Kunst, Kultur und Straßenmusik: Fünf Wochenendtipps für Potsdam und Umgebung

Potsdam

Das erste Juniwochenende wird voraussichtlich eher windig und wolkig als sommerlich – perfektes Wetter für einen Besuch in einem der zahlreichen Museumsschlösser in Potsdam und Umgebung oder für eine Kunstausstellung. Ein paar Tipps fürs Wochenende haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Chinesisches Haus im Park Sanssouci

Das Chinesische Haus im Park Sanssouci hat für Besucher geöffnet. Quelle: Adobe Stock/Robert Dering

Anzeige

Neben den Parkanlagen haben auch einige Museumsschlösser wieder für Besucher geöffnet. Dazu zählen zum Beispiel die Neuen Kammern von Sanssouci, die Historische Mühle und der Pomonatempel Pfingstberg. Am 9. und 10. Juni ziehen das Schloss Sanssouci und das Neue Palais nach.

Weitere MAZ+ Artikel

Wer noch nie im Chinesischen Haus im Park Sanssouci war, könnte den Besuch dieses Wochenende nachholen: Samstag und Sonntag hat der Rokoko-Pavillon von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Zum Preis von 4 Euro (ermäßigt 3 Euro) können Besucher vergoldete Konsolen und lebensgroße, vergoldete Figuren bestaunen. Achtung: Wie in allen anderen Häusern der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg herrscht auch im Chinesischen Haus Maskenpflicht.

Straßen-Gig für den guten Zweck

Am 6. Juni spielt die Band Kruse an der Familie Grün ein Straßenkonzert für den guten Zweck. Quelle: privat

Vor der Familie Grün auf der Brandenburger Straße steigt am Sonnabend ein kleines Konzert für den guten Zweck: Ab 16 Uhr gibt die Band Kruse aus Nuthetal Akustik-Songs zum Besten. Gespielt werden neben eigenen Liedern Coverversionen von Marius Müller-Westernhagen, Stefan Stoppok und Rio Reiser – und zwar unplugged mit Akkordeon, Akustikgitarren und Minidrums.

Spenden sind herzlich willkommen. Der Erlös des Straßenkonzerts kommt dem Büro „KinderMut“ des Awo-Bezirksverbandes Potsdam zugute. Die Band engagiert sich seit Jahren für das Projekt.

Demokratie-Denkmal mitgestalten

Der Siegerentwurf für Demokratiedenkmal auf dem Luisenplatz Potsdam stammt von Mikos Meininger und Frederic Urban. Quelle: Meininger und Urban

Wie soll das „Denkmal für die Potsdamer Demokratiebewegung im Herbst 1989“ aussehen? Dieses Geheimnis wird am Sonnabend im Kunsthaus sans titre zumindest zum Teil gelüftet – für persönliche Details sorgen die Potsdamer selbst. Gestaltet wird das Denkmal vom Potsdamer Künstler Mikos Meininger, einem der Mitgründer des Kunsthauses sans titre. Neben seinen Entwürfen für das Denkmal werden in den kommenden Wochen Fotos und Videos aus dem Herbst 1989 ausgestellt.

Gleichzeitig ist die Ausstellung als Werkstatt zu verstehen: Besucher, die die Friedliche Revolution als Zeitzeugen erlebt haben, können ihre persönlichen Erlebnisse in der Ausstellung aufschreiben und eigene Fotos, Filme oder andere Erinnerungsstücke mitbringen. Teilnehmer der Demonstration am 4. November 1989 dürfen außerdem ihre Schuhabdrücke für das Denkmal hinterlassen. Somit gestalten sie das Demokratiedenkmal, das am 4. November 2020 eingeweiht werden soll, selbst mit.

Die Ausstellung in der Französischen Straße 18 eröffnet am Sonnabend und läuft bis zum 12. Juli. Besucher sind mittwochs bis sonntags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr willkommen.

Neue Weltbilder im Kunsthaus Potsdam

Im Kunsthaus Ulanenweg Potsdam findet am 7. Juni die Vernissage zur Ausstellung „Map Key“ von Bettina Schünemann statt. Quelle: Friedrich Bungert

Neue Perspektiven bietet die Gothaer Künstlerin Bettina Schünemann ab Sonntag im Kunsthaus Potsdam im Ulanenweg. In der Ausstellung mit dem Titel „Map Key“ zeigt sie mit abstrakten, großformatigen Malereien in leuchtenden Farben verschiedene Arten, die Welt zu betrachten – mit Karten, Topographien und Zeichen. Dazu hat die freischaffende Künstlerin mit verschiedensten Materialien von Sand, Holz und Folie bis hin zu Metallstücken gearbeitet.

Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag und zur Finissage am 19. Juli wird die Künstlerin selbst von 12 bis 18 Uhr vor Ort sein. Statt einer Eröffnungsrede wird ein aufgezeichnetes Gespräch zwischen Uwe Schierz, dem Direktor des Kunstmuseums Erfurt und Bettina Schünemann gezeigt. Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Zu Besuch im Gemach des Kurfürstenpaares

Blick auf die Ausstellung „B.A.R.O.C.K.-Künstlerische Interventionen“, die 2019 im Schloß Caputh stattfand. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nach und nach öffnen die Häuser der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) wieder für Besucher. Bis zur Wiedereröffnung des Schlosses Sanssouci müssen Touristen und Geschichtsbegeisterte sich noch bis zum 9. Juni gedulden. Doch wie wäre es stattdessen mit einem Ausflug ins malerisch gelegene Schloss Caputh?

Das kleine, kostbar ausgestattete Landhaus ist eine Perle in der Potsdamer Kulturlandschaft und das älteste erhaltene Lustschloss aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Besucht werden können unter anderem zwei Kavalierzimmer, die Wohnungen den Kurfürstenpaares sowie das Porzellankabinett. Sollte sich die Sonne doch mal blicken lassen, lohnt sich ein Spaziergang durch den dazugehörigen Landschaftsgarten.

Das Schloss Caputh hat dienstags bis sonntags von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Eintrittskarten zum Preis von 6 Euro (bzw. 5 Euro ermäßigt) gibt es ausschließlich vor Ort.

Von MAZonline