Golm

Mit der äußerlichen Verschönerung von fünf Potsdamer Bahnhöfen wollen die Deutsche Bahn (DB), die Stadt Potsdam und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) die Aufenthaltsqualität für Nahverkehrskunden verbessern. Am Bahnhof Golm wurde das Pilotprojekt am Freitag vorgestellt.

An den Außenwänden der beiden Bahnsteigaufgänge hat man großformatige Bilder bekannter früherer Wissenschaftler aufgehängt und mit Sinnsprüchen ergänzt, die sie einst geäußert haben. Die Straßenunterführung wurde zudem großflächig mit Panoramabildern und Sprüchen bemalt. In den Aufgängen hat man die Wände künstlerisch abstrakt gestaltet.

Spruch von Albert Einstein am Bahnhof Golm Quelle: Rainer Schüler

In Babelsberg hat man eine stilisierte S-Bahn und Szenen aus der Filmproduktion auf die Wände gebracht, am Bahnhof Medienstadt Szenenfotos bekannter Filme, die in Babelsberg gedreht wurden. Die Bahnsteig-Glaswände des Bahnhofes Charlottenhofs tragen jetzt grafische Potsdam-Motive und die Außenwand der Unterführung ziert ein riesiges fröhliches Graffito.

Der Bahnhof Charlottenhof wurde mit einem Graffito versehen. Quelle: Rainer Schüler

Am verwahrlosten Erscheinungsbild des Hauptgebäudes des Bahnhofs Charlottenhofs ändert das allerdings nichts. Der Konzernbeauftragte der Deutschen Bahn für Brandenburg, Joachim Trettin, kündigte eine mittelfristige Sanierung an, nannte aber keinen Beginn. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) kommentierte den Zustand des historischen Bahnhofs nicht und sagte nur, er werde stückweise weiterentwickelt.

Neue Kunst neben alten Schäden

Angesichts von Farbbeutelwurfspuren am Bahnhof Golm gleich neben den Wissenschaftlerporträts nahm Schubert die Bahn in Schutz; sie kümmere sich hier in der Regel schnell um Vandalismusschäden. Er selbst wisse genau, wann was an den Bahnhofswänden als Schaden erscheint und wann es beseitigt werde, denn er gehe dort joggen.

Neugestaltung des Bahnhofes Golm: Wissenschaftler-Porträts neben Schäden durch Farbbeutelbewurf. Quelle: Rainer Schüler

„Vandalismus ist eine Riesensauerei und umweltschädlich“, ärgerte sich auch Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB). Graffiti und andere Schmierereien seien Chemie und könnten nur durch Chemie beseitigt werden. Mit den Wandgestaltungen versuche man, dem Vandalismus zuvorzukommen.

„Potsdams Bahnhöfe werden schöner – das ist das erfreuliche Ergebnis dieser besonderen Kooperation. Es profitieren davon die Einwohner, aber auch die zahlreichen Berufspendler und Gäste“, erklärte Schubert. Für sie seien die Bahnhöfe das Tor in die Stadt. Die Wiederinbetriebnahme der oberen Bahnsteige des Bahnhofs Pirschheide werde das Tor zum Flughafen BER öffnen, das Tor Potsdams zur Welt.

Willkommen soll fühlbar sein

„Mit der Aufwertung der Potsdamer Bahnhöfe wollen wir weg vom rein technischen, funktionellen Bahnhof – hin zu einem Bahnhof mit Willkommenscharakter für die Region und die Reisenden“, sagte Henckel. Es wäre denkbar und wünschenswert, dass die gemeinsame Kooperation für Bahnhöfe als Aushängeschild des Öffentlichen Personennahverkehrs Nachahmer findet.

Damit Fahrgäste sich beim Ankommen und Abfahren wohler fühlen, wird die Orientierung durch eine neue Wegeleitung und moderne Infomonitore verbessert. Wände und Fassaden werden heller und freundlicher gestaltet sowie Dächer erneuert. Weitere Potsdamer Bahnhöfe sollen folgen. So stellt die Bahn an der Station Park Sanssouci am Vorplatz Pflanzkübel auf, eine farbige Gestaltung der Tunnelwand mit Fledermäusen soll für den Umweltschutz stehen. In Babelsberg werden zudem neue Sitzmöbel auf den Bahnsteigen aufgestellt und neue Radstellplätze geschaffen.

Halbe Million wird investiert

Die Potsdamer Bahnhöfe Golm, Park Sanssouci, Charlottenhof, S-Babelsberg und Medienstadt Babelsberg sind Teil des Programms, das später auch den alten Ringbahn-Bahnhof Pirschheide und den Bahnhof Marquardt erfassen soll. In die bisher fünf Stationen investiert die Bahn 400.000 und die Stadt 100.000 Euro.

Von Rainer Schüler