Dieter Zimmermann malt merkwürdige Wesen und Menschen mit Corona-Gesichtsmasken

Potsdam

Unter Brandenburgs Malern gebührt Dieter Zimmermann eine Häuptlingskrone. Dem 78-Jährigen macht an künstlerischer Besessenheit keiner was vor. Nachdem ihm das Landesmuseum in Cottbus mit zwei grandiosen Einzelausstellungen gewürdigt hat, zeigt nun die Galerie Sperl aktuelle Arbeiten in der Landeshauptstadt.

Magischer Effekt

Die Farbe auf dem Bild „Fluchtweg“ ist noch nicht einmal getrocknet. Auf den zweiten Blick entdeckt der Besucher auf dem unteren blauen Korpus fünf Porträts mit der aktuellen Mund-Nasen-Corona-Maskierung. Darauf ruht ein kahler, schädelartiger Korpus mit einem großen gelben und einen kleinen roten Auge. Egal, was das zu bedeuten hat, der magische Effekt könnte stärker nicht sein.

Anzeige

„Fluchtweg“ von Dieter Zimmermann Quelle: Galerie Sperl

Weitere MAZ+ Artikel

So treu sich Dieter Zimmermann als Maler in jeder Schaffensphase geblieben ist, auch diesmal hat er wieder neue poetische Themen gefunden. Diesmal sind es Himmelsleitern, die den Bildern eine starke vertikalen Akzent verleihen. Das biblische Traummotiv verbindet Erde und Himmel, unten und oben, Dies- und Jenseits und durchbricht die Horizontlinie. Mit Spontanität und Witz schüttelt Zimmermann aber den Todernst ab.

Schüler von Willi Sitte

Mit seiner Frau lebt er zurückgezogen und beengt im Dorf Brahmow in der Niederlausitz. Ihn treibt ein Urdrang, mit Acryl und Ölfarbe einfach loszukritzeln und zu pinseln. Ins Schubfach naiver Malerei lässt er sich deshalb nicht wegsortieren. Die Moderne hat sich schließlich mit dem Unterbewusstsein verbündet. Zimmermann studierte von 1968 bis 1973 an der Burg Giebichenstein in Halle bei Willi Sitte, noch bevor sein Lehrer als DDR-Kunstfunktionär das personifizierte Dogma des Sozialistischen Realismus wurde.

Feine, wilde Textur

Zimmermanns Farbflächen werden oft von verwegenen Mustern durchzogen, so wie bei Henri Matisse, nur feiner. Sein abstraktes Gewimmel drängt sich nicht auf, möchte aber als Textur entdeckt und gelesen werden. Zum Beispiel ein manisch immer wiederkehrendes Haus vom Nikolaus, das das Blattwerk eines Baumes strukturiert. Die Masse der Individuen, das Individuum in der Masse – das ist sein Hauptthema.

Unbeschwert und spielerisch

Unvergessen sein Bildzyklus „Die Quadratur des Spreewaldes“, den der Maler mit dem Rauschbart vor fünf Jahren in der Galerie Sperl gezeigt hat. Er bestand aus 340 quadratischen kleinen Tafeln, die er in Potsdam zu einem teppichartigen Wandbild zusammengefügt. Was zunächst wie eine unbeschwerte, abstrakte und auch dekorative Spielerei wirkt, eröffnet bei genauerem Hinsehen auch viele realistische Momente. Zu erkennen waren auch hier Wasseroberflächen, Spiegelungen, Holzstrukturen und anderes mehr.

„Danmark“ (2009) von Dieter Zimmermann. Quelle: Galerie Sperl

Zimmermann liebt das Wasser. „Danmark“ heißen zwei Bildkomplexe aus jeweils vier Einzeldarstellungen. Sie entstanden allerdings schon vor zehn Jahren. Blaue, ausnahmsweise einmal recht glatte Flächen, ziehen sich bis zum Horizont. Hier lässt sogar einmal die Romantik grüßen, Caspar David Friedrichs „Mönch am Meer“.

„Himmelsleitern, Bäume und Meer“. Kunstwerke von Dieter Zimmermann. Ab 23. Mai. Mi-Fr 12-18 Uhr. Sa+So 14- 18 Uhr (auch Pfingsten). Sperl Galerie, Schopenhauerstraße 27, Potsdam.

Von Karim Saab