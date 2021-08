Potsdam

Hugo Rittel ist angekommen. Vor zwei Tagen am Dienstag hat der 19 Jahre alte Potsdamer nach 72 Tagen und rund 1100 Kilometern seinen Fußmarsch zum Gardasee beendet. „Ich war vorher Atheist. Nun glaube ich an Gott und dadurch weiß ich, dass es Oma gut geht und dass sie stolz auf mich ist“, sagt der er. „Und ich bin auch total stolz auf mich, dass ich das wirklich durchgezogen habe.“

Am 24. Mai war Hugo am Schloss Sanssouci in Potsdam losgelaufen. Kompletter Wanderanfänger, untrainiert und nur notdürftig ausgerüstet. „Mein Sponsor war wenige Tage vorher abgesprungen und so musste ich mir das Equipment in meiner Familie zusammensammeln“, sagt er. Doch er wollte es unbedingt. Und dafür hatte er einen guten Grund oder mittlerweile mehr als 91.700 Gründe. Die Toten der Corona-Pandemie. Für sie wollte er wandern. Allen voran für seine Großmutter.

Hugos Oma starb mit 73, am 73. Tag seiner Wanderung stand er am Gardasee

Sie starb im Frühjahr im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Infektion. Sie wollte immer an den Gardasee. Ihr Enkel ist diesen Weg nun für sie gegangen. „Ich war 72 Tage unterwegs, am 73. Tag bin ich nochmal zum See gegangen. Ich war also für jedes Jahr, das meine Oma lebte, für sie unterwegs.“

Seine Reise hat der junge Potsdamer in den sozialen Netzwerken gezeigt. Auf dem Kurzvideo-Portal TikTok folgen ihm mittlerweile mehr als 200.000 Menschen. Zum Vergleich: Vor der Reise waren es etwa 7000. Die vielen Zuschauer, wie er sie nennt, zeigen sich auch offline. „Ich werde viel auf der Straße angesprochen und die Menschen wollen Bilder mit mir machen“, erzählt Hugo. „Und selbst die Menschen, die mich nicht kennen, aber gesehen haben, dass andere mit mir ein Bild machen, wollen Selfies mit mir. Das fühlt sich schon sehr merkwürdig an.“

Weiterwandern, weiterfliegen oder zurück nach Potsdam?

Und jetzt? Was passiert als nächstes? „Im Moment mache ich ein paar Tage Urlaub“, sagt er. „Im Norden vom Gardasee, in Riva del Garda. Wie ich zurück nach Potsdam komme, weiß ich noch nicht. Der Plan ist eigentlich, morgen zu starten. Aber der Bus fährt mit einer Sechs-Stunden-Unterbrechung 22 Stunden. Das ist mir zu lang. Ich habe ne Umfrage auf Instagram gemacht, um herauszufinden, ob zufällig jemand von hier nach Potsdam fährt.“ Es könnte aber auch sein, dass er einfach weiterreist. „Vielleicht stehe ich morgen auf, gehe zum Busbahnhof und fahre komplett woanders hin. Ich wollte schon immer mal nach Venedig oder nach Spanien.“ Vielleicht finde er aber auch einen günstigen Flug und fliege irgendwo hin.

Bei all diesen Gedanken hat er immer seine Zuschauer im Kopf. „Wenn ich weiterreisen würde, wäre das ja auch spannend für die Menschen.“ Was die sehr wahrscheinlich auch zu sehen bekommen: Bald möchte Hugo einfach vor seiner Haustür starten und bei kurzen Trips in seinen Videos zeigen, dass ein Überlebensabenteuer auch vor der eigenen Tür, in der eigenen Region möglich ist. Dazu plant er, eine Partnerschaft mit einem großen Outdoor-Ausrüster einzugehen, erzählt Hugo. Er würde dann die Produkte des Unternehmens in seinen Videos testen. „Dazu kann ich aber noch nicht mehr sagen.“

Von Annika Jensen