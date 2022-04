Potsdam

Maike Dencker wird am 30. April für den Vorsitz der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche kandidieren.

Als Ihre Kandidatur bekannt wurde, fragten manche als Reaktion „Maike Wer?“ Wie würden Sie diesen Menschen Ihre Motivation beschreiben?

Maike Dencker: Ich lebe seit dem Jahr 2000 in Potsdam und habe mich sofort in diese Stadt verliebt. So sehr, dass ich 2004 eine Gästeführerprüfung bei der IHK gemacht habe, um meinen Blick weiter zu schärfen. Da habe ich auch die Lücke im Stadtbild gesehen, wo früher die Garnisonkirche gestanden hat. 2004 hat sich auch die Fördergesellschaft gegründet. Ich wurde Mitglied, weil ich das Anliegen gut fand. Natürlich kann man sagen, dass ich kaum bekannt bin. Aber ich bin seit Jahren im Potsdamer Vereinswesen engagiert und war Stadtverordnete der CDU – wobei ich betonen möchte, dass ich keine „Abgesandte“ der CDU bin, wie es teilweise schon unterstellt worden ist.

„Ich bringe andere Qualitäten mit“

Manche Leute sagen auch, dass Sie ganz schön mutig sind, weil Sie gegen Matthias Dombert kandidieren. Immerhin ist er ein renommierter Jurist – auch mit besten Beziehungen zur Landeshauptstadt – und ein geschliffener Rhetoriker. Rechnen Sie sich da wirklich Chancen aus?

Warum sollte ich ängstlich sein? Ich bringe andere Qualitäten mit und ein neues Team für den Vorstand, das zur Wahl antritt. Wir sind zwölf Personen, darunter etwa der Jurist Cord Heinichen, die seit mehreren Monaten zusammenarbeiten – ausgelöst durch den „Kompromiss“ auf der Plantage, den die Stiftung Garnisonkirche, die Landeshauptstadt und die Kreativen im Rechenzentrum präsentiert haben. Daran hat Herr Dombert aktiv mitgearbeitet.

Wie war Ihre Reaktion darauf?

Wir Mitglieder waren völlig vor den Kopf gestoßen, weil er uns nicht informiert und gedanklich mitgenommen hat, obwohl es im Oktober eine Mitgliederversammlung gab. Ich kandidiere aus einem großen Gefühl der Empörung heraus. Als Mitglied habe ich eine andere Vorstellung, wie man als Fördergesellschaft arbeiten sollte. Was mich total geärgert hat war, dass wir zwar immer unsere Mitgliedsbeiträge zahlen durften, aber vieles nur aus der Zeitung erfahren haben. Eigentlich ist jedes Mitglied ein Werber für das Anliegen der FWG, aber man wird überhaupt nicht miteinbezogen. Das will ich ändern.

Der Jurist und FWG-Vorsitzende Matthias Dombert. Quelle: Privat

Wie soll das konkret aussehen?

Wir wollen Arbeitsgruppen für einzelne Punkte bilden. Eines der ganz großen Themen ist die Kommunikation – nach innen und außen. Es geht auch um die Planung von Veranstaltungen und besonders die Ansprache von Spendern. Ganz wichtig ist die bessere Einbeziehung der Ehrenamtlichen, die sich zum Beispiel sehr bei den Führungen einsetzen.

Viele Mitglieder sind Herren fortgeschrittenen Alters mit konservativen Ansichten. Glauben Sie, dass aus deren Sicht schon die Zeit reif ist für eine FWG-Vorsitzende?

Ist es wirklich ein Problem, wenn sich eine Frau für eine Spitzenposition zur Wahl stellt? Wir leben im Jahr 2022. Außerdem denke ich, dass ich durch meinen beruflichen Werdegang als Netzwerkerin und Referentin einer Landesvertretung in Berlin auch die Fähigkeit mitbringe, ein offenes Ohr für alle Anliegen zu haben und eine gute Ansprechpartnerin zu sein. Und: Ich habe fünf Jahre bei einem bundesweiten Verband gearbeitet und war dort auch fast allein unter Männern. Da bin ich sehr gut klargekommen. Wichtig ist es doch am Ende – so hoffe ich – dass uns alle in der FWG das gemeinsame Ziel verbindet.

Wie definieren Sie dieses Ziel?

Die Fertigstellung des Turms, der Erhalt des Grundstücks in der Hand der Stiftung, ein Kirchenschiff in welcher Form auch immer und der Abriss des Rechenzentrums.

