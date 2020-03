Potsdam-Drewitz

Ein Straßenbahnfahrer und ein Fahrgast gerieten am Sonntagabend an der Haltestelle Hans-Albers-Straße in Potsdam-Drewitz aneinander.

Mann nimmt Füße nicht vom Sitz

Dem Fahrer war aufgefallen, dass der Mann seine Füße auf eine Sitzbank legte. Er forderte den Gast zunächst über den Lautsprecher auf, die Füße herunterzunehmen, was der Fahrgast jedoch nicht tat. Daraufhin begab sich der Fahrer zu der Person und forderte den Mann auf, die Bahn zu verlassen.

Da der Querulant hierauf auch nicht reagierte, ging der Fahrer zurück in seine Kabine, um seinen Dispatcher zu informieren. Da hörte er es plötzlich mehrmals knallen. Er konnte sehen, wie der Fahrgast mehrfach gegen eine Scheibe trat.

Täter flüchtete in Richtung Kirchsteigfeld

Im weiteren Verlauf kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Handgemenge mehrerer Personen, wobei ein Zeuge leicht verletzt wurde. Die Personengruppe um den Unbekannten entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Kirchsteigfeld. Die Polizei konnte sie offenbar nicht mehr finden und fahndet nun nach dem bislang unbekannten Täter.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und versuchter Sachbeschädigung aufgenommen. Die Straßenbahn, die zu diesem Zeitpunkt mit etwa 20 Fahrgästen besetzt war, hatte eine Ausfallzeit von etwa 30 Minuten.

Von MAZonline