Teltower Vorstadt

In der Heinrich-Mann-Allee sind zwischen Sonntagabend und Montag, 17 Uhr, mehrere Autos zerkratzt worden. Der Besitzer eines Autos meldete am Montagvormittag, dass jemand den Lack seines PKW zerkratzt habe. Die Polizisten konnten schließlich insgesamt fünf Autos mit solchen Schäden feststellen, die allesamt in der Heinrich-Mann-Allee geparkt waren. Die betroffenen Halter der Fahrzeuge wurden über die Schäden informiert. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 5508-0 zu melden.

Von MAZonline