Keine Verpachtung des Kirchenschiff-Areals

Laut den Plänen für das Haus der Demokratie würde aber das Grundstück ja in der Hand der Stiftung bleiben und nur an die Stadt verpachtet werden. Wäre das nicht akzeptabel?

Nein, denn wenn die Stiftung das jetzt verpachtet, kann die Stadt natürlich darauf bauen, was sie will. Meine Minimallösung wäre, dass man zumindest den Grundriss und die Kubatur des Kirchenschiffs erhält und dort keinen modernen Bau hinsetzt, der überhaupt nicht ins Stadtbild passt und eine städtebauliche Katastrophe wäre. Uns schwebt kein Verbinder zum Rechenzentrum vor, sondern ein selbstständiges Gebäude als Begegnungsort und kulturelles Highlight für die Potsdamerinnen und Potsdamer und ihre Gäste.

Historische Ansicht des Potsdamer Stadtschlosses mit der Garnisonkirche im Hintergrund. Quelle: MAZ/Werner Taag

Ihre Ablehnung einer Verpachtung des Grundstücks steht in diametralem Gegensatz zur neuen Linie der Stiftung, die Sie als Förderverein ja eigentlich unterstützen sollen. Wie kann sich das vertragen?

Wir wollen und müssen uns vertragen. Wir hoffen sehr, dass sich die Stiftung auf ihr eigentliches Stiftungsziel besinnt – den Bau der ganzen Kirche. Es muss nicht die totale Rekonstruktion des Schiffes sein, aber zumindest in Grundriss und Kubatur dem Alten nahekommen.

Maike Dencker kandidiert für den Vorsitz der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was machen Sie, wenn die Stiftung nicht darauf eingeht und weiter an der Verpachtung des Areals festhält? Würden Sie das nicht doch irgendwann notgedrungen unterstützen?

Nein, das würden wir nicht unterstützen.

Aber läuft das dann nicht auf eine Selbstauflösung der FWG hinaus?

Man muss doch sehen, wer zuerst da war. Die Stiftung hat sich gegründet, weil es zuvor ein bürgerschaftliches Engagement in Form der FWG gab. Deshalb bin ich der Meinung, dass die Stimme der FWG wieder mehr Gewicht bekommen muss und nicht einfach weggewischt werden darf. Jetzt geht es darum, dass Stiftung und FWG wieder auf eine gemeinsame Linie kommen.

„B-Plan fordert Abriss des Rechenzentrums“

Die Kritik, dass Matthias Dombert das Satzungsziel verraten habe, könnten Sie genauso gegen den Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung, Alt-Bischof Wolfgang Huber, richten. Müssten Sie also konsequenterweise nicht auch Hubers Ablösung fordern?

Das liegt nicht in unserer Hand. Das ist eine andere Ebene. Wir würden es aber sehr begrüßen, wenn an der Spitze des Kuratoriums eine Person stehen würde, die sich an die Satzung hält und wieder zum „Ruf aus Potsdam“ bekennt.

Blick auf das Rechenzentrum an der Potsdamer Plantage und auf den Garnisonkirchturm. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sie haben unter Ihren Zielen den Abriss des Rechenzentrums genannt. Was haben Sie gegen den Bau, der doch in friedlicher Koexistenz mit der Kirche bestehen bleiben könnte?

Es gibt mehrere Gründe: Der Bebauungsplan fordert den Abriss des Rechenzentrums. Und: Wer Augen hat, der sehe. Beides nebeneinander gibt kein harmonisches Ganzes. Außerdem: Für das Rechenzentrum gibt es ein hervorragendes Angebot für die Künstler im entstehenden Kreativzentrum gleich nebenan. Ich sage es noch mal: Es wäre städtebaulich eine Katastrophe.

Um die Finanzen der Stiftung soll es ja nicht so rosig bestellt sein. Könnten Sie damit leben, dass der Garnisonkirchturm nur ein Stumpf bleibt?

Nein. Wir werden uns mit unserer ganzen Kraft für die Fertigstellung des Turmes einsetzen, als Höhendominante und Krone der Stadt.

Es gibt das Gerücht einer Spaltung der FWG . . .

Das darf nicht passieren. Es geht hier um eine demokratische Wahl, deren Ergebnis man akzeptieren muss. Wir bleiben eine FWG, mit einem Anliegen, für das wir uns gemeinsam mit der Stiftung und dem Kuratorium weiter einsetzen werden.

Von Ildiko Röd