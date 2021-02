Innenstadt

Das zurückliegende Wochenende war frühlingshaft; Tausende Besucher zog es auf die Freundschaftsinsel. Sie genossen die ersten Frühblüher und suchten nach Leben in den Teichen der so genannten Wasserachse. Dort sind normalerweise zahllose Goldfische unterwegs, doch plötzlich sind sie verschwunden. Hat die Kormoran-Armee hier ihren Hunger gestillt?

„Ich glaube nicht, dass die Erfolg hatten“, sagt Inselgärtner Thoralf Götsch. „Wir hatten zwei eine Woche lang alle Kormorane und Reiher dieser Welt bei uns, aber die Teiche waren zugefroren – keine Chance.“ Götsch ist sicher: „Die Fische schlafen noch im Schlamm, bis das Wasser warm genug ist und sie sicher auftauchen können. Die regeln im Winter ihre Körpertemperatur runter, sinken auf den Grund und regen sich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die Schaden genommen haben, weil es diesmal kälter war als sonst.“

Götsch hat den ersten Ansturm erlebt: „Das ist schon lustig: Die Menschen kommen in Scharen, fragen sofort nach Bänken, Toiletten, dem Café, suchen nach den Tieren. Aber die Natur lässt sich nicht hetzen!“ Wie viele Goldfische es noch gibt, werde man im Frühjahr sehen, wenn alljährlich das Wasser aus den Becken abgelassen und der Schlamm heraus geschippt wird. Becken für Becken geht man vor. Wenn das Wasser weg ist, zappeln die Fische an der tiefsten Stelle.

Die Wasserbecken werden jedes Jahr ausgeschippt und gesäubert. Quelle: Thoralf Götsch, Stadtverwaltung

„Wir keschern sie dann per Hand raus und setzen sie ins Nachbarbecken um“, berichtet Götsch. Ist das leere Becken wieder hergerichtet, füllt man es mit der nächsten Fontäne – ein beeindruckendes Schauspiel: Weil deren Strahl keinen Wasserwiderstand findet, steigt er ganz besonders hoch.

Gefüttert werden die Fische nie. Versorgt mit immer frischem Havelwasser, finden sie genug Nahrung. Und im Winter brauchen sie keine Nahrung, nur Sauerstoff. Den bekommen sie auch in einem Meter Tiefe, sofern es im Eis noch Löcher gibt. Ansonsten muss man welche schaffen, nicht etwa mit Hacke oder Spaten, weil das schädliche Erschütterungen an den Teichgrund schickt. Man macht das Loch mit heißem Wasser.

Zur Galerie In den Teichen der Freundschaftsinsel leben Goldfische und vereinzelt Frösche. Dieses Leben erwacht aber erst im Frühjahr, und dann wird es gleich stressig für die Tiere: Die Becken werden gesäubert.

Es gab Fische, Frösche, Schlangen

Als die Becken der Wasserachse bis Anfang der 80er Jahre noch Lehmböden hatten wie die Becken inselseitig daneben heute noch, hatten es die Fische besser, die Menschen mit der Pflege aber schwerer. „Sogar Ringelnattern gab es damals noch“, erzählt der vorherige Inselgärtner Jörg Näthe, „und viele, viele Frösche! Die waren so laut, dass sie sich die Bewohner der Burgstraße bei uns beschwerten.“ Dann starben die Amphibien unerklärlicherweise fast völlig aus, und weil die Insel von Verkehr umgeben ist, wanderten auch keine neuen ein: „Bei uns in Neu Fahrland und überall, wo die Menschen Teiche in den Gärten haben, finden sich nach einer Weile Frösche ein, in den Teichen mehr als am Seeufer. Auf der Freundschaftsinsel leider nicht.“

Ein paar Exemplare überlebten, doch für stabilen Nachwuchs hat es nie gereicht. „Ich habe probiert, Froschlaich auszusetzen“, erzählt Näthe: „Doch das klappte nicht. Es wäre ja göttlich, wenn es auf der Insel wieder quaken würde!“

Betonboden braucht Pflege

Die Goldfische auf der Insel sind nach Näthes Kenntnis schon in den 1950er Jahren angesiedelt worden. Solange sie den Lehmboden unter sich hatten, überlebten sie, doch nach dem Einbau der Betonböden in den 80ern wurde es schwer für sie. In einem sehr kalten Winter musste man sie abfischen und der Schlösserstiftung zum Überwintern anvertrauen, doch von dort kamen sie mit einer Pilzerkrankung zurück, die sie auf der Insel ausrottete.

„Wir haben versucht, neue Goldfische zu bekommen, doch die waren extreme Mangelware in der DDR“, erinnert sich Näthe: „Wir haben nur wenige bekommen und sehr kleine.“ Wenn es ab dann sehr sehr kalt wurde, steckte man die Fische in einen Käfig und ließ ihn auf den Grund der Havel ab. Dort fror es nicht zu, und das Wasser war nährstoffreich genug.

Von Rainer Schüler