Nachdem der Bundesrechnungshof die finanzielle Lage der Stiftung Garnisonkirche in Zweifel gezogen hat, stellt sich die Frage, wie der Betrieb des im Turm geplanten Versöhnungszentrums dauerhaft wirtschaftlich getragen werden kann. Am Dienstag stellten die Bürgerinitiative Potsdam ohne Garnisonkirche, der Architekt Philipp Oswalt und Carsten Linke für den Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen die Ergebnisse umfangreicher Recherchen und eigener Berechnungen vor.

Kritiker: Großteil der Spenden fließt nicht in den Bau

Sie haben Akten der bei der Stiftungsgründung beteiligten Landesministerien, den Prüfbericht des Rechnungshofs und die Aussagen der Stiftung Garnisonkirche ausgewertet. Ihr Kernergebnis: Der laufende Betrieb der Stiftung mit ihren zehn Mitarbeitern, Mieten, Marketings, Veranstaltungs- und Bildungskosten frisst schon heute etwa Hälfte der eigentlich für den Bau eingeworbenen Spenden auf. „Das eigentliche Drama ist aber der dauerhafte Betrieb“, so Philipp Oswalt. Denn wenn der fertige Kirchturm in Betrieb geht und ein Darlehen der Landeskirche für den Bau zurück gezahlt werden muss, tut sich ein Loch auf – nach optimistischen Berechnungen der Kritiker beträgt das künftige Defizit fast eine Million Euro im Jahr. Die detaillierten Kalkulationen haben sie auf dem Internetportal www.lernort-garnisonkirche.de veröffentlicht.

Das Betriebskonzept der Stiftung von 2016 sieht jährliche Ausgaben von 610 000 Euro vor, darunter 150 000 Euro zur Rückzahlung des Darlehens. Carsten Linke stellt dem geschätzte Kosten von 1,55 Millionen Euro gegenüber. Vor allem die Instandhaltungsrücklage für das Bauwerk setzt er wie im Bericht des Rechnungshofs empfohlen mit allein 540.000 Euro acht Mal so hoch an, wie die Stiftung. Auch bei den Personalkosten rechnen die Kritiker mit deutlich höheren Ausgaben und höherem Aufwand, als die Stiftung in ihrem eigenen Konzept angibt. Dort ist nur eine Person für Ticket- und Shopverkauf, Ausstellungsbetreuung und andere Aufgaben vorgesehen. „Ein Fantasiegebilde“, nennt Oswalt das.

Philip Oswalt. Quelle: Peter Degener

Innenministerium: Zu wenig Kapital für Gründung der Stiftung

Die Recherche in den Akten des Innenministeriums zur Gründung der Stiftung ergab zudem, dass das Problem schon von Beginn an bekannt war: Der Aktenvermerk einer Ministerialrätin des Innenministeriums hält fest, dass die Gründung der Stiftung an ihrer ungenügenden Kapitalausstattung scheitern müsste, durch die der Stiftungszweck nicht erreicht werden könnte. Der Zweck besteht nicht im Bau des Gebäudes, sondern in dessen Betrieb als Versöhnungszentrum. Tatsächlich hatte das Innenministerium die Genehmigung der Stiftung mehrfach versagt und das Finanzministerium auch bedenken wegen der Gemeinnützigkeit geäußert. Doch am Ende scheint sich Jörg Schönbohm (CDU), der damalige Innenminister und Chef der Stiftungsaufsicht, der zugleich Schirmherr des Wiederaufbaus war, durchgesetzt zu haben. Für Sara Krieg von der BI Potsdam ohne Garnisonkirche steht fest: „Die Stiftung hätte ohne Kapital und gesicherte Einnahmen nicht genehmigt werden dürfen, weil sie ihre Zweck nicht erfüllen kann. Ihre Anerkennung fußt auf politischem Einfluss.“

Die Stiftung selbst äußerte sich am Dienstag über das Verhältnis von Spenden und deren Nutzung für den Bau auf MAZ-Anfrage nicht. In einem „Faktencheck“, den sie auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat“, erklärt sie zur Finanzierung des Turms, dass sie Ende November 2021 einen Fördermittelantrag für die bereitliegenden 4,5 Millionen Euro bei der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gestellt habe. „Die Stiftung wird die Eigenmittel in Höhe von 15,5 Millionen Euro nachweisen“, heißt es. Damit wären zumindest die Baukosten für den Turm samt Haube ohne Bauschmuck abgedeckt – jedoch nicht der Betrieb des Turms über die nächsten Jahrzehnte.

Landeskirche sieht keine Gefahr von Überschuldung der Stiftung

Philipp Oswalt hat auch die kirchliche Stiftungsaufsicht der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) mit den Rechercheergebnissen und der womöglich ungenügenden Finanzplanung konfrontiert. In dem der MAZ vorliegenden Antwortschreiben der EKBO heißt es , sie habe die Kritiken zur Kenntnis genommen, „ sich ihren Inhalt aber aufgrund einer anderen Bewertung nicht zu eigen gemacht.“ Das von den Kritikern behauptete dauerhafte Defizit beim Turmbetrieb und eine daraus folgende Insolvenz sieht die EKBO als nicht gegeben an: „Eine Überschuldung der Stiftung ist in keiner Weise gegeben“, erklärt die Landeskirche.

Wer am Ende Recht behält, soll allerdings schon bald unabhängig feststehen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat als Mitglied des Kuratoriums zudem einen Beschluss gefordert, dass eine „Zweitmeinung“ über die Wirtschaftlichkeit des Betriebskonzeptes eingeholt werden soll. Die Stiftung erklärt in ihrem „Faktencheck“, dass die Stiftung „bei der Überprüfung und Weiterentwicklung des Betriebskonzeptes schon jetzt von externer Kompetenz unterstützt“ werde. Weil sich der Betrieb nicht rechne, sehen die Kritiker um Oswalt die Landeskirche in der Pflicht. „Sie hat die Stiftung genehmigt. Sie trägt die Hauptverantwortung und duckt sich weg und muss sich des Problems annehmen“, sagt Oswalt. Für die Stadtpolitik ist diese Frage essenziell, weil sonst womöglich der Turmbetrieb mit städtischem Geld ermöglicht werden muss, um einen ungenutzten Bau zu verhindern.

Turm soll „Ende 2023/Anfang 2024“ öffnen

Beim Bau des Turms finden derzeit vor allem im Inneren Fortschritte statt. Laut Stiftung wurden die ersten Fenster eingesetzt und gusseiserne Treppen in den Turmschaft eingehängt. Als nächstes solle die Außenfassade gestrichen werden. Die Fertigstellung rückt weiter nach hinten. Mittlerweile nennt die Stiftung „Ende 2023/Anfang 2024“ als Zeitfenster für die Eröffnung des Turms.

Der Antimilitaristische Verein von Carsten Linke arbeitet außerdem noch immer an Unterlagen für eine mögliche Strafanzeige. „Wir haben ein Anwaltsbüro, das mit uns berät, welche Auszüge aus dem Bericht des Bundesrechnungshofs die Grundlage für eine solche Strafanzeige sein könnten und welche weiteren Unterlagen nötig sind“, sagte Linke. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hatte in dem Bericht des Rechnungshofs noch keinen Anfangsverdacht für Straftaten wie Subventionsbetrug gesehen.

Von Peter Degener