Potsdam

Nach der fristlosen Kündigung von Reinhard Hüttl hat das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam einen Kandidaten für seine Nachfolge als Wissenschaftlichen Vorstand gefunden. Das teilt der Sprecher des Helmholtz-Zentrums, Josef Zens, auf MAZ-Anfrage mit.

Namen wurden wie bei Personalien üblich nicht genannt. Das Kuratorium des GFZ sei am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen gekommen und einer Empfehlung der Findungskommission gefolgt. Diese hatte dem Kuratorium nach mehreren Sitzungen eine konkrete Empfehlung gegeben.

Das GFZ hatte nach der fristlosen Kündigungen des mit Untreue-Vorwürfen belasteten früheren Chefs Rainhard Hüttl am 26. Januar schon Anfang Februar die Stelle neu ausgeschrieben. „Sie repräsentieren das Zentrum nach innen und außen, insbesondere an den Schnittstellen zu Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft“, hatte es in der Anzeige geheißen.

Kandidat für Chefposten im GFZ Potsdam beginnt nun die Verhandlungen

Gesucht hatte die renommierte Forschungseinrichtung auf dem Telegrafenberg mit rund 1300 Mitarbeitern einen „international anerkannter Wissenschaftler (w/m/d) mit einem für die Forschungsgebiete des GFZ relevanten Hintergrund“.

Ein solcher wird nun Verhandlungen mit dem acht-köpfigen Kuratorium beginnen, das sich aus sechs Wissenschaftlern bundesweiter Einrichtungen, einem Vertreter des brandenburgischen Wissenschaftsministerium und der Leiterin Oda Kepler vom Bundesforschungsministerium zusammensetzt.

Laut Zens soll die Chefstelle zum zweiten Quartal 2022 besetzt sein. Für die Position des Wissenschaftlichen Vorstands hatten sich insgesamt 24 Kandidaten beworben.

Von Rüdiger Braun