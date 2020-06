Potsdam

Dieses Wochenende informiert der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg darüber, welche Bestattungsmöglichkeiten es in den sogenannten Gärten der Erinnerung gibt – und zwar direkt vor Ort. Präsentiert werden verschiedene Grabarten sowie Tipps zur Grabbepflanzung und Grabpflege, wie die Gärtner auf Facebook mitteilten. Die erste Veranstaltung findet am Sonnabend, 6. Juni zwischen 10 und 13 Uhr auf dem Neuen Friedhof Potsdam statt. Das zweite Angebot folgt am Sonntag im selben Zeitraum auf dem Friedhof Goethestraße in Babelsberg.

„ Friedhöfe sind mehr als Orte, an denen Verstorbene bestattet werden“, schrieb der Dachverband in seiner Einladung. „ Friedhöfe eignen sich beispielsweise sehr gut, um selbst zu entschleunigen und zur Ruhe zu kommen.“ Gleichzeitig seien die letzten Ruhestätten sowohl grüne Oasen in der Stadt als auch „besondere Orte der Biodiversität“.

Anzeige

Gärtner pflegen Grabfelder

Den „Garten der Erinnerung“ in Babelsberg gibt es erst seit dem vergangenen Jahr, den auf dem Neuen Friedhof schon seit 2013. Im Gegensatz zu herkömmlichen Friedhöfen ist die Anlage schon von Anfang an mit Stauden, Bodendeckern und Blumen bepflanzt. Um die Grabpflege kümmern sich auch nicht die Angehörigen, sondern die Friedhofsgärtner, die die Erinnerungsgärten planen, anlegen und über die gesamte Nutzungsdauer pflegen.

Weitere MAZ+ Artikel

Wer diese recht neue Art der Bestattung nutzen will, muss die Grabpflege in der Regel für viele Jahre im Voraus zahlen. Entlasten soll das vor allem die Angehörigen, die sich dann nicht mehr um die Grabpflege kümmern müssen.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Von MAZonline/ruh