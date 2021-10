Potsdam

Mehr als 30 Jahre lang erklomm Otto Becker – Organist und Glockenist an der Garnisonkirche – die Stufen hinauf zur zweiten Empore des Kirchenschiffs der Garnisonkirche, direkt über der Kanzel. Dort oben thronte die große Orgel, die sogar noch Pfeifen aus den 1730er­ Jahren enthielt – damals hatte der berühmte Joachim Wagner das Instrument erbaut.

Otto Becker, Glockenist und Organist der Garnisonkirche. Quelle: Archiv

Im Zuge einer Umgestaltung des Innenraumes gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Wilhelm Sauer die Orgel neu, allerdings mit der Hälfte des historischen Pfeifenmaterials. Von 1910 bis 1944 spielte der körperlich kleine, aber vom Talent her große Otto Becker das Instrument. Regelmäßig ging er zudem in die Synagoge, in der er auch als Organist wirkte. Doch im November 1938 setzten die Nazis dem jüdischen religiösen Leben grausam ein Ende. Im April 1945 zerstörten Bomben dann die traditionsreiche Wagner-Sauer-Orgel in der Garnisonkirche.

Privater Spender für Orgel

Fast 80 Jahre später wird nun eine neue Orgel für den wiedererrichteten Turm der Kirche gebaut – ermöglicht dank einer privaten Großspende. Diesmal wird die weltweit renommierte Firma Schuke aus Werder das Instrument bauen. Gestern wurden erstmals die Pläne dazu vorgestellt – und der Ort, an dem die Orgel ihren Platz finden wird.

Künftige Organisten werden diesmal keine beschwerlichen Stufen steigen müssen, denn die Kapelle befindet sich im Erdgeschoß. „Hier“, zeigte Wieland Eschenburg, Kommunikationsvorstand der Garnisonkirchenstiftung, beim Vor-Ort-Termin auf die Südwand des Raumes, „hier wird die Orgel mit ihren zwei Orgelwerken eingebaut.“ Diese flankieren sozusagen die ehemalige Eingangstüre Richtung Breite Straße. Etwa 2000 Pfeifen werden an der Wand in zwei Nischen ihren Platz finden: Vom Fünf-Meter-Koloss bis zur fingernagelgroßen Mini-Pfeife reicht die Palette, wie Michael und Johannes Schuke erläuterten. Das Besondere: Die Zinn-Platten für die Röhren werden noch bei Schukes selbst gegossen – mittlerweile eine Rarität.

Sowohl barock als auch romantisch

Auch klanglich wird die „Königin der Instrumente“ etwas Außergewöhnliches: Sie vereint zwei bedeutende Musikepochen; gibt gleichsam die bisherigen zwei „Lebensabschnitte“ des Vorgängerinstruments wieder. „Das östliche Werk der zweimanualigen Orgel wurde barock mit einem Zimbelstern, das westliche Werk romantisch konzipiert“, schildern die Brüder Schuke die zwei Seelen, die in dem Instrument schlagen.

Und: „Durch moderne Orgeltechnik können das gleichstufig gestimmte romantische und das ungleichstufig gestimmte barocke Orgelwerk aus gleicher Spielposition angespielt werden.“ Auch Johannes Lang – Organist und Kantor an der Friedenskirche, der bald nach Leipzig wechseln wird, äußerte sich begeistert über die Möglichkeiten, die sich Organisten bieten. Lang und der Orgelsachverständige Andreas Kitschke waren bei den Planungen beratend tätig.

Technische Darstellung der Orgel der Garnisonkirche. Quelle: Stiftung Garnisonkirche

Trotz ihrer historischen Bezüge wird das Instrument ein Kind des 21. Jahrhunderts – inklusive modernster Technik. „Einmalig in der Region“, lautete gestern das Fachurteil der Experten. Der Spieltisch wird frei beweglich sein; er kann an fünf verschiedenen Orten in der Kapelle angesteckt werden. Die Register sind per Touchpad zu bedienen. Der Computer kann sich sogar „merken“, was die Musiker Tage zuvor gespielt haben, sodass man auch nach einer Pause problemlos daran anknüpfen kann. Nicht nur Profi-Musiker, auch Studierende werden an dem Instrument Platz nehmen können. Als „Lernort der Musik“, wie Eschenburg betonte.

Ein mobiler Spieltisch für die Orgel der Garnisonkirche Potsdam

Der logistische Vorteil des Mobil- Spieltisches: „Zum einen lässt es eine flexible räumliche Gestaltung der Kapelle zu; zum anderen gibt es Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, das Spiel der Organistinnen und Organisten aus der Nähe zu erleben.“ Zum Thema Turm-Finanzierung erklärte der Kommunikationsvorstand auf Nachfrage, dass noch nicht feststehe, wie viel Geld noch für die Vollendung des Bauwerks notwendig sei. Klar ist derzeit nur: Vier Millionen Euro werden der restliche Schmuck an der Fassade sowie die Anfertigung eines neuen Glockenspiels kosten.

Für 2023 ist auch die Einweihung des Garnisonkirchturms angepeilt. Zum Festakt soll die neue Orgel erklingen, hieß es gestern. Einen Organistin oder einen Organisten in der Nachfolge von Otto Becker wird es allerdings aus finanziellen Gründen nicht geben. Stattdessen sollen wechselnde Gastmusiker am mobilen Spieltisch Platz nehmen. Die neue Orgel ist explizit für den Kapellenraum geschaffen. Für eine „Übersiedlung“ in ein Kirchenschiff der Garnisonkirche käme sie aufgrund ihrer Machart nicht infrage, bestätigte Eschenburg.

Von Ildiko Röd