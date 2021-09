Frust und wenig Verständnis in Potsdam: Der Bahnstreik geht in die dritte Runde

Potsdam

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier – und genügend Möglichkeiten, sich an die Streiksituation zu gewöhnen, hat wohl mittlerweile jeder Bahnfahrende gehabt. Drei Streikrunden hat es dafür gebraucht. Am Donnerstagmorgen herrscht, im Vergleich zu den anderen Phasen des Streiks, weniger Chaos, de Bahngleise sind leer. Nur zu den Stoßzeiten, zu denen dann doch eine Bahn fährt, tummeln sich die Leute auf dem Gleis.

Auch dem Obstverkäufer Frank Walluschick fällt auf, dass am Potsdamer Hauptbahnhof weniger los ist als üblich. „Es fehlen Kunden, die nicht aus Potsdam kommen. Einer meiner Stammkunden musste sich aufgrund des Streiks mittlerweile das dritte Mal Urlaub nehmen.“ Er selber sei davon nicht betroffen, „ich komme mit dem Bus. Das klappt.“ Allerdings fehlen die Kunden am Stand.

Dem Verkäufer Frank Walluschik fehlen seine Stammkunden Quelle: Naomi Gyapong

Kein Verständnis

Andere haben mehr Porbleme auf ihrem Arbeitsweg, so wie Tkeleab Najizig. Der 28-Jährige müsse eigentlich bereits seit 6 Uhr unterwegs sein. Heute wird er eine Stunde später auf der Arbeit eintreffen. Länger unterwegs ist heute auch ein Fahrgast, der sich „Fischi“ nennt. „Ich finde das nicht schön. Statt einer halben Stunde werde ich heute drei Stunden unterwegs sein.“ Außerdem hatte er für das Wochenende einen Kurzurlaub geplant, ein Besuch bei der Mutter stand an. Diesen hat er nun abgesagt. Verständnis für den Streik hat „Fischi“ nicht. „Ich gehe auch nicht auf die Straße und streike. Das ist eine ganz schöne Menge Geld, was die fordern.“

Während des Gesprächs mit der MAZ gesellt sich ein weiterer Fahrgast dazu, um zu fragen, ob die nächste Regionalbahn wirklich fahre: So ganz an den Streik gewöhnt hat man sich wohl doch noch nicht. Auch Bill Degraff wird am Donnerstag zu spät kommen. „Es ist nicht in Ordnung, dass der Streik die Bahnkunden so hart trifft. Viele Studenten pendeln von Potsdam nach Berlin und zurück. Der Streik mach ihnen das Leben schwer.“

„Busfahrer haben es schlimmer“

Eine Bahnkundin, die nicht namentlich genannt werden möchte, findet, momentan sei nicht der richtige Zeitpunkt für einen Streik. Auch die beiden Bahnreisenden Phillip und Janett diskutieren darüber. „Wo ist hier der Infektionsschutz gegeben, wenn sich alle Bahnfahrende in einen Zug quetschen müssen“, fragt sich Janett. Länger unterwegs werden sie heute ebenfalls sein - ungefähr eine halbe Stunde.

Davon kann ein anderer Fahrgast nur träumen. Der 75-Jährige sitzt bereits seit 5 Uhr morgens am Bahnhof. Er komme von der Arbeit und muss nach Frankfurt an der Oder, der nächste RE1 fährt um 9:25. Berechtigt findet er die Streiks nicht. Vor allem die geforderte Coronaprämie hinterfragt er. „Was hat ein Lokführer mit den Menschen zu tun? Die sitzen in ihrer eigenen Kabine und haben keinen Kontakt zu den Kunden.“ Bei Busfahrern hätte er es verstehen können, „die haben es schlimmer.“

Im 20-Minuten-Takt fährt die S1 Quelle: Naomi Gyapong

Nach dem Streik ist vor dem Streik

Wie die weiteren Verhandlungen aussehen werden und ob weitere Streiks folgen, bleibt zunächst so nebelig, wie das Wetter am ersten Streikmorgen der dritten Runde.

Das Wetter am Streikmorgen ist so schlecht, wie die Stimmung mancher Fahrgäste Quelle: Naomi Gyapong

Von Naomi Gyapong