Das von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) angekündigte Gutachten zum weiteren Umgang mit dem umstrittenen Glockenspiel auf der Plantage kommt später. Aufgrund der haushaltslosen Zeit sei es im ersten Halbjahr leider noch nicht möglich gewesen, einen Vertrag für die Untersuchung zuschließen, sagte Rathaus-Sprecherin Christine Homann auf MAZ- Anfrage. Derzeit werde der Vertragsabschluss vorbereitet.

Das Glockenspiel, eine Nachbildung des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Carillons der Potsdamer Garnisonkirche, war in den 1980er Jahren aus Spenden finanziert und zunächst in Iserlohn aufgestellt worden. Nach dem Mauerfall kam es am 14. April 1991 auf die Plantage in der Potsdamer Innenstadt. Mit der Einweihung wurde zugleich die Spendensammlung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche eröffnet.

Das Glockenspiel war von Anfang an umstritten. Kritiker monierten unter anderem revanchistische Inschriften in den Glocken.

Im September des vergangenen Jahres wurde das Geläut auf Initiative von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) bis auf weiteres abgestellt, um zunächst die Inschriften wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Die Gesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche teilte zur selben Zeit mit, das Glockenspiel aus technischen Gründen nicht für den wieder aufgebauten Garnisonkirchturm verwendbar.

Im November gab die Stadt auf CDU-Anfrage bekannt, dass sich die Stadt mit dem Leibnitz-Zentrum für Zeithistorische Forschungen Potsdam (ZZF) in Abstimmungen zur Übernahme einer wissenschaftlichen Untersuchung befinde. Die Untersuchung sollte nach ersten Schätzungen 5000 Euro kosten. Ergebnisse sollten zum zweiten Quartal 2020 vorliegen.

Konkrete Maßnahmen zum weiteren Umgang mit dem Glockenspiel sollten erst aus den Ergebnissen der wissenschaftlichen Untersuchung abgeleitet werden. Das betreffe auch die Frage einer möglichen Wieder-Inbetriebname.

Der wissenschaftliche Beirat der Stiftung Stiftung Garnisonkirche kam aufgrund eigener Untersuchungen allerdings schon vor dieser Auskunft zu einem eindeutigen Ergebnis. Das Gremium unter dem Vorsitz des Berliner Historikers Paul Nolte hat sich bereits Ende September mit dem Thema befasst.

Nach Einschätzung des Beirats ist die Nachbildung des Glockenspiels ein Objekt revisionistischer und militaristischer Bestrebungen der 1980er Jahre, das Vernichtungspolitik und Holocaust ausblende. Der Befund sei „so klar, dass weitergehende Untersuchungen durch die Stadt nicht mehr nötig“ seien.

Von Volker Oelschläger