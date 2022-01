Innenstadt

Der eskalierende Streit um die Pläne für ein „Haus der Demokratie“ auf dem ehemaligen Standort des Garnisonkirchenschiffs fordert zunehmend seinen Tribut unter den Unterstützern des Kirchenaufbaus: Nun gehen sogar langjährige Befürworter aus Enttäuschung über das Agieren von Matthias Dombert, dem Vorsitzenden der Fördergesellschaft zum Wiederaufbau (FWG), von der Stange. Auch ein engagierter langjähriger Spender – der Potsdamer Kaufmann Siegfried Grube – zeigt sich bitter enttäuscht und kündigt seinen Rückzug vom Spendeneinwerben an.

Wie berichtet, unterstützt Dombert die Pläne von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), Alt-Bischof Wolfgang Huber von der Garnisonkirchenstiftung sowie von Vertreterinnen und Vertretern des Rechenzentrums, dass auf dem Areal des Ex-Kirchenschiffs ein „Haus der Demokratie“ errichtet werden soll – gleichzeitig könnte das Kreativhaus Rechenzentrum weitestgehend erhalten bleiben. Der Verzicht auf den Bau eines Schiffes stelle einen Verrat an den FWG-Zielen dar, so der Tenor vieler empörter Vereinsmitglieder. Zuletzt forderten 55 Mitglieder eine Abberufung Domberts – wegen „satzungswidrigem Verhalten“.

Grube: „Fühle mich hintergangen.“

Unternehmer Siegfried Grube erklärte gestern gegenüber der MAZ. „Als jemand, der von Anfang an beim Wiederaufbauprojekt dabei war, fühle ich mich jetzt hintergangen. Ich werde meine Spendenaktivitäten für die Garnisonkirche unter den jetzigen Bedingungen einstellen.“

Fast zwei Jahrzehnte lang hat der rührige Langzeit-Chef des Rewe-Marktes im Marktcenter die Werbetrommel für das Aufbauprojekt gerührt. Die Palette der Veranstaltungen reichte von einem Benefizkonzert mit Jochen Kowalski über die Produktion eigener Garnisonkirchen-Schokolade bis hin zu Spargelschälwettbewerben mit prominenter Teilnehmerschaft.

Beim Neujahrsempfang der Fördergesellschaft Wiederaufbau Garnisonkirche im Jahr 2011: Alt-Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD, l.), Siegfried Grube und der damalige FWG-Chef Johann Peter Bauer (r.). Quelle: Christel Köster

Zu Grubes Aktionen kamen oft auch der mittlerweile verstorbene Alt-Ministerpräsident Manfred Stolpe und der damalige Oberbürgermeister Jann Jakobs (beide SPD). Doch nun ist Schluss für den Spendensammler Grube – aus Empörung über den von FWG-Chef Dombert unterstützten Kurswechsel.

Ehrenamtliche der FWG verfassen Protestbrief

Auch etliche Ehrenamtliche der Fördergesellschaft machen nun in einem offenen Brief an die Stadtverordneten keinen Hehl mehr aus ihrer Enttäuschung: „Ein aus unserer Sicht fauler ,Kompromiss’ entzieht dem Stiftungs- und Vereinszweck ,Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche’ sämtliche Grundlagen und schafft stattdessen eine Bestandsgarantie für einen nichtssagenden DDR-Stahlbeton-Skelett-Bau namens ,Rechenzentrum’, der, so unsere Wahrnehmung, seit 2015 ganz bewusst politisch-ideologisch aufgeladen worden ist“, heißt es in dem Brief, der der MAZ vorliegt. Und weiter: „Wir begrüßen die Idee eines ,Hauses der Demokratie’, aber bitte ausschließlich auf dem Grundriss und in der Kubatur des Kirchenschiffes der Potsdamer Hof- und Garnisonkirche.“

Irritationen über Mitgliederversammlung

Irritationen gibt es FWG-intern auch über eine außerordentliche Mitgliederversammlung, zu der Dombert ursprünglich für den 15. Januar eingeladen hatte. Offenbar nicht fristgerecht, wie Mitglieder um den FWG-Ehrenvorsitzenden Hans-P. Rheinheimer nun in einem Brief monierten. Darin heißt es an Dombert gewandt: „Die von Ihnen geplante und ohne Beachtung der Fristen einberufene außerordentliche Mitgliederversammlung ist somit aus mehreren Gründen satzungswidrig und darf nicht als solche stattfinden.“ Ob die außerordentliche Mitgliederversammlung nun abgesagt oder als Informationsveranstaltung abgehalten wird, steht aktuell noch nicht fest.

Von Ildiko Röd