Innenstadt

Das Glockenspiel in der Plantage ist vom Landesamt für Denkmalschutz in die Denkmalliste aufgenommen worden. Das hat die MAZ am Mittwochvormittag aus Fraktionskreisen im Potsdamer Rathaus erfahren. Demnach wurden die Fraktionen am Dienstagabend per Mail vom Büro des Oberbürgermeisters darüber informiert. 

Rathaussprecher Jan Brunzlow bestätigte die Information auf Anfrage. Das Rathaus sei am Dienstag vom Landesamt vorab per Mail informiert worden. Laut Begründung des Landesamtes sei es sich als Gegenstand einer 30-jährigen intensiven stadtpolitischen Debatte ein schützenswertes Zeugnis der jüngeren Zeitgeschichte.

Das am 14. April 1990 aufgestellte Geläut war eine Spende der in den 1987 gegründeten Traditionsgemeinschaft Glockenspiel Iserlohn (TPG). Das historische Geläut war zum Ende des Zweiten Weltkrieges am 14. April 1945 mit der Garnisonkirche zerstört worden. Die TPG um den politischen Rechtsaußen Max Klaar war später auch maßgeblich an den Bemühungen zum Wiederaufbau der Garnisonkirche beteiligt.

Aufstellung und Eröffnung des Glockenspiels der Garnisonkirche an der Plantage am 14. April 1991 Quelle: MAZ/Christel Köster

Die evangelische Kirche, die den Wiederaufbau in den 1990er Jahren zunächst abgelehnt hatte, präsentierte 2001 ein eigenes Nutzungskonzept „The spirit of change – Veränderung ist möglich“, das zum Bruch mit der TPG und der ihr verbundenen Stiftung Preußisches Kulturerbe führen sollte.

Umstrittene Inschriften der Glocken

Der weitere Umgang mit dem Glockenspiel ist umstritten. Im September 2019 wurde es nach wachsender öffentlicher Kritik abgestellt. Laut Garnisonkirchenstiftung gibt es keine Verwendung dafür im wiederaufgebauten Garnisonkirchturm. Der wissenschaftliche Beirat der Stiftung Garnisonkirche kam später zu dem Ergebnis, dass die Nachbildung des Glockenspiels ein Objekt revisionistischer und militaristischer Bestrebungen der 1980er Jahre sei, das „Vernichtungspolitik und Holocaust“ ausblende.

Die weitere Debatte zur Zukunft des Glockenspiels ist bis zum Herbst ausgesetzt: Dann sollen Ergebnisse einer zweiten Phase des Werkstattverfahrens zur Zukunft des Gesamtareals mit Garnisonkirche, Rechenzentrum und Plantage vorliegen.

Zurückgestellt sind bis dahin auch mehrere Anträge aus den Fraktionen zum weiteren Umgang mit dem Glockenspiel. Als Vorschläge stehen unter anderem das Einschmelzen der Bronzeglocken (Grüne) sowie ein Umbau des Turms zum Klettergerüst (Die Andere).

Stadtverwaltung wurde von Entscheidung überrascht

Die Stadt war laut Rathaussprecher Brunzlow nicht in die Prüfungen des Landesamtes einbezogen. Landeskonservator Thomas Drachenberg habe Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) lediglich telefonisch darüber informiert. Mit dem Land müsse nun geklärt werden, ob künftige Veränderungen am Erscheinungsbild erlaubnispflichtig sind.

Oberbürgermeister Schubert erklärte am Mittwoch, er hoffe, dass die Entscheidung des Landesamtes die in den vergangenen zwei Jahren gewachsene sachliche Gesprächsatmosphäre zur Garnisonkirche nicht belaste.

Von Volker Oelschläger