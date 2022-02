Potsdam

Die Wogen schlagen hoch rund um die Garnisonkirche: Erst der Kompromiss zur Plantage, der von vielen Aufbau-Befürwortern als Verrat angesehen wird, dann erklärt der Bundesrechnungshof die Förderung für den Turmbau als unzulässig und zuletzt wollen die Stiftungsgremien keine Konsequenzen aus der Misere ziehen. Alt-Bischof Wolfgang Huber ist der Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Garnisonkirche und stellt sich den kritischen Fragen zur Situation.

Herr Huber, viele fragen sich derzeit, weshalb die Stiftung angesichts der Turbulenzen keine personellen Konsequenzen zieht. Haben Sie schon an Rücktritt gedacht? Wäre jetzt nicht ein klarer Schnitt zu machen, um der Stiftung einen Neuanfang zu ermöglichen?

Wolfgang Huber: Neuanfang ist angesagt, aber nach der Meinung des Kuratoriums und nach meiner persönlichen Einschätzung muss in diesem Augenblick der Neuanfang inhaltlich orientiert sein und nicht dadurch, dass Kompetenz und Erfahrung der Stiftung entzogen werden in diesem Augenblick, in dem es um so viel geht. Wir haben uns auch vergewissert, dass niemand sich in irgendeiner Weise Dinge hat zuschulden kommen lassen, die das Verbleiben in der Stiftung unmöglich machen. Das Entscheidende ist, dass wir inhaltlich nach vorne schauen. Wir wollen das Thema, um das es in der Garnisonkirche geht, inhaltlich nach vorne bringen. Ein Ort der Demokratie, ein Ort des Gesprächs, ein Ort der Versöhnung in Potsdam zu schaffen – das ist die Aufgabe. Dies schließt selbstkritischen Rückblick mit ein, aber nicht ein Aufgeben.

Sind die Verantwortlichen also entlastet worden?

Wir beschäftigen uns damit, was wir aus den Anfragen weiter lernen können. Aber die Anfragen sind an keiner Stelle von einer Art, die es verhindert hätte, dass Jahr für Jahr die Wirtschaftsprüfer die Jahresrechnungen bestätigt haben und dass das Kuratorium Jahr für Jahr auf dieser Grundlage den Vorstand entlastet hat und ihm auf diese Weise sein Vertrauen ausgesprochen hat. Was mich betrifft, habe ich bedauert, dass ich keinen Weg gefunden habe, das Kuratorium von der Existenz und dem Inhalt dieses Prüfungsberichts früher zu informieren. Ich habe erklärt, warum wir das getan haben: Wegen der Vertraulichkeit, zu der wir uns gegenüber der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien verpflichtet sahen. Das Vertrauen ist das hohe Gut, das ich auch in Zukunft ins Zentrum meiner Arbeit stellen will. Trotzdem hätte ich in diesem Fall einen anderen Weg suchen müssen; aber die Grundlage, auf der ich gehandelt habe, bleibt auch in Zukunft bestehen: Nämlich Vertrauen zu stärken und vertrauensvoll miteinander umzugehen.

Aber es ist viel Vertrauen beschädigt worden: Oberbürgermeister Mike Schubert, der ja auch im Kuratorium sitzt, hat gesagt, er habe nichts gewusst von den Problemen der Stiftung. Mit Bekanntwerden des Rechnungshofberichts hat Herr Schubert gesagt, dass er in dem Wissen um den Bericht anders gegenüber der Stadtverordneten agiert hätte. Haben Sie ihn also ins Messer laufen lassen?

Es bestand die Spannung zwischen Vertrauen und Vertrauen. Ich habe dem Oberbürgermeister mein Bedauern darüber ausgesprochen, dass diese Spannung bestand, und ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Vertrauen auch erneuern können.

