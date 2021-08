Potsdam

Täglich grüßt das Murmeltier. Seit Montagmorgen streikt die GDL zum wiederholten Mal. Die Zugausfälle machen sich auch am Potsdamer Hauptbahnhof deutlich bemerkbar. Neben viel Verständnis seitens der Bahnfahrer, gibt es Potsdamer, die genug haben. „Ich habe keinen Bock mehr“, verkündet Bahnfahrerin Darine Zerari. Die 42-Jährige Potsdamerin wird auf ihrem Weg zur Arbeit von den erneuten Streiks überrumpelt. Sie muss an diesem Morgen nach Brandenburg. Der RE verschwindet jedoch ohne weitere Informationen von der Anzeigetafel und lässt sich nicht am Bahnhof blicken. Nun überlegt sie wieder nach Hause zu fahren, „was soll ich machen, wenn ich nicht zur Arbeit komme“, über alternative Züge oder Busse ist sie nicht informiert.

Der Weg zur Arbeit wird Darine Zerari, 42 durch den Streik verwehrt. Quelle: Naomi Gyapong

„Ich will nicht im Büro schlafen“

Auch die 18-Jährige Manja Edieva wird von dem Ausfall des Zuges kalt erwischt. Schon bei dem vergangenen Streik konnte sie aufgrund von Ausfällen ihrer Arbeitsvertrag in Magdeburg nicht unterschreiben. Ihr Chef hat Verständnis gezeigt. Etwas mehr als eine Woche später steht sie wieder am Gleis. Von dem zweiten Streik habe sie nichts mitbekommen. Beide Frauen begeben sich auf den Weg zu dem Informationsstand der Deutschen Bahn, um zu erkunden, ob die nächste Bahn eine Stunde später, gemäß der Anzeigetafel, fährt. „Ich habe Angst nach der Arbeit nicht nach Hause zu kommen. Ich will nicht im Büro schlafen“, sorgt sich Darine Zerari. Wirklich überzeugt davon, dass die Bahnen nach Plan fahren scheint auch der Mitarbeiter an dem Infostand nicht zu sein. „Der nächste Zug fährt, ich bin relativ sicher“, antwortet er auf die Nachfrage der beiden Frauen. Verständnis für den Streik zeigen die beiden trotzdem.

Alona Chaika bleibt trotz ausgefallener Bahn positiv. Quelle: Naomi Gyapong

Verständnis zeigt ebenfalls die 24-Jährige Ukrainerin Alona Chaika. Obwohl sie ihren Zug verpasst habe und der nächste erst zwei Stunden später fährt, scheint sie nicht verärgert über die Lokführer zu sein. „Ich würde es genauso machen, wenn ich dort arbeiten würde. Die Streiks empfinde ich als sehr gerecht und menschlich.“ Die Studentin muss eigentlich nach Brandenburg an der Havel zur Arbeit, überlegt nun aber ebenfalls das Wochenende um einen weiteren Tag zu verlängern. Zur Arbeit muss heute auch der 19-Jährige Justin Hanem. Nun wird er laut DB-App erst zwei bis drei Stunden später ankommen als sonst. „Ist halt so“, verkündet er gelassen.

„Absolut falscher Zeitpunkt“

Weniger gelassen ist eine weitere Potsdamer Bahnfahrerin, welche anonym bleiben möchte. „Ich habe kein Verständnis für den Streik. Während einer Pandemie ist das der absolut falsche Zeitpunkt.“ Sie ist aufgrund des Streiks heute eine Stunde länger unterwegs und äußert Bedenken bezüglich der vollen Züge. Dadurch, dass deutlich weniger Züge fahren, befinden sich mehr Menschen in einem Zug. Abstandsregeln könnten so nur sehr schlecht eingehalten werden. Die Deutsche Bahn empfiehlt geplante Reisen zu verschieben.

Nicht nur Bahnfahrende, sondern auch Ladenbetreiber der Bahnhofspassagen sind vom Streik betroffen. „Es ist heute morgen deutlich weniger los, weil die Züge nicht fahren“, berichtet Angela Marquardt über den C-Store im Bahnhof. Der Streik würde auch die Ladenbesitzer treffen und die Pendler, welche sich häufig Urlaub nehmen müssen, da sie nicht zur Arbeit kommen. Es treffe also die falschen Leute.

Auch im C-Store sind die Auswirkungen des Streiks spürbar, der Laden heute weniger stark besucht. Quelle: Naomi Gyapong

„Klar nervt es, aber die Menschen haben trotzdem ein Recht zu streiken“, verkündet Frau Wagner am Bahngleis. Sie hat am Montagmorgen keine Probleme zur Arbeit zu kommen, da ihre Bahn gemäß des Fahrplans fährt.

Noch bis Mittwochmorgen um 2 Uhr werden die Streiks andauern.

Von Naomi Gyapong