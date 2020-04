Potsdam

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte gleich fünf Kellerabteile in der Konrad-Wolf-Allee in Drewitz aufgebrochen. Vier der Geschädigten waren nicht vor Ort, weswegen der Gesamtschaden noch nicht festgestellt werden konnte.

Eine der fünf Geschädigten hat der Polizei den Einbruch in ihren Keller gemeldet. Ihr wurden zwei Fahrräder entwendet. Die Polizei konnte vier weitere Einbrüche feststellen, Spuren sichern, aber die Geschädigten nicht informieren, weil sie nicht Zuhause waren. Sie werden jetzt von der Kriminalpolizei benachrichtigt.

Anzeige

Mehr zum Thema:

Von MAZonline/jru