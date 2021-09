Krampnitz

Der Förderstopp des bundesweiten GRW-Förderprogramms für Potsdam könnte sich indirekt auch negativ auf die Entwicklung des neuen Stadtteils Krampnitz im Potsdamer Norden auswirken. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des Stadtverordneten Andreas Menzel (Freie Wähler) hervor. Konkret nachgefragt hatte Menzel im Hinblick auf Kürzungen bei Geldern aus der Regionalförderung zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) ab 2022.

Folgen für mögliche Investitionen in Krampnitz

Einen direkten Einfluss gebe es zwar nicht, da bei der Entwicklungsmaßnahme Krampnitz keine GRW-Fördermittel eingesetzt würden, heißt es in der Antwort des Rathauses. Aber: „Eine Auswirkung kann gegebenenfalls indirekt entstehen, wenn Investoren für die Ansiedlung in Krampnitz – so wie an anderen Stellen in Potsdam auch – GRW-Mittel als Fördermittel für ihre eigene Investition vorsehen wollten. Sie müssen nun andere Fördermöglichkeiten nutzen oder die Investition aus Eigen- und Fremdmitteln finanzieren.“

Der Groß Glienicker Stadtverordnete Andreas Menzel (Freie Wähler). Quelle: B GUERKAN POLITICOM

Aufgrund des „weiterhin hohen Bedarfs an Gewerbeflächen in Potsdam“ gehe man jedoch derzeit nicht von einem Veränderungsbedarf für die Flächengrößen aus, die zur gewerblichen Nutzung vorgesehen sind.

2000 Arbeitsplätze in Krampnitz geplant

Laut Auskunft der Verwaltung entstehen bei der ersten Krampnitz-Entwicklungsstufe mit 5000 Einwohnern („Krampnitz 5000“) nach derzeitigen Planungen etwa 100.000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche für Gewerbe. „Je nach Ausprägung der gewerblichen Nutzung können so bis zu 2000 Arbeitsplätze in Krampnitz entstehen.“

Auf Menzels Frage, welche anderen Fördermöglichkeiten für eine Gewerbeentwicklung auf dem Gebiet der ehemaligen Kaserne Krampnitz zur Verfügung stehen würden, weist die Verwaltung auf die weitreichenden Folgen des Verlustes des GRW-Status hin: Dies habe „umfangreiche Auswirkungen auf die Fördermöglichkeiten für Projekte in Potsdam insgesamt.“

Konkrete Folgen noch unklar

Der genaue Umfang lasse sich aktuell jedoch noch nicht ermitteln, da jedes einzelne Förderangebot auf seine Anwendbarkeit mit dem veränderten GRW-Status geprüft werden müsse. Nur das Land Brandenburg könne aber diese Klärung vornehmen. „Konkrete Informationen des Wirtschaftsministeriums oder der ILB zu den förderrechtlichen Konsequenzen der GRW-Entscheidung liegen bisher nicht vor“, heißt es.

Von Ildiko Röd