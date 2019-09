Eine Inszenierung für die ganze Familie

Potsdam

Noch hat es sich in Potsdam nicht eingebürgert, dass Familien mit ihren Kindern am Wochenende ins Hans-Otto-Theater gehen. Die wenigsten Inszenierungen eignen sich dafür, denn wann kommen schon Alt und Jung gleichermaßen auf ihre Kosten?

Der Sinn des Lebens

Die komödiantische Parabel „Gans, du hast mein Herz gestohlen“ ist von diesem Kaliber. Die Satire unter Tieren wird von Regisseur Sebastian Wirnitzer und fünf Gastschauspielern mit so viel Spielwitz und Pointen umgesetzt, dass Kinder viel zu staunen haben und Erwachsene auch einiges zu verdauen. Die Dramaturgie hat die deutschsprachige Erstaufführung für Kinder ab sechs Jahre ausgewiesen. Ob die sich wirklich über den Sinn des Lebens und über Todessehnsucht so explizit Gedanken machen, sei dahingestellt. Das schwarzhumorige Stück von Marta Guśniowska verbindet eine robuste Geschichte mit vielen feinen und schrägen Anspielungen und pflegt einen typisch polnischen Humor, den Autoren wie Sławomir Mrożek oder Konstanty Ildefons Gałczyński in die Weltliteratur eingebracht haben.

Bühnenzauber mit Schwung

Allein die Bühne und die Kostüme von Vinzenz-Karl Hegemann sind höchst originell. Das Stück spielt auf einem Steg aus bunt gebeizten Brettern, die die Welt bedeuten, in einem Wald aus ungeschälten Kieferstämmen. Eine lange blaue Stoffbahn reicht, um einen Weiher zu imaginieren. Die vielen Tiergestalten formt Hegemann durch die Kombination verrückter Kleidungsstücke. Statt eines plakativen buschigen Schwanzes trägt sein Fuchs einen Frack und humpelt mit einer Krücke ( Matthias Gärtner). Die Schauspieler haben oft die Kostüme zu wechseln. Vor allem Paul Walther, der fünf verschiedene Charaktere darstellt und immer wieder einen verblüffenden Dreh findet. Auch Jana Julia Roth als Gans und Henne macht ihre Sache gut. Eva Schönherr ordnet sich als Henne und Häschen in die drolligen Tierfamilien ein. Victoria Forberger setzt als Erzählerin einen kuriosen Rahmen. Manchmal fallen die Darsteller plötzlich aus ihren Rollen, es handelt sich schließlich um Theater. Die mit viel Sinn für Qualität und Komik ausgesuchte Musik verleiht dem Bühnenzauber viel Schwung.

Nächste Aufführung: 10. Nov., 15 Uhr. Reithalle, Schiffbauergasse 16, Potsdam. Karten in der MAZ-Ticketeria: 0331/2 84 02 84.

Von Karim Saab