Nanu, was hängt denn da im Baum? Ein Jogger staunte nicht schlecht, als er am Dienstag durch den Neuen Garten lief und in einer Baumkrone am Heiligen See ein merkwürdiges Objekt erspähte. Der Läufer war der frühere Bild-Chefredakteur Kai Diekmann – und er teilte seinen Fund über den Nachrichtendienst Twitter mit.

Aus der Entfernung wirkte die Skulptur im Baum wie ein kleines, historisches Becken, das womöglich irgendwo abgebaut worden war. Doch der Zweck des Emporhebens in luftige Höhe erschloss sich nicht. Auch ist unklar, wie lange es dort schon hing.

Allen Erwartungen entgegen, handelt es sich nicht um ein historisches Objekt, stellte Frank Kallensee, Pressesprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, auf MAZ-Nachfrage klar. Sondern: „Dieses Objekt wurde eher in einem Baumarkt erworben“, sagte er.

Hoch im Baum hing die Skulptur. Quelle: Kai Diekmann

Wie die Skulptur dorthin kam, ist nicht bekannt. Die Stiftung geht von einer „speziellen Form des Vandalismus“ aus, da es bekanntlich untersagt ist auf Bäume zu klettern. Bereits am Mittwoch war die Figur abgenommen worden.

Von Jennifer Bongards