Für Impfverweigerer hat Günther Jauch überhaupt kein Verständnis

Günther Jauch, seit vielen Jahren Moderator von Jahresrückblicken, hat im Corona-Jahr 2021 kein Verständnis für Impfverweigerer. In einem RTL-Interview sagte der Potsdamer mit Blick auf die vielen Impfmöglichkeiten gegen Covid-19: „Ich kann Ihnen aber auch sagen, welchen Menschen ich in diesem Jahr mit großem Unverständnis begegne: Das sind für mich alle Impfverweigerer, die mit ihrem Starrsinn zig Millionen Menschen quasi in Geiselhaft nehmen.“

Seit 1996 moderiert Jauch „Menschen, Bilder, Emotionen“ bei RTL

Am Sonntag um 20.15 Uhr moderiert der 65-Jährige die Live-Show „2021! Menschen, Bilder, Emotionen“. Es ist seine letzte Ausgabe dieser Sendung nach 25 Jahren.

Jauch moderierte den RTL-Jahresrückblick erstmals am 15. Dezember 1996. Von 1989 bis 1995 hatte er zuvor den Jahresrückblick „Menschen“ im ZDF moderiert. „Ich finde, dass das jetzt ein guter Moment ist, um zu sagen: Schön war’s.“ Er wolle das Ende für jede seiner Sendungen selbst bestimmen.

Lesen Sie auch Potsdamer aus Leidenschaft – zum 65. Geburtstag von Günther Jauch

Jauch hatte sich im Frühjahr mit Corona infiziert und musste einige Ausgaben der Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ ausfallen lassen. Er warb im Auftrag der Bundesregierung als prominentes Gesicht für die Impfung gegen Covid-19. Der Claim war angelehnt an Jauchs Erfolgsformat „Wer wird Millionär“. Auf die Frage „Lasse ich mich impfen“ gab es es vier mögliche Antworten: Ja, ja, ja und ja.

Bei der #Ärmelhoch-Kampagne war dem Gesundheitsministerium seinerzeit ein Fehler unterlaufen. Die via Twitter verbreitete Behauptung, Jauch sei geimpft, stimmte zu diesem Zeitpunkt im Juni nicht. Geimpft werden durfte der Moderator nämlich erst ein halbes Jahr nach seiner Ansteckung.

