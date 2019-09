So läuft die Gallenblasen-Entfernung in Potsdam

Potsdam

Um 7.42 Uhr zieht Professor Doktor Frank Marusch noch einmal die Handschuhe straff. Die Patientin schläft. Das Desinfektionsmittel ist eingezogen. Er wischt die Reste mit einem Tuch fort, legt blaue Tücher auf den reglosen Körper – nur der bleiche Bauch der jungen Frau ist jetzt noch zu sehen. Um 7.44 Uhr meldet Frank Marusch: „OP-Feld steril abgedeckt“.

Zwölf Operationssäle hat das städtische Klinikum „ Ernst von Bergmann“. Alle sind belegt an diesem Mittwochmorgen. Frank Marusch (54), ärztlicher Leiter am Zentrum für Chirurgie, steht mit seinem Team in Saal Nummer 2. Die ersten planmäßigen Eingriffe sind werktags für 7.30 Uhr angesetzt – manche dauern keine Stunde, andere den ganzen Tag und länger. Der OP-Betrieb ist penibel durchgetaktet. Nur für Notfälle gilt der Zeitplan nicht.

Die Schmerzen waren so stark, dass sie 110 wählte

Dies hier ist kein Notfall, auch wenn Beatrice Pöritz (28) vor ein paar Wochen mit Blaulicht und Sirene in die Rettungsstelle gebracht wurde. Eine Gallenkolik hatte die Sekretärin aus Neuseddin geradezu umgeworfen – die Schmerzen waren so stark, dass sie sich nicht anders zu helfen wusste und den Notruf wählte. Ihre Leidensgeschichte ist zum Glück kurz, denn die Ärzte entscheiden schnell, dass die Gallenblase raus muss.

Nachdem er mit dem Anästhesisten, den Schwestern und der assistierenden Ärztin die Patientendaten noch einmal durchgegangen ist, greift Frank Marusch um 7.47 Uhr zum Skalpell. Den ersten von vier etwa daumenbreiten Schnitten setzt er direkt unterm Bauchnabel. Mit dem Skalpell öffnet der Chirurg die Haut. Danach bohrt er durch jeden Schnitt einen Trokar in die Bauchhöhle – hohle Stäbe, durch die die operierenden Ärzte die flexible Kameraoptik und die langen Greif- und Schneideinstrumente schieben.

Schlüsselloch-OP hat sich durchgesetzt

1985 hat der Chirurg Erich Mühe in Böblingen die erste Gallenblase weltweit bei so einer Laparoskopie, auch Schlüsselloch-OP genannt, entfernt. Am Bergmann-Klinikum war es am 29. Oktober 1991 soweit. Das Verfahren hat sich durchgesetzt. Heute werden rund 90 Prozent der Gallenblasen minimal intensiv entfernt. „Die Vorteile: Weniger Schmerzen nach der OP, weniger Narben, weniger Verwachsungen und der Patient kann das Krankenhaus auch schneller verlassen“, sagt Frank Marusch. Er ist in der offenen Chirurgie ausgebildet und mit der Laparoskopie groß geworden. Wenn es die Lage erfordert, kann er jederzeit auf das konventionelle Verfahren umstellen.

Um 7.49 Uhr strömt das Gas in Beatrice Pöritz’ Bauch. Das Kohlendioxid schafft Raum: Es trennt die eng aneinandergeschmiegten Organe voneinander – so haben Frank Marusch und die Oberärztin Julia Möller, die ihm assistiert, eine bessere Sicht und mehr Bewegungsfreiheit. Leber, Gallenblase, Darm: Wohin auch immer die Chirurgen die Kamera drehen und wenden: Das Bild auf den Monitoren vor ihnen ist gestochen scharf.

Der Chirurg schneidet mit Strom

Die Gallenblase, ein birnenförmiges Säckchen, liegt an der Unterseite der Leber. „Der Mensch kann gut ohne Gallenblase leben“, sagt Frank Marusch. „Überflüssig ist das Organ deshalb aber nicht.“ Mit einer Zange fasst Julia Möller die Gallenblase und hebt sie ein wenig an. Jetzt kann Frank Marusch beginnen, den Störenfried, der Beatrice Pöritz das Leben vor allem nach dem Essen schwer macht, zu präparieren.

Dafür öffnet der Chirurg als erstes das Bauchfell, das die Gallenblase wie ein schimmernder Mantel überzieht. Der Chirurg schneidet mit Strom. Auf den feinen Haken, den er immer und immer wieder zwischen Bauchfell und Gallenblase fädelt, kann er mal mehr, mal weniger Power geben: „Eine Erfahrungssache.“ Unter der Elektrode scheint das Bauchfell Millimeter für Millimeter zu schmelzen. Darunter liegt überraschend unscheinbar die Gallenblase – von vielen fälschlicherweise als „Galle“ bezeichnet.

Die Top-5-Operationen am Bergmann-Klinikum Das städtische Ernst-von-Bergmann-Klinikum verfügt in Potsdam zusammen mit der Kinderklinik und der Psychiatrie über 1183 Betten. Im Schnitt werden pro Jahr 45 900 Patienten stationär behandelt. In Potsdam arbeiten am Klinikum 400 Ärzte und 980 Pflegekräfte. Die Top-5-OPs am Bergmann sind: 1: Operation Grauer Star 2: Operative Versorgung von Wunden 3: Minimalinvasive Bauspiegelung 4: Minimalinvasive Gallenblasen-OP 5: Operation bei Verengungen im Wirbelsäulenkanal

Für den Unterschied zwischen „ Gallenblase“ und „Galle“ nehmen sich all jene, denen die eine noch nie eine Kolik beschert hat und die andere noch nie übergelaufen ist, eher keine Zeit. Das war auch bei Beatrice Pöritz so. Nach der Blaulichtfahrt und der Diagnose haben die Ärzte ihr in aller Ruhe erklärt, was was ist und wo das Problem liegt.

