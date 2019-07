Potsdam

Endlich kann man das Wochenende wieder im Freien verbringen ohne dahinzuschmelzen. Bei Temperaturen um die 20 Grad herrschen perfekte Bedingungen für etwas gemächliche Bewegung.

Freiluftkino-Saison startet mit Gundermann-Konzert

Filmfans aufgepasst: In Potsdam startet am Wochenende die Freiluftkino-Saison und bietet mit dem Waschhaus Kinosommer und dem Nachbarschaftsgarten Scholle 34 einige Filmperlen für Sommernächte.

Mit einem musikalischen Highlight eröffnet am Samstag um 20 Uhr das Open Air Sommerkino am Waschhaus. Regisseur Andreas Dresen und Schauspieler Alexander Scheer präsentieren den biografischen Film „ Gundermann“.

Beide sind selbst auch Musiker, weswegen sie mit einer Band vor dem Film ein Konzert aus Liedern von Gerhard Gundermann geben. Die Bandbreite reicht von Folkrock über Indie bis zu Singer/Songwriter. Damit ist man emotional bestens auf den mit dem Deutschen Filmpreis 2019 ausgezeichnetem Streifen vorbereitet.

Mehr Infos zur Freiluftkino-Saison in Potsdam hinden Sie hier.

Alternative Entdeckungstouren in Potsdam

Wer an Potsdam denkt, hat sofort Schlösser und Gärten vor Augen. Die Stadt hat aber viel mehr als Touri-Bustouren, Sichtachsen und schnöden Schnörkel zu bieten. Denn der Blick in die Gärten und Hinterhöfe Potsdams lohnt sich ebenso wie Zukunft von Potsdam.

Fürst Pücklers unterhaltsamer Spaziergang:

Manche Parks haben nicht mehr als Schotter und Steine zu bieten. Der Schlossgarten Babelbsberg hingegen ist Kunst, Technik, Architektur – und am Sonntag auch unterhaltsam. Der für seine Eskapaden und Reisebeschreibungen bekannte Hermann Fürst von Pückler-Muskau lädt zu einem Spaziergang ein und vermittelt unteraltsam inszeniert die Geheimnisse des Schlossgartens.

Termin: Sonntag, 7. Juli 2019, 14 UhrTreffpunkt: Eingang Schloss BabelsbergDauer: 1,5 StundenPreis: 10 Euro, ermäßigt 8 EuroAnmeldung unter www.spsg.de

Potsdamer Hinterhöfe: Ob begrünte Fachwerk-Idylle oder moderner Glas-Kronleuchter, der Blick hinter Potsdams Fassaden überrascht. In jedem Kar­ree gibt es Hinterhöfe zu entdecken. Eine alte Seifenfabrik, viel Fachwerk und ein ehemaliges Gefängnis erzählen in Potsdamer Hinterhöfen von großen Ereignissen und kleinen Anekdoten vom 18. Jahrhundert bis heute.

Termin: Ab Mai jeden FreitagTreffpunkt: 16 Uhr an der Fontäne am LuisenplatzDauer: Zwei StundenPreis: Neun Euro Tickets: Tourist Informationen im Hauptbahnhof und Am Alten Markt, telefonisch: 0331/275 55889 oder www.potsdamtourismus.de

Zukunft in Krampnitz: Mit Graffiti bemalte Klinkerbauten der Wehrmacht, eingestürzte Offizierswohnungen und ein zugewachsenes Freiluftkino. Das ehemalige sowjetische Kasernengelände in Krampnitz wirkt wie ein Lost Place. Kein Wunder, dass hier Szenen für den apokalyptischen Actionfilm „ Resident Evil“ gedreht wurden. Dabei ist der Ort alles andere als ein verlorener Ort.

Hier soll in zehn bis 15 Jahren ein moderner Stadtteil für etwa 10.000 Menschen entstehen. ProPotsdam bietet in Führungen durch Krampnitz einen Blick in die Zukunft des Geländes an. In den Führungen werden geplante Projekte aus den Bereichen Städtebau, Mobilität und Energie vorgestellt und denkmalgeschützte Gebäude wie das Offizierskasino besichtigt.

Termin: Zwischen April und September jeden SonntagTreffpunkt: 11 Uhr im Eingangsbereich des ehemaligen Kasernengeländes (Buslinie 638, Haltestelle Krampnitzsee)Dauer: Zwei StundenPreis: Kostenfrei, aber mit AnmeldungTickets: Die Führungen sind in einigen Wochen auf www.potsdamtourismus.de sowie in den Tourist Informationen am Alten Markt und im Potsdamer Hauptbahnhof buchbar.

