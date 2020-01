Innenstadt

Auf der Langen Brücke ist am Montagvormittag eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Renault Master hatte von der Langen Brücke nach rechts in die Babelsberger Straße einbiegen wollen, als sein Auto die 49-Jährige erfasste, die auf Höhe der Fußgängerampel die Fahrbahn überquerte. Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZonline