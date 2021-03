Innenstadt

Die neuen Töne zur Geschichte der Garnisonkirche als preußisch-nationalem Symbol aus den Reihen der Stiftung für den Wiederaufbau ernten große Zustimmung. Zugleich bekräftigten die Aussagen im jüngst vorgestellten Konzept für die Dauerausstellung im Turm der Kirche auch Forderungen nach baulichen Veränderungen.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) nennt das Konzept gegenüber der MAZ einen „Zwischenschritt“. Für die endgültige Ausstellung werde es wichtig sein, „dass sie der Betrachterin und dem Betrachter deutlich macht, dass die Garnisonkirche nicht einfach eine schöne Barockkirche war.“ Schubert hat als Vertreter der Stadt Potsdam im Kuratorium der Stiftung das Konzept mitbeschlossen.

Schubert: „Bruch an Gebäude und Inhalt sichtbar vollziehen“

Weiter fordert Schubert: „Die Ausstellung wird in erster Linie zeigen müssen, dass es nicht allein wegen des Tages von Potsdam, sondern wegen der tief im preußischen Militarismus verwurzelten Symbolwirkung, die auch nach der kulturlosen Sprengung bis hin zu den ersten Überlegungen zum Wiederaufbau andauerte, nötig ist, einen Bruch an Gebäude und Inhalt sichtbar zu vollziehen.“

Stiftung Garnisonkirche stellt fest: „Es war kein Ort des Widerstands“

Kommentar: Schluss mit alten Mythen zur Garnisonkirche

Der gesamte Standort an der Plantage - also auch die Flächen von Rechenzentrum und Langem Stall - müsse der Potsdamer Bevölkerung „zur Auseinandersetzung mit unserer Stadtgeschichte und ihrer Auswirkung auf die deutsche Geschichte dienen und kann für kommende Generationen der Ort für eine kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Epochen werden.“

Philipp Oswalt fordert mehr Raum für Ausstellung im Turm

Das Ausstellungskonzept hat selbst von Seiten der Kritiker Lob erfahren – jeweils verbunden mit der Forderung, auch bauliche Konsequenzen aus den inhaltlichen Erkenntnissen zu ziehen.

Der Wiederaufbaukritiker Philipp Oswalt, der den digitalen „Lernort Garnisonkirche“ initiiert hat, ist über das Konzept erfreut: Damit vollziehe die Stiftung Garnisonkirche „eine grundlegende Änderung ihres Geschichtsbildes“, das bisher „ein beschönigendes und idealisiertes Geschichtsbild des Ortes gezeichnet“ habe. Darstellungen, für die Kritiker des Wiederaufbauprojektes bislang des Kirchenhasses, der Tatsachenverdrehung und als Ulbrichts Enkel bezichtigt worden seien, mache sich die Stiftung nunmehr selbst zu Eigen.

Doch angesichts der nur knapp 250 Quadratmeter großen Ausstellung in dem umfangreichen Bau handle es sich laut Oswalt bei der geplanten Dauerausstellung dennoch „um ein Feigenblatt, um am eigentlichen Vorhaben trotz anhaltender Kritik ungestört festhalten zu können.“ Er halte es für „inakzeptabel, dass im 21. Jahrhundert das Bildprogramm des preußischen Nationalprotestantismus ungebrochen nachgebildet wird.“

Oswalt fordert, „dass aus dem nun korrigierten Geschichtsbild, welches die jahrzehntelangen Begründungen für das Wiederaufbauvorhaben Lügen straft, Konsequenzen für Bauwerk und Stiftung folgen.“ Einerseits solle man auf militärischen Bauschmuck am Turm verzichten, andererseits auch das Erdgeschoss des Turmbaus der historischen Vermittlung der Geschichte des Ortes widmen.

„Bankrotterklärung“ nach jahrelanger Täuschung der Öffentlichkeit

Der Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen in Potsdam, der sich seit langem mit der Geschichte der Garnisonkirche auseinandergesetzt hat, lobt: „Mit der Konzeption der Dauerausstellung eignet sich die Stiftung Garnisonkirche das wissenschaftlich begründete Geschichtsbild der Hof- und Garnisonkirche Potsdam endlich an. Die Garnisonkirche war kein Ort der Opfer, sondern einer der Täter“, so Vereinsvorstand Carsten Linke. Zahlreiche Forschungsarbeiten hätten dies längst wissenschaftlich belegt.

Daher hält er das Konzept für eine „Bankrotterklärung“ von Befürwortern und Verantwortlichen wie Altbischof Wolfgang Huber. Diese hätten „sich und die Öffentlichkeit seit Jahren getäuscht“ und die Kritik an der „massiven Verknüpfung von Kirche, Macht, Militär und Krieg klein zu reden“ und zugleich den Widerstand des 20. Juli gegen das Naziregime „instrumentalisiert“. Wie berichtet, stellt auch das Stiftungskonzept nun klar, dass die Garnisonkirche kein Ort des Widerstands gewesen ist. Der Verein erkenne aber den nun eingesetzten Lernprozess an, so Linke.

Er unterstützt die Sicht des Oberbürgermeisters, dass ein Bruch außen sichtbar sein müsse. Er fordert allerdings, dass dieser „sofort erfolgen“ müsse – in Form eines „Trägerwechsel für die Aufarbeitung des preußischen Militarismus und die Potsdamer NS-Zeit“. Die Aufarbeitung solle als gesamtgesellschaftliche Geschichte nicht in Regie einer kirchlichen Stiftung erfolgen. Auch die Förderung der Ausstellung durch das Verteidigungsministerium mache „das Problem der inkonsequenten Geschichtsaufarbeitung nicht kleiner.“

BI zweifelt an Glaubwürdigkeit des „Sinneswandels“

Die weitreichendsten Konsequenzen fordert die Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche. „Mit ihrem neuen Ausstellungskonzept hat die Stiftung - zumindest auf den ersten Blick – neue Software installiert. Die Hardware bleibt leider die gleiche“, teilte die BI am Dienstag mit.

„Die unveränderte Selbstverständlichkeit des Turmbaus lässt Zweifel an der Glaubwürdigkeit des vermeintlichen ,Sinneswandels‘ aufkommen. Vielmehr verschärft das neue Konzept die kognitive Dissonanz dieses Wiederaufbaus.Würde die Stiftung ihr eigenes Konzept ernst nehmen, müsste sie den Turmbau sofort abbrechen“, kritisiert die BI.