Weitere regelmäßige Touren in Potsdam finden Sie auch hier.

Golm Rockt Festival 2019

Auf dem Campus in Golm wird am Wochenende gefeiert, getanzt und gerockt was das Zeug hält. Und das beste: für umme. Der Eintritt zum Golm-Rockt-Festival auf dem Uni-Campus ist frei. Ab 16:00 Uhr geht es los. Acht Bands werden an zwei Tagen spielen: Am Freitag spielen Maggies Farm, Stadtruhe, Fat Prinzess und Kaella Band. Am Samstag geht es dann mit Sewer Rats, Red Cardinal, All the Suns und Devoyal weiter.

Mehr Infos zum Golm Rockt Festival finden Sie hier.

Klitschnass in Potsdam

https://www.youtube.com/watch?v=6xEZaSATdsc

Wem es am Wochenende doch zu heiß wird, der kann sich beim zweitägigen Klitschnass Festival 2019 eine Abkühlung verschaffen. Ab Freitag kann bei Live-Musik das innere Kind wiederentdeckt werden. Es gibt einen Arschbomben-Wettbewerb, eine Glitzer-Station, kostenloses Wakeboarden und Workshops. Krönender Abschluss: Eine Beachparty. Tickets gibt es an der Tageskasse auf dem Campus der Universität Potsdam am Neuen Palais ab 18 Euro pro Tag.

Mehr Infos zum Klitschnass Festival finden Sie hier.

Kirsch- und Ziegelfest in Glindow

Last, but not least: Am Freitag eröffnet das Glindower Kirsch- und Ziegelfest 2019. Das bunte Programm beginnt nach der Eröffnung mit einem Familiennachmittag und einem Filmabend mit „Luksa und der Lokomotivführer“. Höhepunkt des Fests ist aber der Samstag: Dann ist der große Festumzug samt der Krönung der neuen Kirschkönigin. Wer sich sportlich betätigen will: Es gibt das Kirschstein-Weitspucken und Ziegelstein-Zielwurf – auf eigene Gefahr. Wer will, kann am Abend beim Kirschtanz in die Nacht schunkeln.

Programm des 23. Kirsch- und Ziegelfestes Freitag, 5. Juli 17 Uhr: Festwiese am Jahnufer: Eröffnung des Kirsch- und Ziegelfestes, Familiennachmittag „Ton in Ton“ – Basteln, Musik mit „Purfürst und Wein“ 19 Uhr Kino: „ Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ 18.30 Uhr: Sportplatz: 1. Kirsch- und Ziegelfest-Abendfußballturnier Samstag, 6. Juli 9 Uhr: Strandbad Glindow: Volleyballturnier mit der Frauensportgruppe Glindow 14 Uhr: Festumzug der Vereine, Betriebe, Schulen und Kindereinrichtungen sowie Gäste, angeführt vom Spielmannszug Spargelstadt Beelitz 14.45 Uhr: Festwiese am Jahnufer: Buntes Programm mit der Krönung der neuen Kirschkönigin, der Ehrung der Sieger „Schönstes Anwesen Glindow“ und des Foto- und Kirschrezepte-Wettbewerbs, Modenschau, Musik, Kirschstein-Weitspucken und Ziegelsteinzielwurf, Angebote der Vereine: Quiz, Torwandschießen, Schlauchkegeln, Basteln mit Ton, Spielzeugtombola, Kinderschminken, Hüpfburg, Kletterwand 19 bis 24 Uhr: Kirschtanz mit der Band Extraleicht Sonntag, 7. Juli 9 Uhr: Frühgottesdienst auf der Festwiese am Jahnufer 11 Uhr: „Fly me to the moon“ – Evergreens mit Andreas Schalinski (Gesang), Marc Spiess ( Piano) und Emilie Karen 11 Uhr: Offene Türen – Neue Ziegelmanufaktur Glindow, keramik&kulurGUT Glindow, Heimatmuseum und Ziegeleimuseum 14.30 Uhr: Festwiese am Jahnufer: Musik-Mitmach-Programm mit dem Musiktheater Dudel-Lumpi 17 Uhr: Dorfkirche: Es singt der Gemischte Chor Glindow e.V.

Von Jan Russezki