Gabel ins Hirn gerammt: So kämpft sich ein Potsdamer zurück ins Leben

Potsdam

Graublaugrün ist sein Blick, wässrig, beinahe entrückt. Stefan Kost ist keiner, der von heimlich durchheulten Nächten erzählen würde. Auch wenn es in den letzten zehn Jahren sicher einige davon gab. Ein schauriger Unfall hat den Wahl-Potsdamer aus der Bahn geworfen. Sein Weg zurück ins Leben war lang und voller Entbehrungen und ist noch immer nicht an dem glücklichen Ende angelangt, das sich Stefan Kost (34) ersehnt.

Er stürzt und rammt sich eine Gabel durchs linke Auge ins Hirn

Sommer 2009: In ein paar Wochen beginnt für Stefan Kost das letzte Ausbildungsjahr. Jetzt hat der angehende Physiotherapeut aber erst mal Ferien und das heißt für ihn feiern! Am 19. Juli fährt er von Berlin zu einer Geburtstagsfeier zurück in die alte Heimat. Ein Haus in Lübbenau. Ein Garten. Vierzig Leute. Die Stimmung schäumt über. Der Alkohol geht rasch ins Blut. Es ist schon nach Mitternacht, als Stefan Kost einem Kumpel auf die Schultern klettert, um Fotos zu machen.

Der Menschenturm schwankt durch die alberne Partygesellschaft. Irgendwann kann der Kumpel Stefan Kost nicht mehr halten: Er fällt, schlägt auf dem noch immer voll gedeckten Tisch auf, rammt sich eine Gabel durchs linke Auge acht Zentimeter tief ins Hirn. Als wäre nichts geschehen, rappelt er sich wieder auf, zieht die Gabel aus der Wunde – und will weiterfeiern.

Die Freunde haben Mühe, ihn zu bremsen, jemand wählt den Notruf. „Ich wollte sogar aus dem Krankenwagen aussteigen“, erzählt Stefan Kost. „Dann bin ich zusammengesackt, weil meine rechte Seite plötzlich nicht mehr funktioniert hat.“ Das alles haben ihm die Freunde später erzählt. Erinnern kann sich Stefan Kost an den Alptraum jener Sommernacht nicht.

„Keiner wusste, ob ich überlebe. Keiner wusste, wie ich überlebe“

Auch nicht daran, dass die Ärzte neun Stunden darauf warten, operieren zu können – zu viel Promille. Auf die OP, von der Stefan Kost eine Narbe quer über den Schädel zurückbehalten hat, folgen elf Tage Koma. „Keiner wusste, ob ich überlebe. Keiner wusste, wie ich überlebe, ob ich einen Schaden habe.“

Als Stefan Kost wieder aufwacht, kann er kaum mehr als blinzeln. Aus dem übermütigen Partygast ist ein Pflegefall geworden und aus dem wird ganz schnell ein einsamer Mensch. Die Kumpels kommen anfangs zwar noch zu Besuch, aber einen Draht findet man nicht mehr zueinander. „Die komischen Blicke – das habe ich nicht ertragen“, sagt Stefan Kost. „Ich wollte, dass sie mich so nehmen wie früher, so wie vor dem Unfall. Sie konnten nichts mehr mit mir anfangen. Und irgendwann war’s der Gruppe dann scheißegal, was mit dem einen passiert ist.“

Auch die Freundin wendet sich ab. „Am Ende waren nur noch meine Eltern da – ansonsten bin ich da allein durch.“

Zwei Leidenschaften – Geselligkeit und der Sport

Stefan Kost ist ein echter Spreewaldjunge, er wächst im pittoresken Städtchen Lübbenau auf. Nach dem Abitur will er „etwas Soziales arbeiten, etwas mit Menschen“. Am Schreibtisch sitzen, verschanzt hinter Akten, Computer und Telefon – besser nicht! „Dafür bin ich nicht gemacht“, sagt Stefan Kost. „Ich habe zu viele Hummeln im Hintern.“

Für eine Weile spielt er mit dem Gedanken, Erzieher zu werden, schwenkt dann aber auf die Physiotherapie um – damit, so hofft er, lassen sich zwei seiner Leidenschaften verbinden: die, sich unter die Leute zu mischen, und die für den Sport.

Rund um den Schlachtensee in einer halben Stunde

Stefan Kost spielt seit Kindesbeinen an Fußball im Verein, mal im Mittelfeld, mal im Sturm. In der Schule wählt er die Arbeitsgemeinschaft Handball, wirft sich aber auch gern beim Volleyball ins Netz, geht ins Fitnessstudio, kurvt mit dem Mountainbike durch Feld und Flur, schleudert beim Cheerleading die Mädels in die Luft und fängt sie wieder auf. „Sport war mein Leben und ist es noch immer – wieder“, sagt Stefan Kost.

