Bei der Neubesetzung des Chefpostens drückt das Geoforschungszentrum (GFZ) auf die Tube. Die fristlose Kündigung des früheren Vorstandsvorsitzenden, Reinhard F. Hüttl, beeinträchtige weder die Leitung noch die Forschungsarbeit des renommierten Potsdamer Instituts, sagt Sprecher Josef Zens auf MAZ-Anfrage. Die Übergabe an einen neuen wissenschaftlichen Vorstand laufe problemlos.

Tatsächlich ist auf der Internetseite der Forschungseinrichtung unter „Stellenangebote“ bereits die Ausschreibung der Stelle eines Wissenschaftlichen Vorstands zu finden. „Sie repräsentieren das Zentrum nach innen und außen, insbesondere an den Schnittstellen zu Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft“, heißt es in der Anzeige.

Stellenausschreibung für neuen GFZ-Chef läuft

Gesucht werde ein „international anerkannter Wissenschaftler (w/m/d) mit einem für die Forschungsgebiete des GFZ relevanten Hintergrund“. Die Bewerber müssen also wichtige Beiträge zu den Erdwissenschaften geleistet haben. Die künftige Chefin oder der künftige Chef müsse das GFZ mit Bezug auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen – gedacht wird wahrscheinlich an den Klimawandel – und im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen wissenschaftlich weiter entwickeln. Die Bewerber sollten schon „Erfolg in der Rekrutierung wissenschaftlicher Talente“ gehabt und Erfahrungen mit modernen Ansätzen des Wissenschaftsdialogs, der Politikberatung und der Kooperation mit der Wirtschaft haben.

„Der Prozess wurde schon im November 2020 eingeleitet“, erläutert Zens. Der wegen Vorwürfen der Untreue und der Vorteilsannahme am 26. Januar gekündigte Reinhard Hüttl, der inzwischen schon einen neuen Job hat, hätte ohnehin regulär aus Altersgründen sein Amt im Frühjahr 2022 abgegeben. Schon im November sei daher eine sogenannte Findungskommission für einen neuen Vorstandsvorsitzenden einberufen worden. Sie bestehe aus den Kuratoriumsvorsitzenden des GFZ sowie renommierten internationalen Wissenschaftlern. Die Findungskommission habe jetzt die Ausschreibung für das Amt formuliert. „Der Zeitplan ist nahezu identisch mit dem, der auch ohne das Ausscheiden Hüttls aus dem wissenschaftlichen Vorstand gültig gewesen wäre“, so Zens.

Chefposten im GFZ Potsdam soll im Frühjahr 2022 neu besetzt sein

GFZ-Vorstandsmitglied Oliver Bens geht davon aus, dass das GFZ im Frühjahr 2022 eine neue Chefin oder neuen Chef haben werde. Die Forschungsarbeit am GFZ ist laut Bens von dem Skandal um Hüttl nicht beeinträchtigt. Die programmorientierte Förderung der Helmholtz-Gemeinschaft, zu der auch das GFZ gehört, sei bereits gesichert. „Grob überschlagen“ erhalten die Potsdamer Geoforscher aus dem Fördertopf namens „Changing Earth – Sustaining our Future“ bis einschließlich 2027 rund 450 Millionen Euro. Hinzu kommen Drittmittel, die einzelne Wissenschaftler für ihre Projekte einwerben können.

Offiziell äußert sich das GFZ zu den Vorwürfen gegen Hüttl nicht. Unter der Hand teilen Mitarbeiter der MAZ aber mit, dass sie von Hüttl schon „persönlich enttäuscht“ und angesichts der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) „fassungslos“ seien. Auch an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg, wo Hüttl offiziell immer noch den Lehrstuhl für Bodenschutz und Rekultivierung innehat und deren Vizepräsident er von 1993 bis 2000 war, möchte man sich nicht äußern.

Akademie der Technikwissenschaften Zeugin bei Ermittlungen gegen Hüttl

In den laufenden Ermittlungen gegen Hüttl ist die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften in München (Acatech), die die Politik in wichtigen technischen Fragen berät, als Zeugin vermerkt. Auch diese Organisation sagt nichts zu den Vorwürfen gegen Hüttl. Der Boden- und Forstwissenschaftler gehörte dem Präsidium von Acatech an und wird dort weiterhin als Mitglied geführt. Allerdings ruht seine Mitgliedschaft.

Was genau Hüttl eigentlich vorgeworfen wird, sagt die Staatsanwaltschaft in Neuruppin nicht. Der für Korruption zuständige Staatsanwalt Frank Winter in Neuruppin bestätigte der MAZ lediglich, dass es zwei weitere Beschuldigte im Umfeld Hüttls gebe. Die Zeitung „Welt am Sonntag“, die einen Mitarbeiter als Kuratoriumsmitglied im GFZ sitzen hat, hatte in einem umfassenden Bericht unter anderem Spesenabrechnungen, finanzielle Vorteile durch die Dortmunder Firma Novihum Technologies und Vorteilsannahme von einer zum chinesischen Energieunternehmen „State Grid Corporation of China“ gehörenden Organisation genannt. Oberstaatsanwalt Winter wollte der MAZ keiner dieser Anschuldigungen bestätigen.

Nebentätigkeiten für Vorstände genehmigungspflichtig

Grundsätzlich sind Nebenverdienste von Wissenschaftlern erlaubt, wie GFZ-Sprecher Zens der MAZ bestätigte. „Natürlich dürfen Sie als Wissenschaftler oder auch anderer Mitarbeiter eines Forschungszentrums für jemand Dritten arbeiten.“ Das müsse aber gemeldet werden und dürfe die eigentliche Forschungsarbeit nicht behindern. „Für Vorstände gelten schärfere Regeln“, so Zens. „Da sind Nebentätigkeiten genehmigungspflichtig.“ Hüttl hatte zum Beispiel ein Mandat als Aufsichtsrat beim bayerischen Autobauer BMW. Das war dem Bundesforschungsministerium bekannt und von diesem ausdrücklich genehmigt worden.

Keinesfalls zu einem unabgeschlossenen Verfahren äußern, will sich der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW), Christoph Markschies. Er sieht durch die Ermittlungen gegen Hüttl das Ansehen der Akademie nicht beschädigt. „Herr Hüttl war drei Wochen Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, bevor er erklärte, sein Amt ruhen zu lassen“, sagt Marschies der MAZ. Zuvor habe er eine Reihe von interdisziplinären Arbeitsgruppen geleitet, „aus deren Arbeit hoch qualifizierte Texte hervorgegangen sind, für die die Akademie außerordentlich dankbar ist“, so Markschies.

Allerdings betont der BBAW-Präsident auch, dass Transparenz und Wahrhaftigkeit ein wichtiges Gut seien. „Das Ansehen der Wissenschaft in der Öffentlichkeit gehört mit zum Kostbarsten, was wir haben.“ Die Öffentlichkeit erwarte auch von Wissenschaftlern selbst diese Wahrhaftigkeit und Strenge.