Wolfgang Huber zusammen mit Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) Anja Engel vom Rechenzentrum bei der Verkündung des Kompromisses an der Plantage. Quelle: Julius Frick

Apropos Vertraulichkeit: Sie berufen sich auf die Vertraulichkeit des Ihnen zugestellten Prüfberichts des Bundesrechnungshofes. Nun hatte die Kulturstaatsministerin auf Anfrage mitgeteilt: „Die Mitteilung des Bundesrechnungshofes wurde dem Stiftungsvorstand zur Verfügung gestellt. Die Mitteilung ist urheberrechtlich geschützt, eine Veröffentlichung ist nicht zulässig. Die stiftungsinterne Verwendung schließt das aber nicht aus.“ Weshalb haben Sie den Bericht dennoch gegenüber den Kuratoriumsmitgliedern und auch den Verhandlungspartnern beim „Forum an der Plantage“ verheimlicht?

Weil mir damals niemand gesagt hat, dass die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien diese Unterscheidung macht. Diese Unterscheidung war mir nicht geläufig. Ich habe nur gewusst, dass ich zur Vertraulichkeit verpflichtet bin und auf keine Weise dazu beitragen darf, dass dieses Dokument das Licht der Öffentlichkeit erblickt, bevor es vom Bundesrechnungshof selbst veröffentlicht worden ist.

Seit wann war Ihnen der Inhalt des Berichts des Bundesrechnungshofs bekannt? Und: Haben Sie daraufhin Maßnahmen eingeleitet?

Ich habe den Bericht am 1. Dezember zur Kenntnis bekommen und zwar deswegen, weil mir die Frage vorgelegt wurde, ob von unserer Seite mit Blick auf die bevorstehende Veröffentlichung rechtliche Einwände erhoben werden. Ich habe das so verstanden, dass die Veröffentlichung in überschaubarer Zeit kommen würde und wir haben einvernehmlich – der Vorstand und ich – festgestellt, dass es keine Möglichkeit gibt, dagegen rechtliche Einwände zu erheben. Darauf war unsere Überlegung beschränkt. In dem Augenblick, in dem es veröffentlicht war, war uns sofort klar, dass wir das Kuratorium informieren und mit dem Kuratorium in ein inhaltliches Gespräch darüber eintreten, welche Folgerungen wir daraus ziehen. Was für mich an dem Bericht am wichtigsten war, ist die Einschätzung, die wir teilen: Dass wir mit Blick auf das Einwerben von Spenden zu optimistisch waren. Das heißt, wir müssen Folgerungen daraus ziehen, dass wir mit Blick auf die Fertigstellung des Turms Menschen neu ansprechen und klar machen, wie wichtig es auf dieser Zielgeraden ist, den Turm bereitzustellen als Ort der Demokratie und als Ort des wechselseitigen Gesprächs.

Lesen Sie auch MAZ-Kommentar: Nach Prüfbericht zur Garnisonkirche: Stiftung muss sich ihr Scheitern eingestehen

Gerade in puncto Spenden hat es ja im Rechnungshofbericht Kritik gegeben, was die Kenntlichmachung gegenüber der Kulturstaatsministerin angeht. Da stehen ja auch Vorwürfe im Raum. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen und wie haben Sie das stiftungsintern hinterfragt?

Dieser Vorwurf reduziert sich darauf, dass einmal eine Spende versehentlich noch als angekündigt mitgeführt wurde in den Unterlagen, obwohl sie bereits eingegangen war. Solche technischen Fehler sind immer ärgerlich, sie sollten nicht passieren und man wird die Abläufe verbessern, um derartiges zu vermeiden. Aber das war keine Absicht, sondern ein Fehler, der korrigiert wurde. Davon abgesehen gibt es keine stichhaltigen Gründe, uns vorzuwerfen, dass wir mit Spenden nicht korrekt und aufgabenorientiert umgegangen sind. In Zukunft werden wir noch transparenter sein.

Stadtpolitiker haben auch eine zeitnahe kostenlose Rückübertragung der Ex-Kirchenschifffläche an die Landeshauptstadt gefordert. Kommt so etwas für die Stiftung infrage?

Auch dazu gibt es notwendige Prüfungen. Wir werden gemeinsam prüfen, was aus der rechtlichen Lage für diese Frage folgt. Wir sind als Stiftung davon überzeugt, dass eine kostenfreie Hergabe schon im Blick auf die Satzung und das Vermögen der Stiftung nicht infrage kommt, aber wir betrachten das, wie verabredet, gemeinsam mit der Stadt.

