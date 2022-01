Potsdam

Träger der erstmals vergebenen Rolf-Emmermann-Medaille ist der amerikanische Ingenieur und Wissenschaftler Michael M. Watkins. Als Direktor des Nasa Jet Propulsion Labors in Kalifornien hatte der Amerikaner maßgebliche Anstöße für die Satellitenmissionen Grace und Grace Follow-On des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam gegeben. Dessen kommissarischer Direktor Niels Hovius übergab am Dienstag in einer Online-Konferenz zum Neujahrsempfang des Instituts die nach dem Gründungsdirektor benannte Medaille für besondere Verdienste in den Geowissenschaften symbolisch über den Atlantik.

„Ich könnte mir niemanden vorstellen, der die Emmermann-Medaille mehr verdient hätte als Michael Watkins“, sagte der Leiter der Sektion „Globales Geomonitoring und Schwerefeld“, Frank Flechtner. Mit den Satellitenmissionen könne die globale Wasserverteilung und damit auch die Auswirkung des Klimawandels studiert werden. Mit den Missionen habe Watkins eine innovative Geoforschung angestoßen. Die Satelliten von Grace Follow-On seien ein globales Klimaobservationssystem. „Er ist der Vater der ganzen Geschichte.“

Den Visionen des GFZ-Begründers folgen

Watkins nannte die Medaille eine „unglaubliche Ehre“. Er halte es für sehr wichtig, den Visionen des GFZ-Mitbegründers Emmermann zu folgen und in seine Fußstapfen zu treten. Watkins war schon als junger Wissenschaftler dem GFZ eng verbunden und hatte schon Anfang der 90er den Telegrafenberg besucht. Jetzt hofft er, dass die Pandemie bald endet und er das auf knapp 1300 Mitarbeiter gewachsene Institut bald wieder persönlich betreten könne.

Der Neujahrsempfang war zugleich der Beginn der Geburtstagsfeiern des inzwischen 30 Jahre alten Instituts. Direktor Hovius spannte den Bogen aber bis ins Jahr 1832, in dem mit der Errichtung des optischen Telegrafen der Grundstein für die Geoforschung auf der Potsdamer Ergebung gelegt wurde. Im laufenden Jahr sieht Hovius vor allem zwei Höhepunkte. Organisatorisch steht die Eingliederung des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung an. Der Wissenschaftliche Höhepunkt dürfte jedoch die neue Satellitenmission Enmap sein. Der Umweltsatellit schlüsselt spektroskopisch Lichtwellen auf und misst so detailliert zum Beispiel die Verteilung von Mineralien und Rohstoffen auf kleinstem Raum, aber auch den Zustand von Pflanzen auf.

Von Rüdiger Braun