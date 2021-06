Potsdam

An diesem Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft, doch anstelle von Vorfreude herrscht vor allem Unsicherheit bei Gastronomen und Veranstaltungshäusern. Das Format des gemeinschaftlichen Fußball-Guckens vor Leinwand und Riesenfernseher ist vielerorts gar kein Thema.

Interessent für Public Viewing im Lustgarten oder auf dem Luisenplatz

Auf dem Luisenplatz wird erstmals seit vielen Jahren keine Leinwand aufgebaut. Womöglich wird sich das im Laufe der rund vier Wochen dauernden EM allerdings noch ändern. „Es gibt einen Interessenten, der sich an die Stadt gewandt. Die Behörden sind noch im Gespräch“, erklärt eine Stadtsprecherin. An diesem Freitag gibt es ein Treffen mit dem Interessenten, wo dieser das Konzept vorstellen soll.

Dabei werden der Luisenplatz und der Neue Lustgarten geprüft. Die für den Lustgarten verantwortliche Pro Potsdam erklärt: „Dabei geht es nicht nur um Fußball, sondern auch um ein kulturelles Angebot“, allerdings auch erst frühestens ab 21. Juni.

Viele Lokale beteiligen sich nicht

Eine MAZ-Umfrage unter Potsdams Gastronomen zeigt verhaltene Reaktionen. Die wenigen Plätze, die in der Außengastronomie den meisten geblieben sind, füllen sich auch ohne Fußballgäste, die zudem bei weniger Verzehr von Essen und Getränken lange einen Tisch blockieren.

Aus der Waschbar in der Brandenburger Vorstadt heißt es: „Wir sind dieses Mal der Zufluchtsort für Menschen, die keine Lust auf Fußball haben.“ Die Fußballmüdigkeit scheint den ganzen Kiez zu betreffen. Auch im Lottenhof in der Geschwister-Scholl-Straße, wo es im Sommer wieder Open-Air-Kino geben wird, fällt die EM aus. „Das war kein Thema im Stadtteilnetzwerk. Es gab niemanden aus dem Kiez, der das an uns herangetragen oder umsetzen wollte“, sagt Paula Breithaupt. Auch das Waschhaus, das mit Open-Air-Bühne und Kinoleinwand optimal ausgestattet ist, plant keine Übertragungen der Spiele.

Lindenpark öffnet Biergarten

Doch auf manche etablierten Public-Viewing-Orte ist Verlass. Der Lindenpark in der Stahnsdorfer Straße in Babelsberg war bis heute in den Vorbereitungen: „Wir machen das als Teil unserer Außengastronomie und eröffnen am Freitag um 15 Uhr. Dafür haben wir einen sehr großen Fernseher mit über zwei Meter Diagonale angeschafft“, sagt Reiko Käske vom Lindenpark. Alle Spiele werden im neugestalteten „Salongarten“ gezeigt, der direkt an den großen Spieplatz angrenzt. Wichtig: Man muss über die Internetseite des Lindenparks für ein EM-Spiel einen Tisch reservieren. Dann steht einem Fußballgenuss unter den wasserfesten Sonnensegeln nichts im Weg.

Lesen Sie auch Hier werden die Spiele der „Euro 2020“ in Potsdam gezeigt

Auch Potsdams größte Sportsbar, die „Zeppelin Sportsbar und Pub“ in der Zeppelinstraße 39 überträgt alle Spiele drinnen und draußen. „Der ganze Fußball ist in den Hintergrund gerückt, auch bei meinen Gästen, das muss man ehrlich sagen. Der Sport hat unter der Pandemie gelitten“, sagt Inhaber Hagen Zander. Doch er vertraut darauf, dass im Laufe des Turniers auch die Begeisterung für die Spiele und das gemeinsame Gucken steigt. Auch was das sportliche Ergebnis für die deutsche Nationalmannschaft angeht, ist er optimistisch: „Meine Gäste denken, dass Deutschland die Vorrunde nicht übersteht. Aber ich glaube, die Mannschaft wird in der K.O.-Runde weit kommen.“

Eine kontinuierlich wachsende Liste der Einrichtungen, die die EM-Spiele öffentlich übertragen, finden Sie hier.

Von Peter Degener