Sie haben derzeit nicht nur mit der öffentlichen Meinung zu kämpfen. Wie man hört, werden Sie von enttäuschten Befürwortern des Wiederaufbaus des Kirchenschiffs nur noch „Judas“ genannt. Warum haben Sie diese Menschen so stark enttäuscht?

Sie wussten von mir alle, soweit sie hören wollten, dass ich als Kuratoriumsvorsitzender der Vorstellung nie zugestimmt habe, das Kirchenschiff in jedem Fall wiederaufzubauen – unabhängig davon, welcher Nutzung es zugeführt werden soll. Ich habe immer die Auffassung vertreten: Erst kommt die Nutzung, dann kommen Gestalt und Finanzierung. Es gibt Debatten mit einzelnen Mitgliedern der Fördergesellschaft und von Mitteschön, bei denen ich das auch im direkten Gespräch vertieft habe. Das ändert nichts daran, dass der Vorschlag für dieses neue Vorhaben für Mitglieder der Fördergesellschaft befremdlich war, weil es in die politische Öffentlichkeit kam, bevor es in der Fördergesellschaft selber besprochen werden konnte. Darüber hätte ich gern mit den Mitgliedern gesprochen, aber es ist ein Trauerspiel, das mit Corona zusammenhängt.

Zur Person Wolfgang Huber wurde 1942 in Straßburg geboren. Von 1994 bis 2009 war er Landesbischof, ab 2003 auch Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschland. Er übernahm nach der Gründung der Stiftung Garnisonkirche Potsdam 2008 den Vorsitz des Kuratoriums.

Wieso?

Weil die entsprechende Mitgliederversammlung der FWG aus Corona-Gründen nicht stattfinden konnte. Jeder weiß, dass uns an Kommunikation gelegen ist, und dass die Debatte auch anders verlaufen wäre, wenn wir solche Gespräche früher hätten führen können als unter den jetzigen Bedingungen.

Aber trotz Corona gibt es ja E-Mail und wenn ich mir den zeitlichen Ablauf ansehe, dann war die Mitgliederversammlung für Mitte Januar angesetzt und die Pläne zum Forum der Demokratie wurden Anfang Dezember verkündet – zur großen Überraschung sogar des FWG-Vorstands.

Wir konnten wegen der politischen Seite dieses Prozesses es nicht in unserem eigenen Bereich bekannt geben, bevor es den Stadtverordneten bekannt war. Das war der Schlüssel dieses Problems. Das ist schmerzlich, ich weiß, aber wenn wir es anders gemacht hätten, dann hätten wir das Projekt von einer anderen Seite schwer gefährdet. In dem Augenblick, in dem es dort bekannt war, haben wir es auch in unserem eigenen Bereich bekannt war.

Wolfgang Huber über den Dächern Potsdams beim Baustellen Besuch im August 2021. Quelle: Detlev Scheerbarth

Zum Schluss noch mal zurück zu den Spenden, auf die Sie setzen. Denken Sie nicht, dass durch die aktuelle Entwicklung die Spendenwilligkeit in den Keller geht?

Einfacher wird das mit den Spenden unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht. Erstens weil wir uns in einem relativ heftigen Wasser befinden und zudem, weil die Corona-Zeit dafür nicht gut geeignet ist. Denn auch Spenden setzen die Möglichkeit des unmittelbaren Gesprächs miteinander voraus.

Sollte die im Raum stehende weitere Förderung durch die Kulturstaatsministerin – mehr als vier Millionen sind in Aussicht gestellt – nun ausbleiben: Könnte die Stiftung den Turm aus eigener Kraft fertig bauen? Im Rechnungshofbericht wird ja auch die Möglichkeit angedeutet, dass man es beim Turmstumpf belassen könnte, der nach Ansicht der BKM funktionsfähig ist. Könnten Sie damit leben?

Nein. Wir haben den Antrag ja nicht gestellt, weil wir sonst alternativ Geld liegen hätten. Wir hoffen sehr, dass eine Bewilligung auch erteilt wird. Städtebaulich und inhaltlich halte ich es nicht für angemessen, wenn ein Turmstumpf stehen bleibt.

