Nach der Absage ans Kirchenschiff: Heftige Kritik von allen Seiten zum Vorstoß des Oberbürgermeisters

Innenstadt

Am Tag nach dem überraschenden Vorstoß von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), anstatt des Schiffs der Garnisonkirche eine internationale Jugendbegegnungsstätte zu errichten, gibt es neben Zustimmung auch geharnischte Kritik. Für die Bürgerinitiative „Mitteschön“ ist der Plan des Rathauschefs nichts weniger als ein „Schlag ins Gesicht“ für die vielen „Engagierten, die sich viele Jahre um die Wiedererrichtung des Potsdamer Wahrzeichens bemühen“, sagte Sprecherin Barbara Kuster.

Modernes Gebäude wäre „Katastrophe für den Stadtraum“

Kernpunkt der Kritik: Dass Schubert offensichtlich vorhabe, die Begegnungsstätte in einem modernen Gebäude unterzubringen. Schlicht eine „Katastrophe für den Stadtraum“ wäre es aus Sicht von Mitteschön, „einen modernen Bau an den Turm zu hängen“. Denn: „Es gibt schon so viele schlechte ,Adaptionen’ von historischen Bauten.“ Der Turm verlange ästhetisch nach dem originalen Kirchenschiff, verweist Kuster auf eine Aussage des Turm-Architekten Thomas Albrecht.

Garnisonkirche. Potsdam. Thomas Albrecht-Architekt. Quelle: Varvara Smirnova

Während ein Haus, das der internationalen Jugend offensteht, ebenso begrüßenswert sei wie die Aufarbeitung der Geschichte, müsste die Funktion der Kirche „vielschichtiger“ sein. Kuster sieht das Kirchenschiff mit seiner „einmaligen Akustik“ als prädestiniert an für Konzerte – dafür fehle es an Platzkapazitäten in Potsdam.

CDU : Garnisonkirche nur mit Schiff

In eine ähnliche Kerbe schlug der CDU-Stadtverordnete Wieland Niekisch: „Für mich persönlich und die CDU ist auch nach unserem kommunalpolitischen Programm klar: Das Wiederaufbauprojekt heißt Garnisonkirche plus Schiff.“ Der Turm sei nur „ein Symbol und eine Landmarke“. Niekisch plädiert für ein Kirchenschiff, das „multifunktional, religiös und auch für Jugendbegegnung genutzt wird“. Seine Kritik: „Dass offensichtlich für den OB der Wiedereintritt in das Kuratorium der Garnisonkirchenstiftung das Jugendzentrum eine unverrückbare Bedingung ist. Aber Demokratie ist eine Veranstaltung, wo nicht einer, sondern alle gemeinsam festlegen, was und in welche Richtung etwas konstruktiv ist.“

Baustelle der Garnisonkirche. Quelle: Bernd Gartenschläger

Skepsis in Bezug auf Schuberts Vorstoß kommt aber auch aus ganz anderer Richtung: von der Potsdamer Kulturlobby, die sich für die freie Kulturszene der Stadt engagiert. Kulturlobby-Sprecher Kristina Tschesch und André Tomczack äußerten auf MAZ-Anfrage: Schuberts Vorschlag verwundere sie: „Steht genau so eine Begegnungsstätte nicht schon heute da? Ja! Und zwar in Form des Kunst- und Kreativhauses Rechenzentrum: Bildungs- und Jugendarbeit sowie künstlerisch-kreative Auseinandersetzungen mit der Geschichte und den Brüchen und Herausforderungen unserer Zeit finden bereits heute im Rechenzentrum ihren Raum und strahlen von hier in die Stadt und ihre Gesellschaft aus.“ Demzufolge wäre es „nachhaltig und zukunftsträchtig“, sich die inhaltlichen und baulichen Potenziale dieses Hauses noch einmal genauer anzusehen, so Tomczak und Tschesch.

Künstler ziehen Rechenzentrum einem Neubau vor

Das Rechenzentrum steht teilweise auf jenem Grundstück, das einst vom Schiff der Garnisonkirche eingenommen wurde. Per Stadtverordnetenbeschluss ist der Bestand bis 2023 gesichert – danach wird die Schaffung eines nahe gelegenen Kreativquartiers angepeilt. Doch viele Künstler und Kreative haben sich den Erhalt des Gebäudes über 2023 hinaus auf die Fahnen geschrieben. Eine Umfrage unter den Mietern habe ergeben, dass 95 Prozent dauerhaft im Haus bleiben wollen, teilten Roman Lindebaum und Christian Morgenstern vom Sprecherrat des Rechenzentrums am Mittwoch im Namen der 260 Nutzer des Kunst- und Kreativhauses mit.

