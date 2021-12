Potsdam

Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam wird auch in der neuen EU-Förderperiode 2022 bis 2027 mit Mitteln aus der „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) bedacht. Zwar in einem kleineren Rahmen als bisher, aber die befürchtete Streichung der kompletten Fördermittel bleibt aus.

Keine GRW-Mittel für große Unternehmen

Nach Angaben des brandenburgischen Wirtschaftsministeriums wird die Kommune künftig als D-Fördergebiet ausgewiesen. Somit können „kleine Unternehmen eine GRW-Förderung in Höhe von 20 Prozent ihrer förderfähigen Investitionskosten bekommen, für mittlere Unternehmen liegt der Fördersatz bei 10 Prozent“, teilte das Ministerium am Dienstag ab. Leer gehen dagegen große Unternehmen aus, sie erhalten künftig keine Unterstützung aus dem Programm.

Die Zusage seitens der EU-Kommission erfreute Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD): „Ich freue mich, dass Potsdam nun weiterhin in den Genuss von GRW-Fördermitteln kommen und mit dieser Entscheidung auch wichtige wirtschaftsbezogene Infrastrukturvorhaben realisieren kann“, erklärte der Minister.

Jörg Steinbach (SPD), Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg. Quelle: Bernd Settnik/ dpa

Entscheidung keine völlige Überraschung

Die aktuelle Lösung hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Im Potsdamer Hauptausschuss am 8. Dezember 2021 hatte Potsdams Oberbürger Mike Schubert (SPD) eine Nachricht Steinbachs verlesen, in der der Minister die mögliche Entscheidung bereits ankündigte. 

Klar ist aber auch, dass Potsdam durch die Einordnung in ein D-Fördergebiet geringere Fördermittel bekommt als in früheren Jahren. Potsdams Wirtschaftsbeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) hatte bereits gemahnt, dass eine Einordnung in die D-Kategorie des Förderprogramms „keine große umfängliche Förderung, sondern eine abgeschmolzene Förderung bedeutet.“ Man müsse damit umgehen und „die Förderpolitik deutlich reorganisieren“, so Rubelt.