Heute geht er zwei, wenn er gut drauf ist drei Mal in der Woche joggen. Am liebsten läuft er rund um den Schlachtensee, eine Biege knapp fünfeinhalb Kilometer. Dafür braucht Stefan Kost etwa eine halbe Stunde; für den Zehner, die klassische Wettkampf-Distanz der Freizeitläufer, eine Stunde acht Minuten. Die Zeit am See ersetzt für Stefan Kost die Therapie. Die hat er im Juni abgebrochen. „Weil ich einfach mal leben will und nicht immer von jemandem abhängig sein.“

Stefan Kost: „Ich musste nach dem Unfall alles neu lernen, sogar das Denken.“ Quelle: Friedrich Bungert

Zehn Jahre lang hat sich Stefan Kost Behandlungs- und Therapie-Plänen untergeordnet. In den ersten Monaten nach dem Koma bekommt er eng getaktet Physio- und Ergotherapie, er hat Schwimm- und Denktraining, muss zur Logopädie. „Mein täglicher Ablauf war Reha, Schlafen, Reha, Schlafen...“, erzählt er. „Ich musste nach dem Unfall alles neu lernen, sogar das Denken.“ Für die Reha gibt er Berlin auf, zieht für eine Weile zurück zum Vater und später für drei Jahre nach Cottbus. Zwischenzeitlich sucht Stefan Kost sein Glück in Potsdam.

2011 lässt er sich hier das erste Mal nieder und beginnt am Oberlin-Berufsbildungswerk eine Lehre zum Kaufmann für Bürokommunikation – ausgerechnet. Nach nur einem Jahr zieht er die Reißleine: „Weil ich nicht den Computer meinen besten Freund nennen wollte. Weil es keinen Spaß gemacht hat.“ Aber hey, das habe er ja schon immer gewusst.

Er bewirbt sich um eine Ausbildung als Ergotherapeut

Seit zwei Jahren ist er nun wieder in Potsdam. „Weil Potsdam eine schöne Stadt ist: schön grün und mit schön viel Wasser.“ Jetzt hat er neue Hoffnung und neue Pläne, doch noch in einem Beruf durchzustarten, der ihm liegt.

Als Physiotherapeut, das weiß er, bräuchte er mit seiner noch immer nicht ganz fitten rechten Seite und der tauben Hand gar nicht erst anzutanzen. Aber als Ergotherapeut – das könnte was werden. „Ich würde gern Menschen helfen, denen es genauso schlecht geht, wie es mir nach dem Unfall ging“, sagt Stefan Kost. Am 11. November hat er ein Bewerbungsgespräch für eine Ausbildungsstelle.

„Ich möchte die Menschen motivieren, einfach zu machen“, sagt Stefan Kost. „Niemand braucht sich zu verstecken.“ Deshalb geht er mit dem, was ihm widerfahren ist, offen um – so offen, dass es seinem Gegenüber manchmal unheimlich wird. Er weiß, dass die Gabel-im-Auge-Story nichts für die Single-Disco ist, in der er Stammgast ist. „Dann herrscht auf einmal Stille“, sagt Stefan Kost.

Auf der Suche nach der Liebe

Klar, er feiert heute noch gern. „Aber nicht mehr mit so viel Alkohol“, sagt Stefan Kost. Zwei, drei Bierchen – Schluss. „Wenn du dich abschießen musst, dann schieß dich ab – aber ohne mich. Ich meide solche Leute – und es gibt so viel schönere Sachen.“ Knutschen zum Beispiel. Ach, er hätte gern wieder eine Freundin. „Ob blond ob rot ob braun – Stefan liebt alle Frauen!“

Aber zu den Fakten: Unbefangen sollte sie sein, witzig und gesprächig. Sie sollte gern Filme schauen. Und natürlich sollte sie sportlich sein – das ist Stefan Kost wichtig, zumal er gerade etwas Neues, etwas Grandioses für sich entdeckt hat: das Wellenreiten. Als er das Angebot bekommt, in Portugal beim Adaptive Surfing dabei zu sein, zögert er keine Sekunde.

Beim Adaptive Surfing stehen, knien oder liegen Menschen mit Behinderung – oder mit körperlichen Einschränkungen, wie Stefan Kost lieber sagt – auf dem Brett und lassen sich durch die Brandung tragen. „Das war das Beste, was ich seit Langem erlebt habe“, sagt Stefan Kost. Die Handyfilme zeigen einen glücklichen, sehr freien jungen Mann.

Gevatter Tod und Dürers betende Hände

„Ich war vor dem Unfall sehr selbstbewusst“, sagt Stefan Kost. Keine Geselligkeit, auf der er gefehlt hätte. Betritt er die Szene, heißt es: „Kosti ist da!“ Allein bei der Erinnerung schüttelt’s ihn.

„Ich kann das nicht mehr ausstehen. Ich heiße Stefan!“ – Ist er ruhiger geworden? Erwachsen? Demütig? Stefan Kost schüttelt den Kopf. „Schublade auf und rein, Schublade zu – ohne zu wissen, was für ein Mensch da wirklich vor einem steht. Das will ich einfach nicht mehr."

Seine Geschichte hat Stefan Kost in zwei Bildern zusammengefasst und sich unter die Haut stechen lassen. Das Tattoo auf seiner Brust zeigt rechts Gevatter Tod, links die betenden Hände von Dürer. Darunter steht: Lebe dein Leben.

Von Nadine Fabian