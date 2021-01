Potsdam

Das Phänomen der Schottergärten bleibt in Potsdam größtenteils Privatsache und erlaubt. Die Stadtverwaltung sieht keine Möglichkeit ein Verbot von Kies-, Schotter- oder Betonflächen durchsetzen, wie es die Fraktion Die Andere fordert.

Weder Verwaltung noch Fraktion Die Andere will Schottergärten

Inhaltlich sind sich die Fraktion und die Verwaltung dabei einig: „Dadurch werden ökologische Nischen vernichtet, die für den Erhalt der Artenvielfalt unverzichtbar sind“, wie es im Antrag der Fraktion heißt. Dagegen würden bepflanzte Vorgärten klimatisch und ökologisch Vorteile bieten.

Eine rechtliche Nische für das Verbot ergibt sich allerdings aus der neuen brandenburgischen Bauordnung, die mit Jahresbeginn in kraft getreten ist, denn sie erlaubt strengere Regeln. Die Andere will, dass Potsdam diese Nische nutzt und eine Vorgartensatzung erlässt.

Mehr als 20.000 Vorgärten gibt es in Potsdam

Dafür sieht die Bauverwaltung jedoch ein entscheidendes Problem bei der Umsetzung: Die Verwaltung müsste zunächst den Bestand in den Vorgärten erfassen, um zu wissen, was schon heute an Schottergärten besteht – diese stünden unter Bestandsschutz. Stadtplanungschef Andreas Goetzmann hat am Dienstagabend geschätzt, dass man zwischen 20.000 und 30.000 Vorgärten überprüfen müsste.

Dafür gebe es keinerlei Kapazitäten. Was die Fraktion vorgeschlagen habe, funktioniere in der Praxis nicht. Ein weiteres Problem sei die Definition von Schottergärten. Es handel sich um einen unbestimmten Begriff, weshalb ein Verbot schnell vor Gericht landen könnte.

Goetzmann machte aber einen Kompromissvorschlag: „Jetzt gibt die Bauordnung Regelungen für Grünflächen her. Wir könnten uns mit überschaubarem Aufwand anschauen, ob es einer Nachrüstung bei bestehenden Gestaltungssatzungen bedarf“, sagte Goetzmann. Dann würden Schottergärten nicht im gesamten Stadtgebiet, sondern nur in bestimmten Bereichen verhindert. Die Voraussetzung für das Verbot laut Bauordnung sei die Verwirklichung „baugestalterischer und städtebaulicher Absichten“ oder der Schutz bestimmter Bauten, Straßen, Plätze oder Ortsteile von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung.

Der Linken-Stadtverordnete Ralf Jäkel brachte erfolgreich einen Änderungsantrag ein, der Goetzmanns Idee aufgriff. Er forderte anders als Die Andere keine gänzlich neue Vorgartensatzung, stattdessen sollen „vorhandene Instrumente“ wie Gestaltungssatzungen oder Bebauungspläne, die noch in der Erarbeitung sind, genutzt werden.

Jäkel setzt zudem darauf, dass die Verwaltung Bauherren und Eigentümer stärker über Vorteile bepflanzter Vorgärten gegenüber Schottergärten informiert. Das sieht auch der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) so: „Wir wollen, dass Menschen von sich aus Gärten anlegen“.

Von Peter Degener