Glockenspiel-Inschriften sind „unzumutbar“

Innenstadt

Der wissenschaftliche Beirat der Stiftung Garnisonkirche hält das Glockenspiel auf der Plantage wegen seiner Inschriften für „unzumutbar“.

Paul Nolte : „Aus heutiger Sicht historisch-politisch unzumutbar“

Das Gremium unter dem Vorsitz des Berliner Historikers Paul Nolte hat sich bereits Ende September in seiner letzten Sitzung mit dem Thema befasst und ein eindeutiges Urteil gefällt.

„Um es ganz klar zu sagen: Das Glockenspiel mit seinen Inschriften ist aus heutiger Sicht historisch-politisch unzumutbar“, sagte Nolte auf MAZ-Anfrage.

Der Wissenschaftliche Beirat des Wiederaufbaus der Garnisonkirche wird von Historiker Paul Nolte geleitet. Quelle: Friedrich Bungert

Erinnerung an Wehrmacht auf den Glocken blendet Vernichtungspolitik aus

Das Glockenspiel müsse „mit seinen Inschriften im Kontext der Geschichte der alten Bundesrepublik in den 1980er Jahren verstanden werden, genauer gesagt, im Kontext revisionistischer und militaristischer Bestrebungen, die nach der deutschen Einheit und erst recht im Jahre 2019 als überwunden gelten müssen“, so Nolte weiter.

Das gelte beispielsweise für die Inschrift „suum cuique“, die von den Nationalsozialisten menschenverachtend missbraucht worden sei, aber ebenso „für eine Erinnerung an die Wehrmacht und den deutsche Krieg im Osten 1941-45, der die tiefe Verstrickung in Vernichtungspolitik und Holocaust ausblendet.“

Auf einigen Glocken werden Wehrmachtsverbände geehrt, die vorrangig am Krieg gegen die Sowjetunion beteiligt waren. Das Glockenspiel der Garnisonkirche auf der Plantage ist verstummt. Jan Russezki

Als „Mahnmal“ und Ausstellungsstück denkbar – mit entsprechenden Erläuterungen

Laut Historiker Nolte könne das Glockenspiel auf der Plantage „höchstens als ein Mahnmal und Erinnerungszeichen für bestimmte Sichtweisen und Bestrebungen verwendet werden. Konkret heißt das, dass es als ein Ausstellungsstück denkbar ist, das durch Erläuterungen in seinen Kontext gestellt werden muss.“

Wenn man dem Urteil der Fachleute in dem Gremium vertraut, kann sich die Stadt Potsdam, der das Glockenspiel gehört, die angekündigte umfangreiche wissenschaftliche Untersuchung der Inschriften sparen: „Aus Sicht des Wissenschaftlichen Beirats ist dieser Befund so klar, dass es einer weitergehenden Begutachtung nicht mehr bedarf“, sagt Nolte.

Das Glockenspiel darf damit als revisionistisches und militaristisches Objekt gelten.

Oberbürgermeister hatte wissenschaftliche Untersuchung angekündigt

Es war diese Befürchtung, die Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) Anfang September zur Abschaltung bewegte. Er hatte deshalb angekündigt, dass man die Inschriften auf den insgesamt 40 Glocken im Detail betrachtet und prüft, „wer darauf verewigt ist und wie man damit umgeht“.

Die Stadtverwaltung bestätigte am Donnerstag auf MAZ-Anfrage, dass sich Schubert zwischenzeitlich „mit der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau getroffen und ein Verfahren besprochen“ habe. „Es wurden erste wissenschaftliche Institute mit Sitz in Potsdam kontaktiert“, sagte eine Stadtsprecherin. Die vorgesehene wissenschaftliche Untersuchung werde demnach „mindestens ein halbes Jahr“ dauern.

Schubert hatte angekündigt, dass das Ergebnis der Ausgangspunkt für eine Diskussion zum künftigen Umgang mit dem Glockenspiel sein solle.

Offener Brief an Bundespräsident forderte Abriss des Glockenspiels

Der überraschenden Abschaltung im September vorangegangen war ein offener Brief des Architekturprofessors Philipp Oswalt an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ( SPD), der Schirmherr des Wiederaufbaus der Kirche ist.

Darin hatte Oswalt „einen klaren Trennungsstrich zu jeglichen militaristischen und rechtslastigen Traditionen“ und „zu den rechtsradikalen Ursprüngen des Wiederaufbauprojektes“ sowie einen Abriss des Potsdamer Glockenspiels gefordert.

Die Einweihung des Glockenspiels auf der Plantage am 14. April 1991 Quelle: Christel Köster

Seit 1991 steht das Glockenspiel in Potsdam – und war von Beginn an in Kritik

Es war zwischen 1984 und 1987 von der Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel um den Bundeswehr-Offizier Max Klaar durch Spenden in Iserlohn rekonstruiert und nach der Wiedervereinigung an die Stadt Potsdam geschenkt worden.

Am 14. April 1991, dem Jahrestag der Bombennacht von Potsdam, war es auf der Plantage eingeweiht worden. Es stand wegen seines Symbolgehalts von Beginn an in der Kritik.

Von Peter Degener