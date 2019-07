Potsdame

Tausende Menschen wollen am Samstag in Berlin und Potsdam für sichere Häfen demonstrieren. Rund 4000 Demonstranten sind für eine Kundgebung um 14 Uhr vor dem Bundeskanzleramt angemeldet, wie die Organisation Seebrücke mitteilte. Der Demozug soll über das Innenministerium zum Washingtonplatz gehen. In Potsdam erwarten die Veranstalter um 14 Uhr am Luisenplatz etwa 300 Teilnehmer.

Für Rechte von Geflüchteten

Die Seebrücke setzt sich für die Rechte von Geflüchteten und solidarisiert sich mit der deutschen Kapitänin Carola Rackete. Rackete war mit dem Schiff „Sea-Watch 3“ und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren und daraufhin festgenommen worden. Mittlerweile ist sie wieder frei.

Entkriminalisierung der Seenotrettung gefordert

Die Bewegung Seebrücke hatte sich im Sommer 2018 gegründet und fordert die Entkriminalisierung der Seenotrettung, sichere Fluchtwege und sichere Häfen für Flüchtlinge.

