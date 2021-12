Potsdam

Man kennt diesen Potsdamer aus dem Fernsehen. Dort schenkt er Kaffee aus. Doch auch privat und im Zweitberuf sind die schwarzbraunen Bohnen die Leidenschaft von Thomas Drechsel – alias Kaffeeröster Tuner in der RTL-Daily-Soap „Gute Zeiten schlechte Zeiten“ (GZSZ), die in Potsdam gedreht wird. Das hat er jetzt der MAZ verraten.

GZSZ-Urgestein: „Ich steh auf guten Kaffee“

„Ich stehe auf sehr guten Kaffee, bevorzugt schwarz,“ erzählt er. „Warum“, habe er sich irgendwann gefragt, „machst Du es nicht wie Tuner und stellst selbst Kaffee her?“ Mit zwei Freunden hat er genau diese Idee in Angriff genommen, eine Firma gegründet und die Marke Kiez Kaffee geschaffen.

Thomas Drechsel (M. mit Bart) mit seinen GZSZ-Kollegen Felix von Deventer, Janina Uhse und Iris Mareike Steen sowie (vordere Reihe v.l.) Rona Özkan, Anne Menden, Felix von Jascheroff, Elena Garcia Gerlach, Mustafa Alin, Jörn Schlönvoigt, Linda Marlen Runge und Valentina Pahde. Quelle: RTL/Philipp Rathmer

Dass Schauspieler Cafés und Restaurants eröffnen, scheint seit einiger Zeit im Trend zu liegen. Doch Drechsel legt Wert darauf, nicht nur ein Testimonial zu sein. Er hat seinen festen Platz im Unternehmen, hat zum Beispiel das Verpackungsdesign entwickelt und die Partner mitausgesucht. Kiez Kaffee sei für ihn ein zweites Standbein neben der Schauspielerei. Das Geldverdienen stehe für Thomas Drechsel dabei aber nicht im Vordergrund.

Kiez Kaffee gibt’s in Potsdamer Supermärkten

Seit dem Sommer 2021 hat das Unternehmen einen Onlineshop. Außerdem kann man die Bohnen in den Rewe-Märkten am Schlaatz und in der Breiten Straße in Potsdam kaufen. Und seit September führt das Café „Coffee Heaven“ im Sperlingshof in der City die Marke. Vier verschiedene Sorten mit unterschiedlichem Säuregrad, von leicht bis kräftig gehören zum Angebot. Die Kaffee-Linie hat er „Tommy’s“ genannt.

Was alle eint: Es handelt sich um sogenannten Specialty Coffee, einen Kaffee, der eine besonders hohe Qualität habe, sagt Thomas Drechsel. Diese entstehe in speziellen geografischen Anbaugebieten mit besonderem Mikroklima. Weitere Kriterien seien faire Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit. Und der Kaffee werde handgepflückt und handverlesen.

Bohnen für den Potsdamer Kaffee aus Honduras

Das Anbaugebiet für den Potsdamer Kiez Kaffee ist der Westen von Honduras. Die drei Freunde bekommen die Bohnen direkt von dort aus der Kooperative Las Capucas. 830 Kaffeebauern gehören der Kooperative an. Sie alle sind Teil eines sozialen Projekts mit dem Namen „Finca Rio Colorado“. Kaffeebegeisterte aus Honduras und Europa unterstützen die Farmer mit ihren kleinen Feldern bei der Qualitätssteigerung und beim ökologischen Anbau. Damit erhöht sich deren Chance, ein sicheres Einkommen zu erwirtschaften.

Tuner (Thomas Drechsel) in einer Szene mit Dominik (Raúl Richter), der in der Serie einen schweren Motorrad-Unfall hatte. Quelle: RTL

Thomas Drechsel hat diese Kooperative als Lieferant mit seinen Geschäftspartnern bewusst ausgesucht. „Uns ist die Qualität des Kaffees ebenso wichtig, wie die faire Bezahlung der Kaffeebauern. Wir wollen diese ungewöhnliche Gemeinschaft gern unterstützen“, sagt er dazu. Das Rösten der Bohnen übernimmt eine Fachfrau in Mannheim. Sie gehört laut Drechsel zu den zehn besten Kaffee-Rösterinnen in Deutschland.

Steigt Thomas Drechsel deshalb bei GZSZ aus?

Kaffee von solcher Qualität hat natürlich seinen Preis. Dazu steht Drechsel. „So wie wir bei Fleisch oder Obst und Gemüse wieder mehr auf Qualität und Herkunft achten und überlegen, wie viel wir wovon wirklich brauchen, so wird das auch irgendwann für Kaffee selbstverständlich sein“, ist der Kaffeeliebhaber überzeugt.

Für das kommende Jahr plant Drechsel, die Kaffeebauern in Honduras endlich selbst zu besuchen.

Übrigens: Fans fragten schon besorgt, ob er wegen seiner neuen beruflichen Existenz aus GZSZ aussteigen würde? Aber gegenüber RTL versicherte er, dass er in der Serie bleibe.

Von Elvira Minack