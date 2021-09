Potsdam

Kritiker des Glockenspiels auf der Potsdamer Plantage gehen jetzt juristisch gegen den Denkmalstatus vor. Der Architekturprofessor und Lernort-Garnisonkirche-Mitgründer, Philipp Oswalt, hat gemeinsam mit dem Erziehungswissenschaftler und jüdischen Publizisten Micha Brumlik eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen das Landesdenkmalamt beim Kulturministerium eingereicht.

Deutung der Inschriften vom Glockenspiel in Potsdam

Architekturprofessor Philipp Oswalt gilt als großer Kritiker der Garnisonkirche und des Wiederaufbaus. Quelle: Friedrich Bungert

Darüber informierte er in einer Pressemitteilung, in der er zudem ein neues Gutachten zu den rechtsradikalen Inschriften der Glocken ankündigt. Das Papier beruhe „auf einer eigenen, mehrjährigen Archivrecherche“, so Oswalt, die belege, „dass die Bewertung des Glockenspiels als lediglich ,konservativ’ unzutreffend ist“, wie es im Gutachten des Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) zum Glockenspiel dargestellt werde. Die Inschriften würden „deutliche Bezüge zu rechtsradikalem Gedankengut aufweisen“.

Von MAZonline