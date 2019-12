Alternative zum Kirchturm: Rechenzentrum bekommt eigenen Lernort

Potsdam

Im Rechenzentrum wird ein alternativer „ Lernort Garnisonkirche“ entstehen. „Wir wollen mehr Informationen geben – auch widersprüchliche – und die Möglichkeit schaffen, sich mit der Garnisonkirche auseinanderzusetzen“, erklärt Steffen Schuhmann, Professor für Visuelle Kommunikation von der Kunsthochschule Weißensee.

Architekturstudenten betrachten Potsdams Stadtbild

Gemeinsam mit Philipp Oswalt, Architektur-Professor an der Universität Kassel und scharfer Wiederaufbaukritiker, und der Martin-Niemöller-Stiftung, die eine Kirchenkopie als Geschichtsrevisionismus ablehnt, will Schuhmann bis März oder April 2020 „einen ersten Aufschlag“ für den Lernort machen. Das Vorhaben stellten die Hochschullehrer innerhalb eines dreitägigen Workshops mit Kasseler Architekturstudenten vor, die sich mit dem Wiederaufbauprojekt und Potsdams innerstädtischem Stadtbild befasst haben. Sie interviewten Befürworter und Gegner des Aufbau-Projektes – und spürten schon in der kurzen Zeit, wie polarisiert die Diskussion ist.

Baustelle des Garnisonkirchturms. Quelle: Varvara Smirnova

Den Kirchturm als Lernort für einen Dreiklang „Geschichte erinnern, Verantwortung lernen, Versöhnung leben“ zu schaffen, hatte zuletzt Ex-Bischof Wolfgang Huber als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Garnisonkirche proklamiert. Das sehen die 13 Workshop-Teilnehmer kritisch. „Ich kann nicht verstehen, warum die Versöhnungsfunktion eine historische Kulisse bekommt“, sagte etwa Alexander Lisboa.

Waffen-Ornamentik widerspricht Versöhnungsansatz

Der barocke Turm mit seiner Waffen-Ornamentik spiegelte einst die Macht der Monarchie und des Militärs wider, so die einhellige Ansicht der Fach-Studenten. Diese Symbolik hätten auch die Nazis am Tag von Potsdam genutzt. „Und eine Symbolik ist nicht vom Objekt zu trennen“, sagte Lucas Becker und erinnerte sich an ein provokantes Beispiel: „Würden Sie einen Pullover von Adolf Hitler tragen?“

Unparteiischer Vermittler wäre nötig

Was die Studenten vermissen, ist ein unparteiischer Vermittler zwischen den Lagern mit ihren verhärteten Fronten. Der Oberbürgermeister setzt zwar auf mehr Konsens, könne die Aufgabe als Beteiligter aber nicht erfüllen. Es sollte am besten jemand von auswärts sein. Stadtarchitektonisch gefiel den angehenden Architekten das Modell, bei dem das Rechenzentrum erhalten bleibt, aber die Ecke, die dem Turm am nächsten kommt, herausgenommen wird. So würde Architektur Dialog schaffen, sagte eine Studentin: „Eine Fuge zwischen Alt und Neu.“

Diskussionsrunde im Heilig-Kreuz-Haus. Quelle: Varvara Smirnova

Ihr Professor hofft gerade zumindest bei einem Thema auf Bewegung. „Die Frage, ob der Waffenschmuck wirklich sein muss, wolle man noch mal mitnehmen“, berichtete Oswalt aus Gesprächen mit Huber und Garnisonkirchen-Architekt Thomas Albrecht und begründet: „Das Erscheinungsbild des Turms spielt eine große Rolle.“

Glockenspiel-Inschriften sind „unzumutbar“

