wären die Betten hingegen leer geblieben, wären es zwischen 8400 und 11 200 Euro gewesen. „Das heißt, so schlimm, wie es auch klingt: Wer Covid in großen Massen behandelt, hat ein Problem“, sagt Pommerenke. „Wir haben sehr frühzeitig einen Brandbrief ans Ministerium geschickt, denn wir gehen jetzt finanziell in die Knie. Ich würde gerne eine Helferprämie zahlen, verdient hätten sie unsere Mitarbeiter allemal. Aber ich kann sie im Moment nicht zahlen.“

„ Krise und Aufnahmestopp im Klinikum haben uns niedergeschmettert“

Das St. Josefs-Krankenhaus werde aktuell von der Holding gestützt: „Wären wir nicht im Konzernverbund der Alexianer, hätten wir jetzt ein Problem, unsere laufenden Kosten zu decken“, so Pommerenke. „Wir waren ein sehr gesundes Haus bis dato, aber diese Krise und der Aufnahmestopp im Klinikum haben uns richtig niedergeschmettert.“

Schwacher Trost: Nach dem Brandbrief habe das Ministerium zumindest in Aussicht gestellt, dass es für das St. Josefs Gespräche auch mit den Kassen geben soll. „Wie die ausfallen, kann ich nicht sagen“, so Pommerenke. „Aber ich hoffe doch sehr, dass wir dafür nicht abgestraft werden, dass wir in einer Notlage unserem Versorgungsauftrag nachgekommen sind.“

Von Nadine Fabian und Anna Sprockhoff