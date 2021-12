Innenstadt

Neue Fragen rund um das Grundstücks des Ex-Garnisonkirchenschiffs, das nach dem Willen der Rathausspitze und der Garnisonkirchenstiftung zum Standort eines „Hauses der Demokratie“ werden soll: Muss die Stiftung Garnisonkirche das Teilgrundstück, auf dem früher das Kirchenschiff stand, binnen weniger Jahre an die Landeshauptstadt zurückgeben?

Der wichtige Paragraf 3

Das könnte offenbar die Konsequenz aus dem vor Jahren geschlossenen Vertrag zwischen der Stiftung und der Landeshauptstadt über die Grundstücksüberlassung sein. Demzufolge sei die Kirchenstiftung „verpflichtet, bei Scheitern des Wiederaufbaus der Garnisonkirche auf Antrag der LHP die übertragenen Grundstücke unentgeltlich und grundbuchlich unbelastet zurückzugeben“, erklärt das Netzwerk „Potsdam – Stadt für alle“. Die Initiative beruft sich dabei auf Paragraf 3 des Vertrags. Darin heiße es: „Ein endgültiges Scheitern des Wiederaufbaus der Garnisonkirche durch die Stiftung ist anzunehmen, wenn bis 31. Dezember 2030 nicht wesentliche Teile der Garnisonkirche wiedererrichtet sind und die Finanzierung des Wiederaufbaus zu diesem Zeitpunkt nicht konkret absehbar ist.“

Lesen Sie auch Alte Verträge bringen Kompromiss im Potsdamer Garnisonkirchen-Streit in Gefahr

Ohne konkretes Baubegehren kein Rechenzentrum-Abriss

Nun müsse juristisch geklärt werden, was „wesentliche Teile“ seien, so Carsten Linke von „Stadt für alle“: „Reicht der Aussichtsturm mit integrierter Kapelle zur Vertragserfüllung? Warten wir es ab. Da die Stiftung nicht mal in der Lage ist, die Finanzierung des Turmbaus darzustellen, ist davon auszugehen, dass bis 2030 auch kein Finanzplan für den Bau des Schiffes vorliegt.“ Und: „Somit könnte das Grundstück kostenfrei an die Stadt zurückgehen. Zumindest bestünden dann eine gute Verhandlungsbasis für die Herausgabe des Teilgrundstücks.“

Sollte dies von einer B-Plan-Änderung begleitet werden, in der vom Bau des Kirchenschiffes Abstand genommen wird, könnte das Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum „auch ganz ohne Kompromiss“ stehen bleiben, so Linkes Argumentation: „Denn es ist auch geregelt, dass die Stiftung nicht ohne ein konkretes Baubegehren den Abriss des Rechenzentrums verlangen kann. Auch nicht nach dem 31. Dezember 2023. Somit ist überhaupt kein drittes Gebäude oder ein ,Kompromiss’ (der ohnehin nur die Stiftung finanziert) notwendig.“ Linkes Fazit: „Abwarten wäre sinnvoller und billiger für Stadt. Somit kann langfristig auch dem Willen der Bürgerinnen und Bürger – ,Kein städtisches Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche’ – Rechnung getragen werden.“

Stadt Potsdam stellte Teilgrundstück kostenlos zur Verfügung

Wie berichtet, hatte der Sanierungsträger Potsdam 2005 das Gesamtgrundstück – Rechnerhalle/Rechenzentrum sowie die Fläche der ehemaligen Garnisonkirche – vom Versicherungskonzern ARAG erworben, dessen Rechtsvorgängerin das Areal wiederum von der Treuhandanstalt erworben hatte.

Das Kirchenschiff stand dort, wo momentan der Kran steht. Quelle: Julius Frick

Der Vertrag von 2005 beinhaltete eine Verpflichtung für den Käufer – die „Garnisonkirchenklausel“. Diese besagt, dass „die zum Wiederaufbau der Garnisonkirche erforderliche Teilfläche des Grundstückes auf Verlangen des Landes Brandenburg und/oder der Stadt Potsdam derjenigen Institution unentgeltlich zur Verfügung zu stellen (sei), die sich zum Wiederaufbau der Kirche verpflichtet“. Als 2008 die Stiftung Garnisonkirche gegründet wurde, brachte die Landeshauptstadt als Mitstifterin die Teilfläche kostenlos in das Stiftungsvermögen ein.

Stiftung, Stadt und Kreative feilen an Kompromiss

Wie zuletzt bekannt wurde, soll nach dem Willen des Stadtoberhaupts sowie von Alt-Bischof Wolfgang Huber von der Garnisonkirchenstiftung und von Vertreterinnen und Vertretern des Kreativhauses Rechenzentrums auf der Plantage ein Forum aus dem Turm der Garnisonkirche, dem Kreativhaus und einem Neubau auf der Fläche des einstigen Kirchenschiffs entstehen. In diesem Neubauteil sollen die Stadtverordneten einen modernen Plenarsaal erhalten, der dringend benötigt wird. Auch weitere Funktionen für das Potsdam-Museum und für Bürgerbeteiligung sollen dort entstehen.

Die Drei mit dem Kompromiss: (von links nach rechts:) Wolfgang Huber (Stiftung Garnisonkirche)),Mike Schubert (SPD, Oberbürgermeister Potsdam) und Anja Engel (Verwaltung Rechenzentrum). Quelle: Julius Frick

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Plan: Die Stiftung Garnisonkirche würde dafür das Grundstück des Kirchenschiffs zur Verfügung stellen. Das Rechenzentrum könnte dadurch zudem saniert größtenteils erhalten bleiben. Mutmaßlich wird die Stiftung für die Überlassung der Fläche einen Erbbauzins von der Stadt bekommen. Ein Umstand, der zuletzt für Kritik sorgte, da die Stadt die Fläche unentgeltlich in das Stiftungsvermögen eingebracht hatte. Der Linken-Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg hatte zuletzt gefordert, den Vertrag allen Stadtverordneten zugänglich zu machen, ehe eine Entscheidung zu den Plänen von Rathaus und Stiftung gefällt wird.

Von Ildiko Röd