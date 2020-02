Grüne für Kreativhaus und architektonischen Bruch

Innenstadt

Die Potsdamer Grünen haben sich innerparteilich dafür ausgesprochen, dass bei jedem Neubau auf der Fläche des früheren Schiffs der Garnisonkirche „durch moderne Architektursprache ein baulicher Bruch erkennbar sein muss“.

Zugleich entschied sich der Kreisverband für einen möglichst weitgehenden Erhalt des Kreativhauses Rechenzentrums. Die Stiftung Garnisonkirche soll zudem dazu aufgerufen werden, sich einem Beteiligungsprozess von Bürgern und Nutzern nicht zu verschließen, sondern daran teilzunehmen.

Einen entsprechenden Beschluss haben rund 60 Parteimitglieder einen auf einer Mitgliederversammlung am späten Donnerstagabend im Kosmos-Saal des Rechenzentrums gefasst.

„ Narben der Geschichte baulich stehen zu lassen“

„Wer Narben hat, hat etwas erlebt. Man kann sie überschminken oder sichtbar lassen – um zu mahnen oder Interesse zu wecken“, sagte die Grünen-Kreisvorsitzende Carolin Hermann, „die Stadt ist gespalten. Ich finde es wichtig, die Wunden zu heilen, aber die Narben der Geschichte auch baulich stehen zu lassen, damit wir über die Geschichte ins Gespräch kommen können.“

Für den Kreisvorstand, der den Antrag einbrachte, stehe außer Frage, dass es einen baulichen Bruch mit dem Turm geben müsse. „Ein historisierender Nachbar ist für uns nicht akzeptabel. Dies würde die Narben der Geschichte überschminken“, so Hermann.

Alle Varianten zum Erhalt des Rechenzentrums gleichwertig prüfen

Die Stadtverordnete Saskia Hüneke warb erfolgreich dafür, dass alle Varianten – Gesamterhalt, Teilerhalt oder ein Neubau des Rechenzentrums – gleichberechtigt untersucht werden sollen, wenn auch der weitestgehende Erhalt die Vorzugsvariante sei. „Wenn wir uns auf eine Variante festlegen, endet der Diskurs sehr schnell, aber wir wollen doch Beteiligung“, sagte sie.

Gestritten wurde um die Frage, ob die Funktion des Rechenzentrums als Kreativhaus „untrennbar mit seinem Ort verbunden“ sei oder nicht. Eine Mehrheit entschied sich für diese Aussage und die Nutzung des Rechenzentrums für sozio-kreative Zwecke.

Keine Meinung zur Rolle des Oberbürgermeisters im Kuratorium

Ursprünglich war auch ein Beschluss zur Rolle des Oberbürgermeisters im Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche vorgesehen. Es wurde aber überraschend abgelehnt, dass er sich „insbesondere für eine wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung der Geschichte des Ortes“ einsetzen solle und bei der geplanten Dauerausstellung im Turm auch Kritiker einbezogen werden sollten.

Das Kreativhaus Rechenzentrum und die Baustelle des Turms der Garnisonkirche in der Breiten Straße in Potsdam Quelle: Peter Degener

Mit der Forderung nach dem Erhalt des Rechenzentrums und einem architektonischen Bruch auf dem Grundstück des früheren Kirchenschiffs liegen die Grünen damit nun auf einer Linie mit dem Oberbürgermeister.

Er hatte kürzlich einen Fahrplan zur Lösung des Konflikts um die künftige Gestaltung des Standorts der Kirche und des Kreativhauses vorgestellt und sich darin selbst für den „weitestgehenden oder vollständigen“ Erhalt des Rechenzentrums, sowie eine moderne Architektur ausgesprochen, die sich vom barocken Kirchturm deutlich abheben müsse.

Sozialdemokraten diskutieren das Thema am 9. März

Die Potsdamer Sozialdemokraten planen ebenfalls eine Mitgliederversammlung. Am 9. März wollen sie parteiintern diskutieren, wie der Prozess der Neugestaltung der Plantage weitergehen könnte. Ein Beschluss wie bei den Grünen soll dabei aber nicht gefasst werden. Die Linke unterstützt den Erhalt des Kreativhauses und will für die Fläche des einstigen Kirchenschiffs ebenso wie Grüne und Schubert einen neuen Inhalt und eine neue Form.

Die CDU hatte zuletzt deutlich gemacht, dass sie das Rechenzentrum abreißen will und zudem auch das Kirchenschiff in historischer Form rekonstruieren will. Das steht allerdings angesichts einer Absage des evangelischen Kirchenkreises an das Schiff nicht zur Debatte.

Von Peter Degener