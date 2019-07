Babelsberg

Die Schauspieler der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ machen mobil gegen Blutkrebs und unterstützen eine Typisierungsaktion der DKMS am Sonntag, 28. Juli, von 12 bis 16 Uhr in der Metropolis Halle am Filmpark Babelsberg. Mit dabei sind Chryssanthi Kavazi, Iris Mareike Steen, Timur Ülker, Ulrike Frank, Nils Schulz, Felix von Jascheroff, Gisa Zach, Thaddäus Meilinger, Maria Wedig und Patrick Heinrich.

Auch in der Serie spielt das Thema Knochenmarkspende seit kurzem eine Rolle. Seriencharakter Laura Lehmann (gespielt von Chryssanthi Kavazi) ist in der Serie an Aplastischer Anämie erkrankt und bangt um ihr Leben. Am 23. Juli wird im „Mauerwerk“, dem fiktiven TV-Club-Restaurant der Serie, in einer Szene bei GZSZ eine Registrierungsaktion für die DKMS durchgeführt.

Viele Stark vor Ort

Mit der Registrierungsaktion in der Metropolis Halle am 28. Juli bieten RTL, der Filmpark Babelsberg und UFA Serial Drama nun zusammen mit der DKMS allen Fans der Serie und Interessierten die Möglichkeit, sich als potenzielle Lebensretter für Blutkrebspatienten registrieren zu lassen. Vor Ort sind viele GZSZ-Stars anzutreffen, die die Aktion unterstützen und an den einzelnen Stationen, die potenzielle Neuspender durchlaufen, aktiv mithelfen. Darunter Chryssanthi Kavazi. Sie sagt: „Ich lade Euch mit meinen Schauspielkollegen dazu ein vorbeizukommen. Wir erwarten Euch gemeinsam mit der DKMS – also schaut vorbei!“

GZSZ-Serienfigur Laura erhält die Diagnose Aplastischer Anämie. Auch sie braucht eine Knochenmarkspende. Quelle: Benjamin Kampehl

Parallel wird es noch eine Autogrammstunde mit Ulrike Frank im Filmpark Babelsberg für die regulären Besucher geben.

So funktionieren Registrierung und Spende

Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch, der zwischen 17 und 55 Jahren alt ist und nicht bereits bei der DKMS oder einer anderen Datei registriert ist, Stammzellspender werden. Für die Registrierung braucht die DKMS lediglich ein Wattestäbchen mit einem Wangenabstrich. Dieser wird im Labor analysiert, die Daten werden in die Kartei aufgenommen und stehen fortan der weltweiten Suche nach Stammzellspendern zur Verfügung.

Wer als passender Spender in Frage kommt, erhält eine Nachricht. Es gibt zwei Arten Stammzellen zu spenden. In den meisten Fällen (80%) werden Stammzellen über die sogenannte „periphere Stammzellspende“ der Blutbahn entnommen. In wenigen Fällen (20%) werden die Stammzellen direkt dem Knochenmark entnommen.

Von MAZonline