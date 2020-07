Innenstadt

Zwölf Bootsskelette schweben in loser Formation in der halbdunklen Halle. Sie werfen Schatten auf den Betonboden und auf das nackte Mauerwerk der Wände ringsherum. Boote und Schatten schwingen kaum wahrnehmbar, als trieben sie über eine ruhige See, als stünden sie bei leiser Dünung im Hafen.

„Kreuzfahrt“ von Chris Hinze, eine meditative Komposition über Aufbruch und Ankunft, über Visionen und Schuld, ist die erste Kunstinstallation, die zunächst für einen Tag in der Garnisonkirchenbaustelle Platz gefunden hat.

Am Freitag wurde die stille Flotte in kleiner Runde der Presse vorgestellt. Anfang Oktober, in Begleitung der Feiern zum Tag der Einheit, sollen die Boote erneut in den Saal einziehen. Dann als das Herzstück einer großen Kunstausstellung „Blickwinkel Potsdam 1.0“ mit 35 Potsdamer Künstlern.

Der Ansatz ist hochpolitisch

Der Ansatz von „Blickwinkel Potsdam 1.0“ ist hochpolitisch. Nicht nur, weil die Garnisonkirche mit ihrer durch preußischen Militarismus und NS-Propaganda kontaminierten Geschichte die umstrittenste Baustelle überhaupt in Potsdam ist.

Sebastian Kommerell mit Staffelei auf der Garnisonkirchenbaustelle. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr noch: 13 der beteiligten Künstler kommen aus dem benachbarten Rechenzentrum, dessen Nutzer nach landläufiger Wahrnehmung strikt gegen diese Baustelle sind. Weitere fünf Künstler hatten zeitweilig Arbeitsräume im Rechenzentrum.

Der DDR-Bau, der 2015 übergangsweise als Arbeitsort für Kreative freigegeben worden ist, sollte Ende 2023 abgerissen werden, um Platz für den Wiederaufbau des Garnisonkirchenschiffs zu machen. Nach einem Anfang Juni verabschiedeten Stadtverordnetenbeschluss ist allerdings eine Neuausrichtung mit Kirchturm und Rechenzentrum, doch nunmehr ohne Schiff möglich.

Einen ersten Testlauf für „Blickwinkel Potsdam 1.0“ sollte es eigentlich im März geben. Der Zeitplan musste wegen Corona korrigiert werden. Die Idee für das Projekt kam von der Künstlerin Jeanne van Dijk und dem Kunstagenten Lars Kaiser, beides Mieter im Rechenzentrum.

Der Kirchturmstumpf überragt das Rechenzentrum

Dass die Kunstaktion erst später startet, bezeichnen sie als Glücksfall. Denn wegen des Fortschritts der Baustelle stünden nun sechs statt der ursprünglich geplanten vier Räume zur Verfügung.

Die Kirchturmbaustelle überragt mittlerweile das Rechenzentrum. Quelle: Varvara Smirnova

Ende Mai hat der stetig wachsende Kirchturmstumpf das Höhenniveau des Rechenzentrums genommen, sagt Stiftungs-Kommunikationsvorstand Wieland Eschenburg. Nach aktuellem Zeitplan soll er im Sommer 2022 die volle Höhe von 88 Metern erreicht haben.

Mit vier Millionen Euro fehlt laut Eschenburg noch ein Zehntel der Summe für die Vollendung des Turms. Gegebenenfalls werde man ohne Sandstein-Schmuck und ohne Glockenspiel eröffnen.

Die Studie für den Neubau eines Carillons mit 51 anstelle der früher 40 Glocken werde noch im Juli erwartet. Im Spätsommer werde ein mobiler Carillons-Spieltisch erwartet, an dem interessierte Potsdamer wie Friedenskirch-Kantor Johannes Lang schon einmal üben könnten.

Die Künstler arbeiten ohne Honorar

Die Kunstaktion im Oktober werde von der Stiftung und von Sponsoren finanziert. Die Künstler arbeiteten komplett ohne Honorar, könnten aber sicher von der Öffentlichkeit profitieren, die sie mit dem Ausstellungsprojekt bekommen.

„Formverlust“, die zweite Installation von Chris Hinze. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Kaiser und van Dijk schilderten beim Rundgang ihre Idee von einer kontinuierlichen künstlerischen Begleitung der Garnisonkirchenbaustelle vielleicht in Anlehnung an den auch „Canalotto“ genannten Otto Heinrich, der mit seinen Gemälden das Erinnerungsbild vom Vorkriegs-Potsdam prägte.

Eine erste Probe gab am Freitag Sebastian Kommerell, einer der Kunst-Veteranen aus dem Rechenzentrum, der vor Ort ein Bild der Baustelle mit Garnisonkirchstumpf und dem Rechenzentrum nebenan auf die Leinwand zauberte.

Kunstautomat für Garnisonkirchen-Spende

Kaiser wird am Sonnabend mit seiner Agentur Kunsttick einen Kunstautomaten vor der Kapelle der Nagelkreuzgemeinde eröffnen, an dem man sich für zwei Euro kleine Kunstwerke über Potsdam und die Garnisonkirche ziehen kann. 20 Cent gehen pro Stück als Spende an die Stiftung.

Den Zwiespalt des Ortes hat Chris Hinze mit einer zweiten Installation „Formverlust“ in der Etage unter seiner „Kreuzfahrt“ aufgegriffen. Dort hängen 13 teils grotesk deformierte Bootsskelette senkrecht im dunklen Raum. Sie erinnern vielleicht an Rinderhälften in einer Schlachterei – doch das ist längst nicht die schrecklichste Assoziation.

Von Volker Oelschläger