Auch von der Initiative „ Potsdam – eine Stadt für alle“, einem Netzwerk für Wohnungsfragen und Stadtgestaltung, kommt Kritik. Schubert sei „Steigbügelhalter der Stiftung Garnisonkirche“, heißt es. Obwohl Schuberts Vorschlag fast wie eine Schlichtung und Versöhnung wirke, handle es sich doch um „ein gekonnt eingefädeltes taktisches Kalkül zu Gunsten der Stiftung Garnisonkirche und dem Prestigeobjekt des Oberbürgermeisters, dem Stadtkanal“.

Jugendbegegnungsstätte soll frei von konfessionellen Einflüssen sein

Die Initiative nimmt auch die Stiftung aufs Korn: Diese sei „15 Jahre lang nicht mal in der Lage gewesen, ein Konzept für die kleine Turmausstellung zu fertigen“ – nun solle eine Begegnungsstätte unter Mitsprache und Federführung ausgerechnet dieser Stiftung entstehen. Stattdessen müsse die Stadt die Rückgabe des Grundstückteiles fordern, der für das Kirchenschiff gedacht war. „Wenn jemand eine Jugendbegegnungsstätte errichten will, die all das reflektiert, was als Begründung in der Beschlussvorlage aufgeschrieben steht, dann sollte dies frei von konfessioneller und parteilicher Einflussnahme sein“, so die Initiative.

Auch die Fraktion „Die Andere“ schlägt in eine ähnliche Kerbe. Die Jugendbegegnungsstätte dürfe „natürlich nicht durch die Stiftung Garnisonkirche geplant und betrieben werden, sondern durch eine renommierte wissenschaftliche Einrichtung, die Erfahrungen mit Bildungsangeboten in Gedenkstätten vorweisen kann“, sagte Fraktionschefin Jenny Pöller am Mittwoch auf MAZ-Anfrage. Dabei müsse sichergestellt werden, dass es nicht zu einer Fördermittelkonkurrenz zu den NS-Gedenkstätten in Bund und Land kommt. Schließlich sei bereits die Nagelkreuzkapelle „auf Kosten des Geschichtsparks Klinkerwerk in Oranienburg“ gebaut worden. Pöllers Fraktion pocht auf den Erhalt des Rechenzentrums.

Stiftung setzt auf neue Meinungsbildung in der Stadt

„Es muss überhaupt nicht weichen, da es Teil einer architektonischen und inhaltlichen Lösung für die Jugendbegegnungsstätte sein kann“, betonte Pöller. Die Räume im Rechenzentrum würden dauerhaft dringend benötigt, weil viele Künstler sich die Räume im neuen Kunstquartier nicht leisten könnten. In Sachen Turmbau wird nach wie vor ein Baustopp gefordert. Auch der Oberbürgermeister sei „schon durch das erfolgreiche Bürgerbegehren verpflichtet, alles rechtlich Zulässige zu unternehmen, um auf die Auflösung der Garnisonkirchenstiftung hinzuwirken“. Nachsatz: „Das widerspricht natürlich einem Engagement für den Nachbau des Turmes in der alten Architektur.“

Der Plan zum Wiederaufbau des Turm der Garnisonkirche wurde vorgestellt. Hier Modell der Garnisonkirche Quelle: MAZ/Michael Hübner

Naturgemäß anders fiel die Reaktion der Garnisonkirchenstiftung auf Schuberts Vorschlag aus. Man begrüße die Signale, die auf die Mitarbeit im Kuratorium und auf die inhaltliche Mitwirkung ausgerichtet seien, hieß es. „Wir freuen uns, dass Bewegung in die Meinungsbildung der Stadt kommt. Der OB hat einen Vorschlag gemacht, der nun in den Fraktionen diskutiert werden wird. Wir kommen damit an den Beginn einer Diskussion, die der Stadt nur guttun kann“, sagt Kommunikationsvorstand Wieland Eschenburg. Sein Vorstandskollege Martin Vogel, der theologischer Vorstand der Stiftung ist, äußerte sich kurz und knapp: „Herr Schubert rennt bei uns offene Türen ein – schön, dass die Signale auf Mitwirkung stehen.“

Linken-Stadtverordneter Sascha Krämer bewertet Schuberts Vorstoß als „wichtig und mutig“ und als „Kompromiss, der die Stadtgesellschaft befrieden kann“. Grünen-Stadtverordnete Saskia Hüneke verwies auf den „anspruchsvollen Ort“, an dem das Vorhaben geplant sei und dem man Rechnung tragen müsse: „Dafür muss man ein qualifiziertes Verfahren finden.“

Von Ildiko Röd