Die Gänsebratenzeit beginnt. Zum Martinstag am 11.11. gehört in vielen Familien traditionell Gans auf den Tisch. Knusprig soll sie sein, gern mit Klößen, Rotkohl und einer reichhaltigen Sauce serviert werden. Dazu ein gutes Glas Wein und das Festessen ist perfekt.

Warum gibt es am Martinstag Gänsebraten?

Der Brauch hängt natürlich mit Sankt Martin zusammen. Der Heilige lebte Anfang des vierten Jahrhunderts, geboren wurde er im heutigen Ungarn, aufgewachsen ist er aber in Italien. Nach einer langen Militärlaufbahn lebte er als asketischer Mönch und errichtete das erste Kloster des Abendlandes. Später wurde er zum Bischof von Tours (Frankreich) geweiht. Er starb betagt am 8. November 397 und wurde am 11. November beigesetzt. Deshalb wird an diesem Tag im Kirchenjahr das Martinsfest begangen, übrigens sowohl bei den katholischen als auch den evangelischen Christen.

Zur Gans-Tradition gibt es mehrere Erklärungsansätze – sie sind zwar wohl alle eher dem Reich der Legenden zuzuordnen, aber wer weiß, vielleicht hat sich das Geschehen vor mehr als 1500 Jahren ja wirklich so abgespielt. Eine Erzählung besagt, der bescheiden lebende Martin habe nicht zum Bischof geweiht werden wollen und sich deshalb in einem Gänsestall versteckt, sein Aufenthaltsort sei aber von den aufgeregt schnatternden Tieren verraten worden. In einer anderen Variante lockt ein Bauer den so hilfsbereiten wie schmutzigen Mönch aus dem Stall, um einer vermeintlich kranken Frau zu helfen. Eine dritte Legende berichtet von einer schnatternden Gans, die eine Predigt Martins unterbrochen hat und dann pragmatisch gefangen und verspeist wurde.

Der letzte Tag zum Schlemmen

Andere Optionen für den Hintergrund scheinen gehaltvoller – zumal die Tradition des Gänseessens am 11. November erst seit dem 19. Jahrhundert inhaltlich mit dem Heiligen Martin verknüpft wird, aber schon deutlich länger besteht. Ganz real liegt der Martinstag am Beginn einer Fastenzeit vor Weihnachten, die bis in die Neuzeit hinein begangen wurde. Ähnlich wie vor der Fastenzeit zwischen Karneval und Ostern war der Martinstag also der letzte Tag zum Schlemmen und, ganz praktisch, zum Aufbrauchen der in der Fastenzeit nicht erlaubten Lebensmittel. Auch in der Landwirtschaft spielt Martini seit jeher eine wichtige Rolle, er bildete das Ende des bäuerlichen Wirtschaftsjahres und traditionell der Tag, an dem die Entrichtung des Zehnt an den Lehnsherren zu leisten war – und zwar oftmals in der Form von Naturalien, darunter eben auch Gänse.

Leckere Gänsebraten-Rezepte aus Potsdam

Warum die Gans gegessen wird, bleibt letztlich zweitrangig, solange sie schmeckt. Potsdamer Gastronomen haben der MAZ exklusiv ihre Lieblingsrezepte für das Federvieh verraten.

Jörg Frankenhäuser, der Patron des Potsdamer Sterne-Restaurants Kochzimmer am Neuen Markt, und sein Chefkoch David Schubert setzen auf Keule statt Riesenvogel. Marcus Gude, Fleisch- und Feinkosthändler geht ganz anders an die Sache heran und lässt den Vogel einen ganzen Tag lang schmoren.

Restaurant Kochzimmer: Die Keule fürs Zuhause

„Das ist die Original Zubereitung von David Schuberts Gänsekeule für zu Hause“, sagt Jörg Frankenhäuser.

Man braucht: vier Oldenburger Gänsekeulen mit etwa 400 Gramm Gewicht pro Stück, ein Bund Suppengrün, zwei Gemüsezwiebeln, etwas Öl, 300 Milliliter Weißwein, 2 Esslöffel Zucker, einen Teelöffel Tomatenmark und zwei Liter Gemüsefond.

Zubereitung: Gemüse und Zwiebeln (mit Schale) waschen, in walnussgroße Würfel und schneiden im Öl anrösten – das Gemüse darf „schön goldbraun bis Brandenburger Style“ werden, sagt Frankenhäuser. Nun das Tomatenmark für etwa mitrösten. Weißwein und Zucker hinzufügen, aufkochen, die Brühe hinzufügen und nochmals aufkochen.

Chef de Cuisine David Schubert vom "Kochzimmer". Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Gänsekeulen ungewürzt mit Haut in den Fond hineinlegen, sie sollen bedeckt sein. Nun bei 160°C etwa drei Stunden im Ofen garen. Die Keulen entnehmen, abkühlen. Achtung: „Das ist ganz wichtig für die weitere perfekte Zubereitung!“

Den Garfond durch ein Sieb in einen Topf geben und auf etwa 150 Milliliter einkochen. Nun mit 50 bis 100 Gramm kalter Butter aufschäumen.

Den Backofen auf 220°C vorheizen. Die ausgekühlten Keulen auf ein Backblech oder Gitterrost legen und für 20 Minuten in den Backofen schieben.

Die Gänsekeulen nach Belieben mit Rotkraut, Klößen anrichten, die Soße angießen aber nicht über die knusprige Haut.

Sommelier Michael Fischer empfiehlt „Pinot Noir Precose“ der Villa Jacobs.

Feinkosthändler Marcus Gude: Gans auf Sparflamme

Der MAZ-Videokolumnist Marcus Gude verkauft nicht nur die Weinempfehlung des Kochzimmer-Sommeliers, sondern auch jede Menge Fleisch. „Was den Wein angeht, widerspreche ich Jörg Frankenhäuser nicht, der Pinot Noir ist perfekt zu Geflügel.“ Die Gans gart er am liebsten auf Niedrigtemperatur mit einer Füllung, die für besonders saftiges Fleisch sorgt. „Es ist das einfachste Rezept der Welt, wenn man Zeit hat“, sagt Gude.

Man braucht: Eine Gans, vier bis fünf Äpfel, reichlich Beifuß, eine bis zwei Orangen und Gemüsezwiebeln.

Marcus Gude vor seinem Geschäft in der Gutenbergstraße in Potsdam. Quelle: Varvara Smirnova

Zubereitung: Äpfel, Orangen, Zwiebeln und Beifuß zerkleinern und mit Salz und Pfeffer ordentlich vermengen, dann die Gans damit füllen. Über Nacht in den Kühlschrank stellen, damit die Füllung Saft ziehen kann, dabei den Vogel ab und an wenden.

Bei 160°C eine Fettschale mit Wasser unten in den Ofen stellen, die Gans darüber für eine Stunde anschmoren. Auf dem Rost anschließend 24 Stunden lang bei 80°C im Ofen schmoren, dabei etwa alle drei Stunden drehen.

Die letzten 20 Minuten den Grill dazuschalten, damit die Haut knusprig wird – jetzt gut beobachten, damit nichts verbrennt.

