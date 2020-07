Potsdam

Was für ein Coup: Daniel Libeskind soll die Ergänzung zum nachgebauten Turm der Potsdamer Garnisonkirche entwerfen, oder wenigstens Skizzen dazu liefern – so ganz klar ist das immer noch nicht. Der Schöpfer des Berliner Jüdischen Museums, des Dresdner Militärhistorischen Museums, dieser hoch aufgeladenen Geschichtsarchitekturen, müsse doch der Richtige sein, um die verfahrene Situation in Potsdam einzurenken, in der Alte-Stadtbild-Fans und Preußen-Traditionalisten mit DDR-Nostalgikern und kritischen Historikern und Architekten um das Bild der Stadt fechten.

Libeskind ist ein überaus freundlicher und oft sehr humorvoller Mann, der in Interviews und Reden, seinen vielen Vorträgen und Büchern, Ideen in langen Schleifen spricht, vorsichtig abklopft, was die Zuhörer hören wollen und gleichzeitig versucht, deren Sichtrahmen in Geschichte, Landschaft, Mythologie oder Musik auszudehnen, um seine Formen und Projekte zu begründen.

Zur Galerie Der New Yorker Architekt Daniel Libeskind ist ein Star in der Branche. Nun ist er für einen Bau an der Garnisonkirche im Gespräch. Gebaut hat Libeskind bereits auf der ganzen Welt. Ein Überblick über seine Bauten.

Libeskind weiß nämlich eines genau: Formen vermitteln immer auch Bedeutung, und die Geschichte, die um ein Projekt herum erzählt werden kann, ist für dessen gesellschaftliche Rolle mindestens so wichtig wie das Projekt selbst, wie die Fassaden, Grundrisse, die Auswahl der Materialien und Konstruktionen. Spätestens seit den heftigen Debatten um die militaristischen Symbole am Turmnachbau oder der ungeheuerlichen Nachschöpfung einer dezidiert antijüdischen Inschrift am Nachbau der Berliner Schlosskuppel sollte klar sein, welche Untiefen zu überwinden sind.

Veränderte Perspektiven

Das ist eine der wichtigsten Lehren jenes „Dekonstruktivismus“ – ein viel zu ungenauer, aber eben etablierter Begriff –, den Libeskind etwa mit der grandiosen Architektin und Raumerfinderin Zaha Hadid oder dem strengen Peter Eisenman, Schöpfer des Berliner Holocaustmemorials, seit den späten 1970ern entwickelte. Sie alle sorgten mit grandiosen Zeichnungen und pathetisch aufgeladenen, oft riesigen Modellen für Furore, in denen die Perspektivpunkte sich ständig ändern, kanonische Regeln der klassischen Architekturdarstellung über den Haufen geworfen wurden. Sie sollten gelesen werden wie ein Text mit vielen Unterbedeutungen.

Daniel Libeskind. Quelle: KEYSTONE / EPA FILE

Es ging gegen den erstarrten und kommerzialisierten Modernismus der Nachkriegszeit, aber auch gegen die so selbstsichere Postmoderne, die mit der Berufung auf die Vergangenheit der Architektur neue Wege suchte. Die Formen sollen nicht mehr eindeutige, klare Botschaften an die Betrachter vermitteln, sondern die Vielfalt des möglichen Denkens klar machen und damit auch, dass es Zwangsläufigkeiten weder in der Geschichte noch in der Kultur jemals geben kann.

Libeskinds Bauwerke überzeugen nicht immer

Das Resultat dieser Überlegungen ist nicht immer überzeugend, oft blanker Formalismus, der sich im Gezicke und Gezacke von Fenstern und Konstruktionen erschöpft. Das von ihm entworfene Wohnhaus gegenüber der Berliner BND-Zentrale etwa oder die Idee, einen Turm in der Länge des amerikanischen Unabhängigkeitsdatums in New York zu errichten, sind blanker Polit-Kitsch.