Kurz erklärt ist es so: Die Galle ist eine Flüssigkeit, für die die Gallenblase der Zwischenspeicher ist. Produziert wird die Gallenflüssigkeit in der Leber, die sie über kleine Kanäle in den Hauptgallengang abgibt. Dieser ist eine Art Pipeline: Er führt zum einen in den Zwölffingerdarm, zum anderen zweigt von ihm ein kleinerer Gang zur Gallenblase ab. Während der Mahlzeiten fließt die von der Leber produzierte Galle direkt in den Darm – sie ist unverzichtbar, um Fette spalten und aufnehmen zu können. Zwischen den Mahlzeiten fließt die Galle in die Gallenblase – wird sie entfernt, gibt es für die Flüssigkeit also nur noch einen Weg: direkt in den Zwölffingerdarm.

Die Clips bleiben im Körper

Um 8.10 Uhr ist die heikle Phase der OP abgeschlossen. Frank Marusch hat die versorgende Arterie und den abzweigenden Gallenblasengang abgeklemmt und durchtrennt – die Clips werden für immer ein Teil von Beatrice Pöritz bleiben und sind später auf Röntgenbildern zu sehen. Nun schält der Chirurg die Gallenblase aus dem Leberbett – um 8.18 Uhr setzt er den letzten Schnitt, die Gallenblase ist frei und kann geborgen werden.

Dafür schieben sie die Chirurgen in ein Plastiksäckchen, das wie ein Gefrierbeutel mit einem Zipper geschlossen wird. Julia Möller entfernt einen der Trokare und zottelt den Beutel vorsichtig, aber entschieden ins fahle OP-Licht – auf halben Wege muss sie den Schnitt erweitern. Um 8.22 Uhr gleitet das Säckchen in ihren blutverschmierten Handschuh.

Ab und zu qualmt es

Auf mehr als zwei Zentimeter Durchmesser bringt es der größte der Gallensteine, die in Beatrice Pöritz’ Gallenblase stecken. Sie entstehen, wenn das Gleichgewicht in der Gallenflüssigkeit gestört ist und sich zu viele schwer lösliche Stoffe – allen voran Cholesterin – darin befinden.

Sollte es sich die Patientin später wünschen, darf sie die Steine mit nach Hause nehmen. Zunächst landen sie jedoch zusammen mit der Gallenblase in einer Schraubdose und diese in der Pathologie. „So wie alles, was wir aus einem Körper entfernen“, sagt Frank Marusch. Er ist inzwischen dabei, das wunde Gewebe in der Bauchhöhle der Patientin mit einem Argonplasma-Beamer zu versiegeln und kleine Blutungen zu stillen – das Instrument sieht aus wie ein Miniatur-Laserschwert.

Die versiegelte Fläche ist schwarz wie Kohle. Ab und zu qualmt es. Mit steriler Kochsalzlösung wird nachgespült. Um 8.25 Uhr ist die Flüssigkeit, die durch einen dünnen Schlauch aus Beatrice Pöritz’ Bauch wirbelt, klar wie Wasser.

Mehr Frauen als Männer betroffen

Rund 300 OPs dieser Art werden am Klinikum pro Jahr durchgeführt. Die Gallenblasenentfernung rangiert in den Top 5. Generell sind mehr Frauen als Männer betroffen: Am Klinikum liegt das Verhältnis bei 55 zu 45 Prozent, international bei 60 zu 40. Das Risiko, bei Frank Marusch auf dem OP-Tisch zu landen, ist für übergewichtige Menschen höher und steigt jenseits des 40. Lebensjahres. Aber auch Kinder werden operiert. Vieles spricht für eine genetische Veranlagung.

Um 8.30 Uhr lässt Frank Marusch das Gas abschalten. Er hat sich entschieden, noch fix eine Drainage für das Wundwasser zu legen. Danach schließen die Mediziner mit zügigen, versierten Stichen die vier Schnitte. Um 8.36 Uhr heißt es: „Vielen Dank!“ Die Operation ist beendet. Alles ist nach Plan gelaufen.

„Ein bisschen Panik“ vor der ersten OP

Bei der Visite am nächsten Tag empfängt Beatrice Pöritz den Chirurgen mit rosigen Wangen und mit strahlendem Lächeln. „Das war meine allererste OP“, sagt sie. „Ich hatte ein bisschen Panik, aber es bleibt einem ja nichts anderes übrig: Man muss sich in die Hände der Ärzte fallen lassen und vertrauen.“

Panik habe sich auch gehabt, als sie Ende Juli den Notruf wählte. „Die Schmerzen waren so heftig – ich konnte sie nicht einordnen. Als ich dann keine Luft mehr bekommen habe, dachte ich, das ist das Herz!“ Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen, die krampfartig im Bauch auftreten und in den Rücken und in die rechte Schulter ausstrahlen – das alles können Symptome für eine rebellierende Gallenblase sein. Ist sie erst entfernt, empfiehlt Frank Marusch den Patienten „mit dem Fetten aufzupassen“ und generell auf eine ausgewogene Ernährung zu achten.

