Das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche lehnt eine externe Prüfung der Finanz- und Sachlage zum Bau und Betrieb des Turms der Garnisonkirche ab. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) war nach dem Prüfbericht des Bundesrechnungshofs zur Finanzierung des Projekts vom Hauptausschuss in die Pflicht genommen worden. Er sollte als Mitglied des Kuratoriums dafür Sorge tragen, dass die Ergebnisse des Rechnungshof von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Vorstand der Stiftung Garnisonkirche soll Prüfbericht des Rechnungshofs aufarbeiten

Dem ist er bei der Sondersitzung des Kuratoriums am Freitag zwar nachgekommen, wie eine Stadtsprecherin jetzt auf MAZ-Anfrage erklärte: „Der Oberbürgermeister hat vorgeschlagen, externe Dritte zur Bewertung von Sachverhalten des Berichtes hinzuzuziehen. Unter anderem hat er im Kuratorium vorgeschlagen, das im Bericht kritisierte zukünftige Betriebskonzept mit Hilfe Dritter überprüfen zu lassen.“ Für ihn käme auch das kirchliche Rechnungsprüfungsamt infrage.

Allerdings scheint Schubert damit im Kuratorium nicht durchgedrungen zu sein. Denn weiter heißt es auf die MAZ-Anfrage: „Das Kuratorium ist übereingekommen, dass zunächst der Vorstand die Kritik des Prüfberichtes aufarbeitet und das Ergebnis in der kommenden regulären Sitzung beraten wird.“ Das Ergebnis solle aber anschließend „auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt“ werden. Der zweite Auftrag des Hauptausschusses war die Einladung des Stiftungsvorstands in den Hauptausschuss – diese Einladung sei „ausgesprochen“ worden.

Kritik am Ergebnis der Sondersitzung des Kuratoriums

Kommunalpolitiker hatten am Wochenende Kritik am Ergebnis der Sondersitzung geübt. So nannte es Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg „bizarr“, dass von der Stiftung nach der massiven Kritik des Rechnungshofs und der Verheimlichung des Berichts durch den Vorstand während der Verhandlungen mit der Stadt über ein Forum an der Plantage jetzt eine „Bestärkung der vertrauensvollen Zusammenarbeit“ propagiert werde.

Hierzu erklärt Schuberts Sprecherin: „Es gab in dem Konflikt um Garnisonkirche und Rechenzentrum in den letzten Jahren von allen Seiten eine Vielzahl von Belastungen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Jetzt jedoch - so wie in der Vergangenheit geschehen - bei Schwierigkeiten den Prozess abzubrechen, führt nur zu einer Fortsetzung des teilweise erbittert geführten Streits.“

Schubert hatte erwartet, „dass die Mitglieder des Kuratoriums über den Prüfbericht unmittelbar nach Übersendung an die Stiftung Garnisonkirche Kenntnis erhalten“. Er setze für das Forum an der Plantage auf die beschlossene externe Machbarkeitsstudie, die „alle offenen rechtlichen, baulichen und städtebaulichen und finanziellen Fragen“ untersuchen solle.