Das herrlich-monumentale Royal Museum of Ontario in Toronto wurde durch seine gläsernen Zacken zu einem unverständlichen Raumgewirr ruiniert. Die Idee, das Kopenhagener Museum als umgekipptes, zerschelltes Rettungsboot zu gestalten, obwohl doch die Dänen ihre jüdischen Nachbarn gerade gerettet hatten, ist bei aller räumlichen Intimität wenigstens widersprüchlich. Aber sie entspricht immerhin genau dem antiheroischen Selbstbild, das Dänemark von sich selbst hat.

Er zeigt die inneren Widersprüche seiner Auftraggeber

Trotzdem ist es ein grundsätzliches Missverständnis, wenn Libeskind als „Versöhner“ im Streit um die Garnisonkirche begriffen wird. Seine Architektur ist gerade keine Versöhnungsarchitektur, war es nie. Ganz im Gegenteil gelang es Libeskind mit seinen besten Projekten, die inneren Widersprüche der Ideen seiner Auftraggeber und die gesellschaftlichen Probleme, die damit zusammenhingen, offenbar zu machen.

Die Potsdamer Garnisonkirche Um den Wiederaufbau der Garnisonkirche wird in Potsdam seit Jahrzehnten gestritten. Die nach Plänen des Architekten Philipp Gerlach in den Jahren 1730 bis 1735 im Auftrag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I im Stil des norddeutschen Barocks gebaute evangelische Kirche wurde 1945 bei einem britischen Luftangriff zerstört. 1968 ließ die DDR-Führung die Ruine sprengen. Umstrittenist der Wiederaufbau nicht zuletzt, weil sich Hitler und Hindenburg dort am 21. März 1933 bei dem von den Nationalsozialisten initiierten Tag von Potsdam die Hand reichten. Im Wiederaufbaustreitgibt es grob drei Fraktionen. Diejenigen, die in der Kirche ein Symbol des preußischen Militarismus sehen und den Wiederaufbau prinzipiell ablehnen, diejenigen, die an der DDR-Moderne festhalten und deshalb eine neue Architektur befürworten und diejenigen, die den alten Zustand wiederhaben möchten. Der Kirchturm wird zurzeit rekonstruiert. Sollte das Kirchenschiff ebenfalls in alter Gestalt wiedererstehen, müsste das Rechenzentrum daneben, ein Bau aus DDR-Zeiten, weichen.

Auch in Potsdam hat er sofort den Finger in die Wunde gelegt, als er versprach, das so verhasste Rechenzentrum und seine grandiosen Wandmosaiken in seinen Entwurf integrieren zu wollen – womit ein Nachbau der historischen Kirche ausgeschlossen ist.

Das heutige Jüdische Museum in Berlin verdankt diesem Ansatz sogar seine institutionelle Existenz. Eigentlich war hier nur ein multifunktionaler Anbau an das Berlin-Museum im einstigen preußischen Kammergericht gefordert, in dem auch die Judaica-Sammlung unterkommen sollte.

Die Rückseite des Jüdischen Museums. Quelle: dpa

Doch die sensationelle Architektur mit ihren Schrägen und Irritationen, den Leerräumen und symbolischen Gärten, die das Thema Juden in Deutschland zum Hauptthema machte, erzwang neben der veränderten politischen Lage nach 1990 geradezu die Gründung einer eigenen Institution, die Herauslösung des Jüdischen Museums aus dem Berliner Stadtmuseum.

Die Stadt Potsdam muss wissen, was sie will

Libeskind braucht starke Bauherren, starke Bauprogramme, um sich daran zu reiben, die Debatte zu klären. Wenn man ihn aber nur benutzt, um die eigene Ideenlosigkeit zu verdecken, um Konflikte zu vertuschen, kam bisher immer Zacken-Kitsch heraus.

Solange also Potsdam nicht selbst weiß, was es haben will, und dann auch bereit ist, dieses Haben wollen in Frage zu stellen, wird es nach aller Erfahrung keinen guten Libeskind-Entwurf kriegen. Ganz abgesehen davon, dass ein möglichst offener Wettbewerb bei einem so herausragenden Projekt immer noch der sauberste Weg zu einem Auftrag ist, nicht die Direktvergabe.

Zum Autor: Nikolaus Bernau ist ein preisgekrönter Architektur-Kritiker und Buchautor. Er lehrt Architektur-und Museumsgeschichte in Cottbus und Berlin.

Von Nikolaus Bernau