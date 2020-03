Potsdam

Zum 75. Jahrestag des Luftangriffs auf Potsdam im Zweiten Weltkrieg soll der viergeschossige Sockelbau des neuen Garnisonkirchturms in der Stadt fertiggestellt sein. Nach dem Jahrestag am 14. April könne dann voraussichtlich der eigentliche Turmbau beginnen, sagte eine Sprecherin der Garnisonkirchenstiftung am Donnerstag in Potsdam. Der Kirchturm soll wie das Original knapp 90 Meter hoch werden.

Angriff 1945, Abriss 1968, Wiederaufbau seit 2017

Die evangelische Garnisonkirche wurde bei dem alliierten Luftangriff auf den Potsdamer Hauptbahnhof 1945 weitgehend zerstört. Die Ruine des Kirchenschiffs und der beschädigte Turm wurden 1968 in der DDR abgerissen. Seit 2017 wird ein neuer Turm am historischen Standort der Garnisonkirche errichtet. Das Bauprojekt ist wegen der Geschichte der früheren preußischen Militärkirche umstritten. Die evangelische Kirche will den neuen Turm für Friedens- und Versöhnungsarbeit nutzen.

Kürzlich wurde der symbolische 1.000.000ste Ziegelstein eingesetzt. Der Garnisonkirchturm insgesamt soll im Sommer 2022 eröffnet werden.

Bund finanziert die Hälfte der Baukosten

Doch die Finanzierung ist noch nicht gesichert. Etwa zehn Prozent der Baukosten sind noch nicht gedeckt. Der Bund will gut 20 Millionen Euro der Baukosten tragen – und damit mehr als die Hälfte –, die evangelische Kirche will fünf Millionen Euro Kredite bereitstellen. 2019 wurden nach Stiftungsangaben rund eine Million Euro privater Spenden eingeworben worden.

