Innenstadt

Der Architekt Thomas Albrecht arbeitet sich an den Symbolbauten in Potsdam und Berlin ab. In der Hauptstadt gehörte er zum Team des Humboldt-Forums, das er selbst nur als „Berliner Schloss“ bezeichnet. In Potsdam schuf er das Museum Barberini und ist derzeit für den Turm der Garnisonkirche verantwortlich.

„Das Kirchenschiff ist der nächste Bauabschnitt“

Im Geiste hat er schon weiter geplant, als die Bauherren von der Stiftung für den Wiederaufbau es selbst öffentlich zugeben. „Das Kirchenschiff ist der nächste Bauabschnitt“, sagt Albrecht selbstbewusst, wenn er Gäste über die Baustelle führt. Die Einwände, dass es weder Konzept noch Geld dafür gibt und auch die evangelische Kirche den historischen Nachbau ablehnt, lässt er nicht gelten. „An das ,nie‘ glaube ich nicht. Die Menschen ändern ihre Einstellung zu Architektur“, sagt er. Seine persönliche Haltung: „Es gibt eine gewisse Enttäuschung der Menschen von moderner Architektur. Ich glaube an die alten Formen.“

Die Führung mit dem Architekten beginnt am Boden. Quelle: Julius Frick

Von den barocken Formen der Garnisonkirche schwärmt er an diesem Nachmittag vor Gästen. Der „Club von Berlin“ hat den Architekten für einen exklusiven Rundgang auf den halb fertigen Turm gebucht. „Das Schöne an diesen alten Bauten ist die Ungenauigkeit, die Vorsprünge und Unterschiede, die feinen Linien. Dadurch empfindet der Betrachter das ganze Haus als fein“, sagt Albrecht. Die Gruppe sieht allerdings nur rohe Ziegel und die ersten Rigips-Wände im Inneren des Turms. Damit es anschaulicher wird, führt Albrecht seine Gäste nach oben – auf Augenhöhe zum barocken Schmuck der Fassade.

Im Inneren des hohlen Turms der Garnisonkirche. Quelle: Julius Frick

Politische Diskussionen um die Garnisonkirche aushalten

Weil die Bauarbeiter schon im Feierabend sind, steht der Lastenaufzug am Gerüst still. Die Gruppe erklimmt das Bauwerk Stufe um Stufe auf dem Gerüst. Sie drängt sich im Inneren des hohlen Turms entlang der mit zahlreichen Spendernamen verzierten Ziegelwände, darf außen ganz nah heran an die Wappenkartusche des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelms I., die wie schon 1735 hoch über dem Eingang prangt. Es herrscht das Gefühl der exklusiven Tuchfühlung mit der Geschichte, denn von der Straße aus versperren noch Folien den Blick auf die Sandsteindetails.

Die Wappenkartusche des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I., die über dem Hauptportal der Kirche steht. Quelle: Peter Degener

Albrecht schwärmt von den barocken Schmuckelementen, die man nach der Fertigstellung des Turms ohne das Baugerüst nie wieder aus dieser Nähe erleben können wird. Es sei denn, man ist der Architekt: Das Gipsmodell eines barocken Helms mit Federbusch hat Albrecht sich für sein Eigenheim gerettet. Dort schmückt es auf zwei Meter Länge nun eine Wand seines Treppenhauses. „Es wäre sonst nur weggeworfen worden“, sagt er. Über die militärische Symbolkraft dieser „Trophäen“ am Kirchturm sagt er: „Wenn man Geschichte nachbaut, muss man auch diese Sachen nachbauen. Es gibt zwar Diskussionen, aber das muss man aushalten.“

Spenderziegel in der Garnisonkirche Potsdam. Quelle: Peter Degener

Welche Aufgabe war schwieriger? Berliner Schloss oder Garnisonkirche?

Frage aus der Gruppe des „Club von Berlin“: Welche Aufgabe war schwieriger für ihn – das Schloss oder der Turm? „Die barocken Höfe des Schlosses mit ihren Fassaden sind viel komplexer. Aber hier geht es in die Höhe und dieser Bau wird für die Potsdamer signifikanter als das Schloss für die Berliner.“ Also: Der Turm ist simpel, wiegt aber schwerer. Bei der Rekonstruktion beider Gebäude lag die Tücke zudem eher im technischen Detail. Er erzählt von der Gründung, die 40 Meter tief in den nassen Sandboden erfolgte. Er erklärt, wie der Sonnenschutz in den historischen Kastenfenstern untergebracht wird, ohne das äußere Bild der Kirche zu verändern und zugleich heutigen Bauvorschriften gerecht zu werden.

Stück für Stück geht es am Turm hinauf. Quelle: Julius Frick

Für das Kirchenschiff ist alles vorbereitet

Am Ende ist die Garnisonkirche für Albrecht trotz aller politischer Diskussion „nur das Servicegebäude für das Schiff“. Er hat den einen zweiten historisierenden Bauabschnitt bereits im Detail vorgeplant. In den Obergeschossen des Turms gibt es Türöffnungen, die an das Kirchenschiff anschließen würden. Das Fundament für den Baukran wurde von ihm so bemessen, dass es nach der Fertigstellung des Turms auch einen zweiten Zweck erfüllen und das Kirchenschiff mittragen könnte.

Noch eine Frage aus der Besuchergruppe: Wofür soll das Kirchenschiff genutzt werden? Als Konzertsaal im historischen Gewand, antwortet Albrecht und nennt den Pierre-Boulez-Saal in Berlin als Beispiel. Dieser wurde in eine historische Hülle hineingebaut – und erlaubt dem Zuschauer in der Vorstellung den Blick nach draußen. Für Albrecht ist das eine große Besonderheit, eine Stärke der alten Formen gegenüber der Moderne.

Ganz oben angelangt. Der Turm ist bereits knapp 50 Meter hoch. Am Ende ragt die Spitze bis in 88 Meter Höhe. Quelle: Julius Frick

Letzte Frage der Gäste: Was ist mit dem Gebäude nebenan? Sie meinen das Kreativhaus Rechenzentrum. Es spielt für Albrecht keine Rolle: „Das muss abgerissen werden. Es gibt keine rechtliche Handhabe, das zu verhindern. Es ist eigentlich schon passiert“, sagt Thomas Albrecht. In seiner Vorstellung steht bereits die ganze Kirche.

Von Peter Degener